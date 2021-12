Ruotsalaispelaaja jyrähti Pekingin olympiakiekon vaietusta puolesta: ”Mikä on ero?”

Magnus Nygrenin ihmettelee, miksi Euroopassa pelaavat ”varamiehet” voi lähettää olympialaisiin, jos se ei ole NHL-pelaajille turvallista.

Pekingin olympialaisten miesten jääkiekkoturnaus pelataan mitä ilmeisimmin ilman NHL-pelaajia. Muun muassa The Athletic ja ESPN uutisoivat tiistaina NHL:n ja NHL:n pelaajayhdistyksen sopineen, etteivät NHL-pelaajat osallistu olympialaisiin.

Lue lisää: The Athletic: NHL-pelaajat eivät pääse olympialaisiin

Jos ja kun NHL-pelaajia ei saada paikalle, joukkueet rakennetaan todennäköisesti Euroopan sarjoissa pelaavista pelaajista.

Sveitsiläistä HC Davosia edustava ruotsalaispuolustaja Magnus Nygren nosti Expressenissä esiin näkökulman, jota ei ole liiemmin käsitelty: jos NHL-pelaajien ei ole turvallista matkustaa Pekingiin, ja jos heitä uhkaa useamman viikon jumiutuminen Kiinaan, miten Euroopassa pelaavien tilanne tästä eroaa?

– Mekin haluamme pystyä pelaamaan jääkiekkoa niin normaaleissa olosuhteissa kuin mahdollista. Kukaan ei halua mennä Kiinaan, olla karanteenissa ja pelata olympialaisissa vain, jotta ne saataisiin pelattua. Kaiken lisäksi tyhjille katsomoille. ”Lähettäkää NHL-pelaajien sijaan ne hemmetin täit Euroopasta”, siltä tämä tuntuu. Kukaan ei näytä välittävän siitä, mitä me asiasta ajattelemme, Nygren ruoti.

Keväällä Ruotsia MM-kisoissa edustanut puolustaja korostaa, että haluaisi nähdä NHL-pelaajat Pekingissä, jotta olympialaisissa parhaat pelaisivat parhaita vastaan. Hän ei halua nostaa esiin Euroopassa pelaavien tasoa jääkiekkoilijana, vaan korostaa sitä, että hekin ovat ihmisiä, vaikka ovat NHL-tähtiä heikompia jääkiekkoilijoita.

– Minua kiinnostaa se, mikä ero NHL-pelaajien ja Euroopassa pelaavien välillä on. Jos he eivät voi lähteä sinne, miksi toiset täysin samaa työtä tekevät ihmiset voivat? NHL:ssä on toki enemmän pelejä, mutta meilläkin on otteluohjelma jota noudatamme. Sekin pitää saada pelattua tietyssä aikaikkunassa.

– Emme ole yhtä hyviä pelaajia, emme tienaa yhtä paljoa rahaa emmekä pelaa isoimmassa liigassa, mutta faktat pätevät meihinkin. Mekin haluamme pelata reiluissa ja turvallisissa oloissa. Emme halua levittää tartuntoja pidemmälle. Emme halua olla karanteenissa Kiinassa tai kotona. Mikä on ero?

NHL:llä on oikeus vetäytyä Pekingin olympialaisista 10. tammikuuta mennessä. Liiga ei ole toistaiseksi vahvistanut tiistai-iltaisia uutisia.

Vetäytyminen näyttää tällä hetkellä kuitenkin todennäköiseltä useastakin syystä.

NHL:ssä on jouduttu siirtämään viime viikkoina jopa 50 ottelua koronatartuntojen takia, joten olympiatauko olisi hyvä sauma pelata näitä rästipelejä. Toisaalta pelaajia hirvittävät Kiinan tiukat koronasäännöt, etenkin jos pelaaja antaisi positiivisen testituloksen kisojen aikana.

Pekingin jääkiekkoturnaus käynnistyy 9. helmikuuta.