Entinen NHL-pelaaja kertoi maanpäällisestä helvetistään – kärsi rajuista oireista ja oli 21 päivää nukkumatta: ”Kukaan muu ei tiennyt”

Niclas Wallin nousi kapusi Pohjois-Ruotsista Stanley Cup -voittajaksi. Ura päättyi karmean päävamman seurauksena.

Niclas Wallin voitti jääkiekon himotuimman pokaalin, Stanley Cupin vuonna 2006. Nykyään hän auraa lunta valtavalla traktorilla kotiseuduillaan Bodenissa, Pohjois-Ruotsissa.

Siinä välissä hän ehti kokea maanpäällisen helvetin, jonka alkusysäyksenä oli paha aivotärähdys syksyllä 2011.

Wallin kertoi tarinansa ruotsalaislehti Aftonbladetille. Jalkapalloa ja hiihtoa lapsuutensa harrastanut puolustajajärkäle aloitti jääkiekon pelaamisen vasta 12–13-vuotiaana. Lopulta tämä johti yli 600 NHL-otteluun ja sarjan mestaruuteen.

Jääkiekkoura antoi norrbottenilaiselle paljon, mutta vei lopulta todella synkkiin vesiin. Silti Wallin kulkisi saman polun uudestaan, vaikka saisi mahdollisuuden valita uudelleen.

– Kaipaan jääkiekkoa paljon. Istumista penkillä ja veden suihkuttamista naamalle. Saada voittaa. On paljon muitakin asioita, jotka merkitsevät paljon. Mutta se jota kaipaan, on suurta ja mahtavaa. Luulin, että olin maalaisjuntti, joka voisi lopettaa jääkiekon. Mutta luulen, että laji merkitsi minulle enemmän kuin tajusinkaan. Harjoittelu, kroppa, identiteetti...ja mahdollisuus voittaa. En ehkä koskaan enää voita mitään, Wallin sanoi Aftonbladetille.

Puolustaja oli perheineen päättänyt palata Ruotsiin kauden 2005–2006 jälkeen, mutta toisin kävi. Ensimmäiset muuttokuormat oli jo lähetetty, mutta kun kausi päättyi Wallinin edustaman Carolinan yllätysmestaruuteen, suunnitelmat muuttuivat ja ruotsalainen kirjoitti jatkosopimuksen.

Stanley Cup -voittaja viimeisteli NHL-urallaan yli 20 maalia.

Paluun aika koitti lopulta kesällä 2011, jolloin Wallin teki kolmivuotisen sopimuksen Luulajaan. Luulajan kaupunki on vain noin puolen tunnin matkan päässä Bodenista.

Joukkue oli valmistautumassa kauteen Tshekissä, kun Wallin vastaanotti rajun taklauksen ja menetti tajuntansa 1,5 minuutiksi. Hän pelasi kauden aikana 33 ottelua. Hänen olonsa muuttui koko ajan aiempaa huonommaksi. Pelaaminen ei tuntunut hyvältä.

Lopulta joukkueen lääkäri ilmoitti puolustajalle, että hänen pelinsä on pelattu.

Wallin on kärsinyt uransa päättymisen jälkeen tinnituksesta, näön heikkenemisestä, rajusta päänsärystä ja unettomuudesta. Pahimmillaan kiekkoilija oli 21 päivää nukkumatta unilääkkeistä huolimatta.

– Se on todella yksinäistä. En koskaan ajatellut riistäväni henkeäni, mutta tiedän että jotkut ovat päätyneet siihen ratkaisuun. Ainoa mitä niinä hetkinä haluaa, on että aurinko paistaisi ja tuntisi iloa. Pidin tämän kaiken sisälläni. Kukaan muu ei tiennyt, edes perheelläni ei ollut aavistustakaan, kunnes lopulta padot aukesivat.

Asiasta tuominen julki lähipiirille on auttanut paljon. Ikävät oireet saattavat yhä vaivata silloin tällöin mutta pääosin Wallin elää normaalisti ja pyörittää veljensä yritystä. Veljekset tekevät kesällä sekalaisia hommia. Talvella he pitävät Bodenin teitä ja parkkipaikkoja ajokelpoisina.

Wallin saattaa olla ainoa Stanley Cup -voittaja, jonka voi nähdä läpi talven traktorin ratissa auraamassa lunta kasaan tai levittämässä hiekkaa liukkaille pinnoille. Hän myös nauttii työstään. Rahan takia tarvetta rehkiä ei olisi.

– Meidät on luotu tekemään jotakin. Tämä on yksinkertaista ja hauskaa, saa tavata ihmisiä. On hemmetin hauskaa kulkea rakennustyömaalla, istua juomaan kahvia ja jutella niitä näitä. Tämä on nyt elämääni, täysin samaa kuin ennen kotoa lähtöäni. Olen vain 30 vuotta vanhempi.