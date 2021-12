Nuorille Leijonille kova takaisku – Aatu Räty jää pois MM-kisoista

Karanteeni estää kahden Nuorten Leijonien pelaajien kisamatkan.

Aatu Räty on pelannut tehokkaasti Jukurien kärkiketjussa siirtonsa jälkeen.

Nuorten Leijonien MM-joukkue lentää keskiviikkona Edmontoniin alle 20-vuotiaiden MM-kisoihin. Kaikki nimetyt pelaajat eivät hyppää koneeseen.

Muutamien SM-liigaseurojen koronatartunnat ovat tuoneet tummia pilviä Nuorten Leijonien valmistautumiseen.

Liigaseuroista Porin Ässät ja Mikkelin Jukurit määrättiin koronakaranteeniin. Nuorten Leijonien MM-ryhmään valittiin näistä joukkueista Jukurien keskushyökkääjä Aatu Räty ja Ässien puolustajat Aleksi Heimosalmi ja Rami Määttä.

Nuorten Leijonien GM Kimmo Oikarinen kertoi tiistain mediatilaisuudessa, että Räty ja Määttä joutuvat tämän takia jättämään kisat väliin.

Rädyn tilalle valittiin SaiPan Roni Karvinen. Määtän korvaa Ilveksen Karri Aho.

– Minulla ei ole mitään oikeutta puhua kenenkään yksittäisen henkilön terveydentilasta. Sen verran pystyn sanomaan, että Aleksi Heimosalmi on kisoissa mukana, Oikarinen vahvisti.

Heimosalmi vältti karanteenin, koska hän on sairastanut koronan aiemmin.

Aiemmin oli epäselvää, että saavatko karanteenissa olleet, mutta negatiivisen tuloksen kuluvan viikon testeistä saaneet pelaajat lentää myöhemmin Edmontoniin, jossa on kuplaolosuhteet. Oikarisen mukaan tämä ei ole mahdollista.

– Sen jälkeen kun joukkue lentää 15. joulukuuta Edmontoniin. Sen jälkeen tämän hetken tiedon mukaan joukkueeseen ei saa tehdä muutoksia. Toki kun paikan päälle pääsemme, tilannetta pyritään katsomaan uudelleen, sanoi Oikarinen.

Rädyn, 19, poisjäänti on kova kolaus Nuorille Leijonille. Kesken kauden Kärpistä Jukureihin siirtyneelle Rädylle oli kaavailtu ykkössentterin roolia kisoissa. Räty on tehnyt Jukureissa 11 ottelussa tehot 6+7.

– Hän on ollut erittäin hyvä pelaaja meille maajoukkuetapahtumissa, ja hän on pelannut liigassa hyvin. Hän on lahjakas pelaaja. Samalla tiedämme, että samanlaista pelaajaa kuin Aatu ei voi ikinä korvata yksyhteen, mutta meiltä löytyy vaihtoehtoja. MM-kisoissa vaaditaan huippusuoritus ilman Aatua tai Aatun kanssa, kommentoi päävalmentaja Antti Pennanen.

Paikan päällä Edmontonissa Suomen MM-ryhmän pelaajat ja johtoryhmä joutuvat heti aluksi kahden päivän karanteeniin. Vuosi sitten karanteenin pituus oli viisi päivää.

Alle 20-vuotiaiden MM-kisat alkavat tapaninpäivänä Edmontonissa. Nuoret Leijonat kohtaa klo 21 Suomen aikaa alkavassa avausottelussa Saksan.