Kommentti: Noora Rädyn suu tukittiin – Naisleijonien kohuttu päävalmentaja Pasi Mustonen tekee uransa isoimman päätöksen

Keskiviikkona selviää, palaako Noora Räty maajoukkueeseen. Kielteinen päätös tietäisi tylyä loppua maalivahtilegendan uralle, kirjoittaa toimittaja Sasha Huttunen.

Noora Rädyn maajoukkueuran kohtalo on päävalmentaja Pasi Mustosen käsissä.

Suomen eri jääkiekkomaajoukkueiden päävalmentajat ja general managerit kipuavat keskiviikkona kello 12 Hartwall-areenan neljännen kerroksen saliin kertomaan medialle uutisia.

Leijonaluotsi Jukka Jalonen julkistaa miehistön, joka lähtee Moskovan EHT-turnaukseen antamaan näyttöjä ensi kevään kotikisoja ja ehkä jopa helmikuun olympialaisia varten.

Alle 20-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentaja Antti Pennanen puolestaan nimeää MM-leirille valittavan joukon, josta karsitaan lopullinen kisajoukkue Edmontoniin vuodenvaihteessa.

Isoimman uutisen saa kuitenkin kertoa Naisleijonien Pasi Mustonen, jonka tehtävä on paljastaa ensi viikon olympialeiritys.

Skriinille heijastuvassa kalvossa katseet kohdistuvat ensimmäisenä maalivahteihin. Onko lajihistorian kenties paras veräjänvartija Noora Räty mukana vai ei?

Vierumäelle ensi viikoksi kokoontuva ja siellä harjoitteleva joukkue ei ole virallinen ja lopullinen olympiajoukkue, mutta käytännössä se on sitä. Naisleijonien ohjelmassa ei ole enää leirin jälkeen testiotteluita. Mahdollisia loukkaantumisia lukuun ottamatta olisi varsin eriskummallista, jos joku pelaaja nousisi vielä Kiinan-koneeseen leiriryhmän ulkopuolelta.

Vierumäelle ensi viikoksi kokoontuva ja siellä harjoitteleva joukkue ei ole virallinen ja lopullinen olympiajoukkue, mutta käytännössä se on sitä.

Mustosella on käsissään järisyttävän iso, jopa historiallinen valinta.

Palaako Räty rumaksi äityneen mediasodan jälkeen maajoukkueeseen, jossa hän saisi upealle uralleen kruunun viidensissä olympialaisissaan? Vai antaako Mustonen hänelle tylyt potkut maajoukkueesta?

Räty on tehnyt selväksi, että hän haluaa edustaa Suomea Pekingissä. Mustonen on linjannut 32-vuotiaan espoolaisen olevan yksi niistä viidestä maalivahdista, joista kolme valitaan joukkueeseen.

Hämeenlinnan Pallokerhossa pelaava Noora Räty johtaa naisten liigan maalivahtipörssiä hurjalla torjuntaprosentillaan 95,6.

Jos asiaa tarkastelee puhtaasti pelillisesti, Räty kuuluisi kisoihin.

Vaikka maalivahti irvaileekin itseironisesti omalle ikääntymiselleen, hän on todistanut tänä syksynä HPK:n maalilla pelaavansa yhä huipulla. Hänen torjuntaprosenttinsa 95,6 on naisten liigan paras.

Tosiasia on myös se, että Räty on ainoa suomalainen maalivahti, joka on arvokisoissa pystynyt voittamaan lajin jättiläisen eli jommankumman Pohjois-Amerikan maista.

Räty on pysäyttänyt Kanadan kahdesti. Eikä Suomi olisi koskaan päässyt jatkoajalle asti Espoon 2019 ikimuistoisessa MM-finaalissa Yhdysvaltoja vastaan ilman Rädyn akrobaattisia venytyksiä.

Mutta Mustonen, tunteella elävä käskijä, tuskin tekee tätäkään päätöstä vain pelillisin perustein. Pelissä ovat paitsi hänen oma egonsa myös ryhmädynamiikka.

– Pasilla on paskamainen paikka. Hän todellisuudessa tietää, että tarvitsee Nooraa, mutta hän ei voi antaa tämän (Rädyn käyttäytymisen) vain mennä läpi, yksi maajoukkuepelaaja sanoo.

Pasi Mustosen aikakausi naisten maajoukkueen luotsina päättyy Pekingin olympialaisiin.

Räty on Ilta-Sanomien haastattelussa myöntänyt rehdisti, että hän on itse aiheuttanut tilanteensa. Myös Mustonen on jo kertaalleen pyytänyt Rädyltä anteeksi perättömiä syytöksiään.

Kumpikaan ei ole ollut täysin viaton.

Ratkaisevaa on, miten hyvin he ovat saaneet sovittua asiansa. Onko keskinäinen kunnioitus ja luotto löytynyt? Muut pelaajat ovat toivoneet tai oikeastaan vaatineet sovintoa jo hyvän tovin, koska kahden keulakuvan julkinen riita syö myös joukkueelta energiaa ja vie keskittymistä vääriin asioihin. Pelaajat ovat tahtomattaan joutuneet inhottavaan välikäteen.

Lue lisää: Naisleijonien pelaajilta tiukka viesti – tätä mieltä he ovat Pasi Mustosen ja Noora Rädyn rumaksi äityneestä sanasodasta

Maalivahdeista ainoa satavarma valinta olympiajoukkueeseen on Anni Keisala. Ilveksen 24-vuotias läpimurtovahti palkittiin elokuussa Calgaryn MM-kisojen parhaana maalivahtina.

Rätyä ihaileva Keisala on toinen Suomen pelaavista maalivahdeista Pekingissä. Kolmosveskarin paikasta kilpailevat Ruotsin liigassa mahtavan syksyn pelannut Eveliina Mäkinen ja yliopistokassari Jenna Silvonen

Mustonen on ylistänyt Silvosta upeimmaksi kolmosvahdiksi, jonka hän on ikinä tavannut. Tällä hän tarkoittaa Silvosen kykyä hoitaa roolinsa tsempparina.

Räty on sanonut, että hän voisi lähteä Pekingiin vaikka kolmosvahdiksi täyttelemään juomapulloja, mutta näin ei tapahdu. Räty on joko toinen pelaavista maalivahdeista tai ulkona joukkueesta.

Räty kilpailee pelipaikasta ikätoverinsa Meeri Räisäsen kanssa. Räisänen on kokenut laatuvahti, mutta jäänyt urallaan aina Rädyn varjoon. Siitä kertoo hänen olympiatilastonsa: ei pelin peliä.

Meeri Räisänen ei omien sanojensa mukaan ole seurannut Noora Rädyn tilannetta.

Ei ole mikään salaisuus, että Rädyn ja Räisäsen välejä voisi kuvailla toteamalla, etteivät he ole ylimpiä ystävättäriä. Teekutsuja ei hirveästi lähetellä puolin eikä toisin. Ja nyt he käyvät kovaa keskinäistä kilpailua yhdestä kisalipusta.

Marraskuun Kanada-testiotteluiden jälkeen Mustonen kehui Räisästä medialle vuolaasti, minkä ainakin osa pelaajista tulkitsi Mustosen asettumiseksi Räisäsen puolelle.

Lue lisää: Meeri Räisänen kommentoi Naisleijonien kohua viileästi – sai tärkeän viestin Pasi Mustoselta

Pasi Mustosella on keskiviikkona paljon käsissään. Hän voi omalla päätöksellään päättää yhden maalivahtilegendan uran.

Olipa päätös Rädyn kannalta myönteinen tai kielteinen, ei hänen kommenttejaan ole sen jälkeen saatavilla. Räty viestitti tiistaina, että hän on luvannut olla kommentoimatta maajoukkueasioita millään tavoin.

Hän ei suostunut tarkentamaan, että kenelle on niin luvannut. Suukapulan asettaminen kertoo siitä, miten tulehtunut tilanne naisten maajoukkueen ympärillä on edelleen. Jääkiekkoliiton herrat eivät ole suhtautuneet Rädyn ulostuloihin – esimerkiksi Ilta-Sanomissa – riemunkiljahduksin.

Noora Räty torjui Naisleijonat sensaatiomaisesti finaaliin Espoon kotikisoissa 2019.

Inhimillisesti ajatellen saagalle toivoisi kaunista loppua.

Sellaista Naisleijonien omaa Last Dancea, jossa maajoukkuehistorian menestynein maalivahti ja menestynein päävalmentaja saisivat yhdessä poistua näyttämöltä voittajina 16. tai 17. helmikuuta, kun arvokisalaattoja ripustetaan Pekingin Wukesong-areenassa kaulaan.

Ehkä silloin nähtäisiin jopa mitalisuukko poskelle? No, se olisi kai jo liikaa.