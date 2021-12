Noora Räty palaa kohun jälkeen Naisleijoniin – Pasi Mustonen kertoo nyt miksi: ”Eihän se ole vaikea ymmärtää”

Noora Räty palaa naisten maajoukkueeseen kohun jälkeen.

Asetelma oli harvinainen.

Toisella sivustalla miesten maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen jakeli kommentteja rauhassa muutamalle toimittajalle keskiviikon mediatilaisuudessa.

Samaan aikaan kovin kuhina oli Suomen naisten maajoukkueen päävalmentajan Pasi Mustosen ympärillä.

Mustosen kommentit kiinnostivat mediaa erityisen paljon. Syy oli yksinkertainen: Noora Räty, joka palaa maajoukkueeseen kohun jälkeen.

Räty, 32, on mukana ensi viikolla Vierumäen olympialeirillä, joka on tärkeä tapahtuma valmistautumisessa olympiaturnausta varten.

Räty kieltäytyi elokuussa työkiireidensä takia MM-kisoista, mikä aiheutti myrskyn vesilasissa ja johti Rädyn ja Mustosen julkiseen sanasotaan.

Mustonen jätti valitsematta Rädyn marraskuun turnaukseen.

Mikä tässä välissä muuttui, että nyt päätit valita Rädyn joukkueeseen?

– Hänen omien sanojensa mukaan hän oli 240 päivää pelaamatta yhtään ottelua ennen marraskuun turnausta. Eihän se ole vaikea ymmärtää, että silloin on parempi harjoitella, Mustonen perusteli.

– Nyt on kyse kuitenkin olympialaisiin tähtäävästä joukkueesta. Jos on 240 päivää pelaamatta otteluakaan, niin silloin on parempi harjoitella pari kuukautta, jos haluaa olympialaisiin.

– Vesa Virta (maajoukkueen maalivahtivalmentaja) on hoitanut tätä ja viestinyt sen ihan selkeästi Nooralle. Ei siinä ollut mitään kummallisuuksia. Hän sai harjoitusaikaa, ja nyt on valinnan paikka.

Räty on torjunut tällä kaudella HPK:ssa naisten liigassa 13 ottelua torjuntaprosentilla 95,6.

– Hän on pelannut hyvän syyskauden. Ei häntä muuten olisi valittu, ellei hän olisi yksi mahdollisista maalivahdeista olympialaisiin, Mustonen linjasi.

Mustonen ei halunnut avata tarkemmin, miten hän sopi asiat Rädyn kanssa.

– Ei minulla ole siihen enää sanottavaa. Se on käsitelty. Nyt on nyt ja silloin oli silloin.

Mustonen käänsi maajoukkuetta ympäröineen kohun positiivisuuden puolelle.

– Niin kokenut olen ryhmien kanssa toimimisen suhteen, yli kuusikymppisenä, ettei mikään joukkue ole äärimmäisen kiinteä ilman kriisejä. Se mikä ei tapa, vahvistaa. Kriisit vahvistavat ja joukkue kiinteytyy.

Suomen maalivahtikolmikko on erittäin nimekäs. Torjuntavastuusta kisaavat Räty, Meeri Räisänen ja Anni Keisala.

– Leirille tulee kolme huippuluokan maalivahtia. Se on loistava tilanne päävalmentajalle. Kaikki ovat huippukunnossa. Katsotaan, miten he toimivat keskenään, Mustonen sanoi.

Veskarikolmikon hierarkiasta Mustonen oli hyvin niukkasanainen.

– Roolikysymykset ovat täysin valmennuksen ja pelaajien välisiä keskusteluja. Ne eivät kuulu julkisuuteen.

Suomi kohtaa Vierumäellä pidettävällä leirillä Tshekin kahdesti. Näyttöpaikkoja kaikille kolmelle maalivahdille on niukasti.

– Päävastuullinen maalivahtivalmentaja Vesa Virta tekee ne päätökset. Toki me kuuntelemme ”Veskua” ja valmennus keskustelee yhdessä niistä. Meillä on vasta tällä viikolla palaverit. Vielä ei ole tehty päätöksiä, Mustonen sanoi.