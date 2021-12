Leijonatuomio: Venäjällä nähtiin irvokas näytelmä – Jukka Jalosen ilme kertoi kaiken tuomarifarssista

Leijonatuomio perkaa Moskovan EHT-turnauksen annin.

Mukana raadissa ovat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Jos NHL-pelaajat eivät ole Pekingissä mukana, Harri Säteri on pomminvarma valinta Leijonien olympiajoukkueeseen. Juho Olkinuora on Leijonien ykköshevonen Euroopassa, mutta Säteri on erittäin pätevä vaihtoehto kakkosvahdiksi. Säteri piti Leijonia pystyssä kahdessa pelaamassaan ottelussa Moskovan EHT-turnauksessa. Säteri oli Leijonien arvokkain pelaaja.

Puheenaihe

Leijonien suoritusvarmuus ja taktinen kypsyys. Moskovan EHT-turnauksen voitto oli Jukka Jalosen valmentamalta Leijonilta erittäin kova suoritus. Kolmeen otteluun mahtui vaikeita eriä ja hetkiä, mutta kriittisillä hetkillä Leijonat tappoi ottelut kylmänviileällä tyylillä. Kokonaisuutena ammattimaisen jämäkkä turnaus Leijonilta.

Tyyli

Teemu Hartikaisen fyysinen preesens. Hartikainen, 31, on omaa luokkaansa Euroopassa pelaavista pelaajista kiekon suojaajana ja päätypelin maestrona. Kun 186-senttinen ja 106-kiloinen kuopiolainen laittaa päädyssä tripodinsa pystyyn, vastustajan puolustajille on tarjolla vain hopeaa. Hartikainen on Ufa-ketjun väsymätön työmies, joka pelaa Pekingissä, jos NHL-pelaajat eivät ole mukana.

Moka

Venäjällä operoidaan venäläisittäin. Turnauksen päätösottelussa Venäjä–Suomi nähtiin vanha kunnon tuomarifarssi. Venäjän 2–2-tasoitusta ei olisi missään nimessä pitänyt hyväksyä. Slava Voinovin laukomaa maalia edelsi selkeä maalivahdin häirintä. Jostain syystä tuomarit arpoivat videosulkeisten jälkeen, että maali pitää hyväksyä. Tuomion jälkeen Jalosen ärtymyksen ymmärsi hyvin.

Yllätys

Leijonien puolustuksessa riitti onnistujia. Positiivisin yllättäjä oli joukkueen kuopus, KooKoon Peetro Seppälä, joka debytoi luotettavasti A-maajoukkuepaidassa. Seppälä on noussut KooKoon alakerran kantaviin voimiin, mutta 21-vuotiaan yleispuolustajan taso riittää komeasti myös kansainvälisellä tasolla.

Teemu Suvinen

Tähti

Maalivahti Harri Säteri pelasi erinomaisen turnauksen. Hänen urakkaansa helpotti Leijonien todella tiivis puolustusalueen puolustuspeli, mutta Säterille tarttui monta huippukoppiakin. Sibirin maalivahti antoi vakuuttavat näytöt kotikisoja ja olympialaisiakin ajatellen.

Harri Säteri torjui vakuuttavan turnauksen Leijonien maalilla.

Puheenaihe

Leijonien ykkösnyrkki Markus Granlund-Sakari Manninen-Teemu Hartikainen oli erinomainen hyökkäyssuuntaan, mutta Granlundille ja Hartikaiselle sattui useampia vaarallisia menetyksiä. Turhan riskialtis pelaaminen ei kuulu Jukka Jalosen sapluunaan, joten mikäli ketju on kasassa olympialaisissa ja kotikisoissa, riskinoton ja tuloksenteon välille on löydyttävä tasapainoa.

Tyyli

Lauantaina Kanadaa vastaan Leijonat löi tiskiin todella vakuuttavan näytöksen. Suomi dominoi ottelua omilla vahvuuksillaan peliä rytmittämällä ja tyrehdyttämällä epäkontrolloidun Kanadan. Jukka Jalonen vei Stanley Cupinkin voittanutta valmentajaa Claude Julienia taktisesti mennen tullen. Toki Leijonien lukuisat yhteiset kokemukset auttavat asiaa.

Moka

Sunnuntaina saatiin jälleen nähdä venäläistä oikeudenjakoa Moskovassa. Venäläispelaajan kontakti Harri Säteriin ei ollut suuri, mutta Venäjän toinen maali olisi silti pitänyt hylätä. Erotuomari soitti pari puhelua ”yläkertaan” ja päättikin yllättäen videotarkastuksen jälkeen hyväksyä maalin. Jukka Jalosen umpihämmästynyt ilme kertoi irvokkaasta näytelmästä kaiken oleellisen.

Yllätys

Moskovan TsSKA on tällä kaudella KHL:ssä yllättänyt vastustajansa ottamalla maalivahdin pois kolmella kolmea vastaan pelattavalla jatkoajalla. Nyt Venäjä käytti samaa kikkaa Suomea vastaan ja pääsi pelaamaan ”ylivoimaa” neljällä kolmea vastaan. Ovelaa ja arvostettavaa rohkeutta, mutta riskinotto kostautui. Sakari Manninen karkasi läpiajoon ja ratkaisi ottelun.

Sasha Huttunen

Tähti

Ufa-ketjua odoteltiin maajoukkueeseen jo viime kaudella, mutta hyvää todellakin kannatti odottaa. Markus Granlundin, Sakari Mannisen ja Teemu Hartikaisen yhteispeli on ilo silmälle. Koko ajan tapahtuu ja tulostakin tulee. Jukka Jalosen lienee helppo nyökätä, että tässä on ykkösketju Pekingiin, jos NHL ei ole mukana.

Puheenaihe

Se oli comebackien viikko miesten ja naisten maajoukkueissa. Leijonauransa vuonna 2016 päättänyt Leo Komarov palasi Suomi-paitaan, koska hän haluaa pelata ensi kevään kotikisoissa Tampereella. Myös olympiapaikka on lähellä. Naisleijonat puolestaan sai Noora Rädyn takaisin riveihinsä. Kohun keskellä ollut Räty kiitti nollapelillä Tshekkiä vastaan.

Tyyli

Kukaan ei kaipaa Neuvostoliittoa, mutta lätkässä nostalgia on kaunista. Venäjällä osataan järjestää juhlapelejä. Tällä kertaa juhlistettiin Venäjän ja Neuvostoliiton jääkiekon 75-vuotista taivalta. Venäjä pelasi hienoissa, Neuvostoliiton 60-luvun CCCP-paidoissa. Yleisö piti TsSKA-areenassa sellaista meteliä, että tunnelmaan pääsi myös kotisohvalla.

Moka

Vaikeaksi on naiskiekon seuraaminen tehty Suomessa. Vierumäellä pelattuihin Tshekki-otteluihin ei saanut ottaa yleisöä, eikä Leijonat-tv:n lähetyksestä tullut muuksi kuin ärsytetyksi. Myöhässä oleva älykamera ei tee oikeutta pelille, eikä edes pelikello pitänyt paikkaansa. Naisten jääkiekko ansaitsee parempaa.

Yllätys

Leijonat oli Kanadaa vastaan niskan päällä kaksinkamppailuissa etenkin ensimmäisessä erässä ja lopun ratkaisuhetkillä. Riian Dinamossa pelaava Jere Karjalainen nosti kisaosakkeitaan kahdella hienolla ohjurimaalilla. Karjalainen on tuulennopea laituri, jolla on hyvä laukaus, mutta riittääkö hänellä kärkiketjuihin?