Kommentti: Tästä syystä Leo Komarov purki kohusopimuksen ja palasi Leijoniin

Leo Komarov on kuin tehty Jukka Jalosen Leijoniin, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Hinku leijonapaitaan on kova. Ei Leo Komarov muuten olisi purkanut sopimustaan ulkomaalaisen vedonlyöntiyhtiön kanssa.

Komarov solmi maaliskuussa 2017 ulkomaalaisen vedonlyöntiyhtiön kanssa sopimuksen, joka käytännössä sulki oven Leijoniin.

Äläkkähän siitä nousi.

Valtion omistamalla rahapeliyhtiö Veikkauksella on yhteistyösopimus Suomen jääkiekkomaajoukkueen kanssa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Komarov, 34, purki sopimuksen, jotta hän saisi mahdollisuuden pelata vielä viimeisen kerran MM-kotikisoissa.

Siihen on erittäin hyvät mahdollisuudet. Komarov on Leijonien seuratuimpia pelaajia Moskovan EHT-turnauksessa.

Leijonien GM:n Jere Lehtisen kommentit viime viikolta eivät jättäneet epäselvyyksiä. Komarov ei anna tämän viikonlopun Moskovan EHT-turnauksessa näyttöjä pelkästään MM-kotikisoja varten.

– Komarovilla on pitkä kokemus NHL:ssä. Hän on yksi niistä pelaajista, joka taistelee olympiapaikasta, Lehtinen ilmoitti.

Tämä oli siis ennen tämän viikon NHL:n koronakaaosta, joka on asettanut synkän varjon NHL-pelaajien osallistumiselle olympialaisiin.

Komarovin kaltaiselle kokeneelle, kovissa paikoissa marinoituneelle duunarihyökkääjälle olisi tilausta kisajoukkueessa, vaikka NHL-pelaajat olisivatkin mukana.

Leo Komarov kiusasi vastustajia Sotshin olympialaisissa 2014.

Tehopisteiden toivossa Komarovia on turha kutsua kisoihin. Pisteet ovat hänen kohdallaan bonusta, mutta Komarovilla on sellaisia erityisominaisuuksia, jotka hyödyttävät joukkuetta. Hän on fyysisesti ja ennen kaikkea henkisesti lujaa tekoa.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jaloselle luotettavuus on kaikki kaikessa. Pelaajan pitää olla sinut roolinsa kanssa ja sitoutua täysillä joukkueen yhteisiin arvoihin. Tämän Komarov osaa parhaiten.

Komarov on Suomi-kiekon kaikkien aikojen parhaita roolipelaajia. Kuudennella kierroksella NHL:ään varattu lihanuija raivasi itselleen paikan NHL:stä tinkimättömällä työllä, ammattilaisella asenteella ja pelkäämättömällä pelityylillä.

CV:n 550 NHL-ottelua kertovat kaiken oleellisen operaation onnistumisesta.

Siellä missä on kahakka, siellä on myös Leo Komarov.

Ei ollut sattumaa, että kaiken nähnyt GM Lou Lamoriello halusi ensimmäisten pelaajien joukossa Komarovin Torontosta mukaansa New York Islandersiin.

Komarov oli arvokas mentori Toronto Maple Leafsin nuorille tähdille, kun he saapuivat NHL:ään. Uncle Leo piti pojat ryhdissä kopissa isoveljellisellä otteellaan.

Islandersissa Komarovin pelillinen rooli pieneni kausi kaudelta. Rikkonaisella viime kaudella hän pelasi vain 33 ottelua runkosarjassa, mutta pudotuspeleissä hän osoitti arvonsa luotettavana roolipelaajana. Komarov pelasi rikkovassa roolissa Islandersin ykkösketjussa Mathew Barzalin ja Jordan Eberlen kanssa, kun Islanders eteni taas konferenssifinaaleihin.

Tällä kaudella Komarov ei enää mahtunut Islandersin pelaavaan kokoonpanoon, eikä hän halunnut lähteä enää ryskäämään AHL:ään.

Sopimuksen purkaminen oli kivulias, mutta ymmärrettävä ratkaisu, sillä Komarov halusi päästä lähemmäksi Suomessa asuvaa perhettään ja pelaamaan mahdollisimman paljon laatujoukkueessa.

Leo Komarov palasi KHL:ään ja solmi rahakkaan sopimuksen Pietarin SKA:n kanssa.

Siirto KHL:n jättiläisen Pietarin SKA:n riveihin oli tähän kohtaan hyvä ratkaisu. Näin hän on näkyvämmässä näyteikkunassa arvokisoja ajatellen.

Komarov pelasi lauantaina ensimmäisen maaottelunsa viiteen vuoteen, kun hän puki leijonapaidan päälleen Kanadaa vastaan. Moskovan jääpalatsissa nähtiin taattua Komarovia, joka hoiti ruutunsa moitteettomasti. Leijonissa on aina tilaa yhdelle velikullalle.