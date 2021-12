Roni Hirvonen hyppää Anton Lundellin saappaisiin – tässä on Nuorten Leijonien kapteenisto

Roni Hirvonen kipparoi Suomen joukkuetta nuorten MM-kisoissa.

Nuorten Leijonien kapteenisto tapaninpäivänä Edmontonissa alkavaan nuorten MM-turnaukseen on valittu.

Kapteenin C-kirjainta kantaa rinnassaan HIFK:n hyökkääjä Roni Hirvonen. Varakapteenit ovat Kärppien tehopuolustaja Topi Niemelä ja KalPan puolustaja Kasper Puutio.

– Kaikki ovat näissä kisoissa pelanneita pelaajia. Roni on ikäisekseen erittäin kypsä jäällä ja jään ulkopuolella. Hän on arvostettu ja kunnioitettu pelaaja, ja pystyy jäällä näyttämään johtajuutta. Koen, että meillä on erittäin hyvä suhde, perusteli päävalmentaja Antti Pennanen kapteenivalintaa keskiviikkona.

Hirvonen, 19, on pelannut nousujohteisen syyskauden HIFK:ssa: 28 pelissä tehot 6+10. Taiturimainen hyökkääjä muodosti viime vuoden kisoissa tehokkaan tutkaparin silloisen kapteenin ja ykkössentterin Anton Lundellin kanssa. Hirvonen oli Suomen neljänneksi tehokkain pelaaja.

Niemelä, 19, oli viime vuoden MM-turnauksen tehokkain puolustaja. Oululainen valittiin myös kisojen parhaaksi puolustajaksi. Tällä kaudella SM-liigassa Niemelä on loistanut Kärppien alakerran tehopuolustajana. Niemelä oli syyskaudella koko sarjan tehokkain puolustaja kovalla saldolla 6+18=24.

– Topi on iso pelillinen johtaja, joka näyttää esimerkkiä jäällä, kuten muutkin kapteenistoon kuuluvat, sanoi Pennanen.

Puutio, 19, on pelannut tällä kaudella KalPassa 27 ottelua, joissa oululainen on kerännyt tehot 3+3. Edmontonissa pelattavissa kisoissa Puution rooli on suuri.

– ”Kappe” on tyyppinä loistava. Hän on iloinen ja hyvällä tuulella, ja tosi rehellinen monen asian suhteen. Hän uskaltaa ottaa kantaa asioihin. Hänen ääntänsä kuullaan itseasiassa aika vahvasti kopissa, kun joukkuetta pitää ohjata oikeaan suuntaan. Kappe on yleensä se, joka vie laivaa oikeaan suuntaan, Pennanen kuvaili.