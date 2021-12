NHL:n suurseura katsoo tarkasti 19-vuotiasta suomalaista MM-jäillä – tässäkö ovat seuraavat Aho ja Rantanen?

Roni Hirvosen ja Topi Niemelän otteet kiinnostavat Toronto Maple Leafsia.

Roni Hirvonen on yksi Nuorten Leijonien syömähampaista.

Nuorissa Leijonissa pelaa tulevassa MM-turnauksessa kaksi jääkiekkoilijaa, jotka ovat NHL-seura Toronto Maple Leafsin varauksia: Roni Hirvonen ja Topi Niemelä. Kumpikin on Suomen maajoukkueessa isossa roolissa.

Hyökkääjänä pelaavaa Hirvosta, 19, kaavaillaan ykkösketjuun ja Niemelä, 19, on joukkueensa johtava puolustaja. Hirvonen on Nuorten Leijonien kapteeni, Niemelä varakapteeni. Molemmat olivat joukkueessa jo viime talvena, kun Suomi nappasi MM-pronssia.

The Athletic kirjoitti kaksikosta pitkän artikkelin, jossa arvioidaan heidän NHL-potentiaaliaan. Sen otsikko on suomalaisittain kutkuttava: ”Maple Leafsin hyökkäyksen tulevaisuuden voi nähdä Suomen nuorten MM-joukkueessa”.

Toronto varasi Hirvosen toisella kierroksella vuonna 2020 ja nappasi Niemelän kolmannella kierroksella samassa varaustilaisuudessa.

– Sekä Hirvonen että Niemelä näyttävät siltä, että he olisivat nykyaikaisessa NHL:ssä kuin kotonaan, jos he jatkavat samanlaista kehitystä, The Athletic kirjoittaa.

– He pelaavat hyvin yhteen Suomen joukkueessa ja voisivat tulevaisuudessa pelata Maple Leafsissa siksi, että molemmat ovat luovia kiekon kanssa ja liikkuvat jatkuvasti kiekottomina ja kiekollisina. Kaikki nämä piirteet ovat olleet tärkeitä Leafsille sinä aikana, jona GM Kyle Dubas on johtanut seuraa.

The Athletic nostaa esiin esimerkiksi sen, että Niemelä johtaa huipputehoilla 6+18 SM-liigan pakkipörssiä.

Pelaajien heikkoutena sivusto pitää heidän kokoaan. Hirvonen on 176-senttinen ja 78-kiloinen. Niemelällä mittaa on 181 senttiä ja 75 kiloa. He olisivat pienimmät pelaajat Leafsin NHL-joukkueessa.

Topi Niemelä on ollut liekeissä SM-liigassa.

Kaksikossa nähdään jotain samaa kuin Sebastian Ahossa ja Mikko Rantasessa vuoden 2016 nuorten MM-kisoissa. Aho ja Rantanen voittivat ensin MM-kultaa ja siirtyivät sitten ilman suurempia ongelmia pohjoisamerikkalaisiin kaukaloihin.

Nuorten leijonien nykyinen päävalmentaja Antti Pennanen oli maajoukkueen apuvalmentajana vuoden 2016 turnauksessa. Hän on The Athleticin kanssa samaa mieltä.

– Aho ja Rantanen saivat paljon itseluottamusta vuoden 2016 kisojen jälkeen. Uskon, että samoin voi käydä Roni Hirvoselle ja Topi Niemelälle, Pennanen kommentoi The Athleticille.