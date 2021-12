Topi Niemelä on peloton peluri – Nuorten Leijonien johtotähti ottaa mallia ruotsalaistähdestä

Kärppien Topi Niemelä on nuorten MM-kisojen tähti.

Uusi turnaus tarvitsee uusia liidereitä. Näin Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen tiivistää lähtökohdat tapaninpäivänä alkavaan alle 20-vuotiaiden MM-turnaukseen Edmontonissa.

Viime vuoden kisoissa MM-pronssia napanneen Nuorten Leijonien kiistattomat johtohahmot olivat kapteeni Anton Lundell ja hurjia minuutteja puolustuksessa pelannut Ville Heinola.

Nyt tahtipuikko on 2002 syntyneiden käsissä. Puolustuksen kapellimestari on Oulun Kärppien 19-vuotias huippulupaus Topi Niemelä, joka pelaa säkenöivää läpimurtokautta SM-liigassa.

– En pidä itseäni nyt kokeneena tai vastaavaa, mutta totta kai se helpottaa, kun tietää mihin on menossa. Viime vuoden kisoista jäi hyvät muistot. Siellä odottaa tuttu paikka, tuttu halli ja tuttu hotelli, Niemelä ennakoi.

Ja kasvanut vastuu. Niemelä on Nuorten Leijonien selkeä ykköspuolustaja, johon kohdistuvat suuret odotukset.

Vuosi sitten lähtökohdat olivat toiset. Kärpät kompuroi eikä Niemelän nimeä juurikaan näkynyt pikkupetojen pelaavassa kokoonpanossa. Jääaika piti hakea välillä Kärppien U20-joukkueesta.

Vaikea ja rikkonainen syksy ei ollut Niemelälle optimaalinen lähtötilanne uran ensimmäiseen nuorten MM-turnaukseen, mutta nuorukainen lähestyi tilannetta toisesta kulmasta.

– Minulla oli kovat näytönhalut joka suuntaan. Tiesin, että pääsen kisoissa pelaamaan, Niemelä muistelee.

Topi Niemelä kuvattuna SM-liigajäillä syksyllä.

Viime vuoden turnauksessa Niemelä pääsi iskemään hieman ”puskista”, ja oli lopulta turnauksen tehokkain puolustaja saldolla 2+6. Hänet valittiin myös turnauksen parhaaksi puolustajaksi.

– En ladannut hirveän isoja odotuksia itselleni siihen turnaukseen. Lähdin vain pellaamaan omaa, hyvää peliäni. Tiesin, että osaan pelata, vaikka alkukausi oli haastava.

Tykkiturnauksen jälkeen Niemelän vaikeudet jatkuivat Oulussa. MM-kisojen jälkeen hän joutui turhauttavaan vammakierteeseen, joka pilasi loppukauden.

Lopulta Niemelä pelasi viime kaudella vain 15 liigaottelua Kärpissä.

– Vaikeudet kasvattivat, mutta en ole toisaalta muistellut koko viime kautta pitkään aikaan. Se on ollutta ja mennyttä. Tykkään elää mieluummin hetkessä.

Ennen tätä kautta Niemelä tiesi, että nyt on näytön paikka. Rajusti uudistuneen Kärppien puolustuksessa oli tilausta uusille vastuunkantajille. Silti Niemelä lähti kauteen maltillisin tavoittein. Aluksi tarkoituksena oli vakiinnuttaa paikka Kärppien pelaavasta kokoonpanosta.

SM-liigakauden avausottelu 11. syyskuuta JYPiä vastaan antoi paljon osviittaa tulevasta. Niemelä pelasi joukkueensa kolmanneksi isoimmat minuutit ja avasi samalla pistetilinsä. Sen jälkeen Niemelä ei ole paljon katsonut taakseen. Lahjakas puolustaja ehti marraskuun aikana käväistä jopa koko liigan pistepörssin kärjessä.

– Vastuu pitää ansaita. Kun saa vastuuta, se pitää käyttää oikein, Niemelä korostaa.

Kärppien apuvalmentaja Ville Mäntymaa kuvailee Niemelän kuluvaa kautta nousujohteiseksi.

– Topi ei aloittanut kautta niin hyvin, mutta hän on mennyt kokonaisvaltaisesti eteenpäin asteittain. Sitä kautta on tullut itseluottamusta, ja se on näkynyt ylivoimapelaamisessa tehojen valossa. Topin rohkeus heittäytyä pelille ja kyky pelata ovat poikkeuksellista. Siihen päälle on löytynyt ymmärrys puolustamisesta ja sen merkityksestä. Sitä kautta on löytynyt seuraava taso, Mäntymaa taustoittaa.

Niemelä on hyvässä tilanteessa Oulussa. Hän on noussut yhdeksi Kärppien ydinpelaajista, johon valmennusjohto luottaa illasta toiseen. Rinnalta löytyy myös tärkeitä mentoreita, kuten kapteeni Atte Ohtamaa, jotka näyttävät päivittäistä esimerkkiä ammattimaisuudesta.

– Se on mukava paikka kasvaa, kehittyä ja imeä oppia kokeneimmilta pelaajilta. Tilanne on ollut sama jo pari viime kautta, kun Kärpissä on ollut paljon maailmaa nähneitä pelaajia, kuten Ohtamaa ja Jussi Jokinen. Heidän kauttaan näkee, mitä se oikeasti vaatii päästä huipulle ja pysyä siellä. Heistä on ollut iso apu, Niemelä kokee.

Samalla nuoren puolustajan ”silmät ovat avautuneet”.

– Esimerkkinä vaikka Jussi Jokinen. Hän teki kaikki pienetkin asiat viimeisen päälle huolella. Monesti voisi ajatella, ettei vanhempana pelaajana tarvitse enää niin paljon tehdä, mutta se on oikeastaan päinvastoin, että pysyy kunnossa. Monesti nuori pelaaja on siinä luulossa, että välillä voi vähän höllätä, mutta ei se niin mene, Niemelä korostaa.

Mäntymaa, 36, tuntee Niemelän hyvin, sillä entinen liigatason puolustaja on valmentanut Niemelää A-junioreista lähtien.

– Topin ykkösominaisuus on päättäväisyys ja luonnepuoli. Hän uskaltaa virheiden jälkeen hypätä omalle tasolleen ja pelata peliä tilanteiden vaatimalla tavalla, sanoo Mäntymaa, joka työskentelee myös Nuorten Leijonien apuvalmentajana.

Niemelä ei päästä valmentajia helpolla.

– Topi on raaka ja rehellinen. Hänen kanssaan toimiessaan pitää olla avointa ja rehellistä keskustelua, mikä tarkoittaa, että välillä räiskyy, mutta se on välittämistä. Kaikki haluavat, että joukkue pärjää.

Kärppien liigajoukkueen mukana Niemelä on saanut karistettua poikamaisuutta ja tilalle on tullut ammattimaisuutta.

– Tavoitteellisuus niin yksilö- kuin joukkuetasolla on parantunut. Topi on noussut Kärpissä selkeään rooliin ja asemaan, ja ymmärtää nyt, miten hän pystyy tukemaan kokonaisuutta. Siinä on tapahtunut isoa kehitystä, Mäntymaa arvioi.

Niemelä erottuu massasta rohkealla pelityyliltään. Oulun Kaakkurissa kasvanut puolustajalupaus on jo nyt SM-liigan parhaimmistoa kiekollisilta taidoiltaan ja luistelultaan.

Iäkkäämmät oululaiset saattavat nähdä Niemelässä vahvoja sävyjä 1980-luvulla Oulussa ihastuttaneesta Reijo Ruotsalaisesta, mutta pelityylissä on erehdyttävän paljon samaa kuin nykyisin San Jose Sharksia edustavassa Erik Karlssonissa. Syykin on selvä.

– Erik Karlsson on mennyt minulla kaikkien pelaajien edelle. Olen katsonut varmaan kaikki highlight-koosteet hänestä YouTubesta moneen kertaan. Jos koulussa ei jaksanut välillä opiskella, kaivoin läppäriltä Erik Karlssonin koosteet ja katsoin niitä, Niemelä naurahtaa.

Erik Karlsson on Topi Niemelän mielipelaaja.

Karlsson-sulkeiset eivät ole menneet hukkaan. Sulavan kevyt luistelutyyli, peliasento ja pelottomat kiekolliset ratkaisut mukailevat hämmentävän paljon Karlssonia.

– Varsinkin silloin kun hän pelasi Ottawassa huippukausia, sitä oli ihailtavaa katsoa. Se miten hän luisteli, avasi peliä ja pelasi kiekon kanssa. Hän pystyi pelaamaan kovalla pelirohkeudella, ja sai vielä kovaa tulosta aikaan, Niemelä ihailee.

Nuori oululainen on mennyt jopa niin pitkälle, että hän on matkinut Karlssonin varustetyyliä aina särmikkääseen sukkaviritelmään asti ja kasvattanut idolinsa inspiroimana myös päheän takatukan.

– Karlsson on aina ollut ehdoton lempparipelaajani.

Tukka hulmuten pelkillä hyökkäystaidoilla ei pötkitä pitkälle ammattilaiskentillä. Kolmannella kierroksella Toronto Maple Leafsiin vuonna 2020 varattu Niemelä on ikäluokkansa pakkihelmiä. Niemelä on kiekollisesti SM-liigan parhaimmistoa, mutta puolustuspelaamisessa riittää vielä töitä.

– Olen tyytyväinen hänen puolustamiseensa viime aikoina. Hän on todella aloitteellinen puolustaja, joka haluaa voittaa 1–1-tilanteita. Pää pyörii ja havainnoi puolustettavia pelaajia jatkuvasti, Mäntymaa perkaa kehitystä.

Selkeimmät kehitettävät asiat liittyvät fysiikkapuoleen. Niemelästä (180 cm/77 kg) ei koskaan tule fyysistä pelotetta kaukaloon, mutta kestävää NHL-uraa varten voimatasojen pitää kehittyä.

– Vielä pitää saada lisää voimaa ja massaa kroppaan. Pitää niin sanotusti miehistyä fyysisesti ja henkisesti. Sieltä löytyy se seuraava steppi. Lajiteknisesti kaikki taidot ovat olemassa, Mäntymaa sanoo.

Topi Niemelä on säväyttänyt kiekkoväkeä jo jonkin aikaa.

Kärpissä on teroitettu kuluvalla kaudella perusasioita: selkeää kiekollista peliä ja puolustuspelaamista.

– Välillä valmentajat tekevät klippejä tietyistä puolustajista, joista yritän imeä oppia ja katsoa miten he pelaavat, Niemelä kertoo.

Peruspuolustajan jäykkiin raameihin Niemelää on kuitenkaan turha yrittää ängetä.

– Lähden aina vain pelaamaan omaa peliäni. On turha alkaa muuttaa pelityyliäni joksikin muuksi. Sillä tyylillä olen päässyt tähän pisteeseen, niin samalla tyylillä kannattaa myös jatkaa.

Nuorten Leijonien otteita Edmontonissa seurataan erityisellä mielenkiinnolla Leafsin sikariportaassa. Suomen ryhmässä on mukana Niemelän lisäksi ykkösketjussa viilettävä Roni Hirvonen, 19, jonka Leafs varasi toisella kierroksella vuonna 2020.

Raporttien perusteella Leafsin päässä on oltu tyytyväisiä molempien suomalaisvarausten otteisiin kuluvalla kaudella.

– Kahdesti olen puhunut sinne suuntaan, kun sieltä on soitettu. Muuten viesteillä on kyselty, miten on mennyt. Aika rauhassa olen saanut olla ja keskittyä omaan hommaani, Niemelä ilmoittaa.

Niemelän sopimus Kärppien kanssa on katkolla ensi keväänä. Jos kausi jatkuu yhtä vakuuttavasti kuin tähän asti, on todennäköistä, että Leafs haluaa nähdä pakkilupauksensa Pohjois-Amerikassa ensi syksynä.

– En ole miettinyt vielä hirveästi ensi vuotta, koska kautta on vielä paljon jäljellä. Totta kai jos kaikki menee nappiin, siirtyminen Pohjois-Amerikkaan on yksi vaihtoehto, Niemelä puntaroi.

Nuorten MM-kisat pienessä askissa ovat tässäkin valossa hyvä mittatikku Niemelälle. Harteilla on ykköspuolustajan viitta ja vastuu on taattu.

– En ala ottaa mitään paineita. Viime vuoden turnauksella ei ole enää mitään väliä. Niillä meriiteillä ei saa enää mitään näissä kisoissa. Lähdetään puhtaalta pöydältä pelaamaan omaa hyvää peliä, Niemelä linjaa.

Tulosodotukset ovat korkealla, sillä Nuorten Leijonien nipussa on kosolti hyökkäysvoimaa ja ylivoimaosaamista. Päävalmentaja Pennasella riittää vaihtoehtoja, kun hän suunnittelee Nuorten Leijonien ykkösylivoimaviisikkoa. Niemelä on itseoikeutettu viivamies ja toiseen siipeen on heittää JYPin 17-vuotias maalitykki Joakim Kemell.

– Kemellin pelejä on tullut seurattua enemmän tällä kaudella. Hän on tehnyt tuhoisaa jälkeä ylivoimalla huippuluokan kudillaan. Olisi kiva päästä ruokkimaan tuollaista äijää», Niemelä myhäilee.

Niemelä kuitenkin muistuttaa, ettei turnaus ole henkilökohtaisten tehopisteiden kalastelua, vaan tinkimätöntä työntekoa yhteisen tavoitteen eteen.

– Kasassa on erittäin hyvä joukkue täynnä huippupelaajia. Meillä on kaikki saumat mihin vain, kunhan vain saadaan peli kuntoon ja hyvä pöhinä päälle. Lähdetään tavoittelemaan unelmia.