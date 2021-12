Marko Jantusesta, 50, tehdään elokuva – tämä näyttelijä esittää kiekkolegendaa

Elokuva pohjautuu Ilta-Sanomien toimittajan Marko Lempisen kirjoittamaan teokseen.

Jääkiekkoilija Marko Jantusesta tehdään elokuva nimeltä Laitapuolen hyökkääjä, joka tulee teattereihin syyskaudella 2022.

Solar Filmsin tuottaman elokuvan ohjaa Aleksi Mäkelä, jonka aiempaan tuotantoon kuuluvat esimerkiksi Häjyt, Pahat pojat ja Leijonien kultajoukkueesta kertova 95. Jantunen on aktiivisesti mukana elokuvan teossa.

Laitapuolen hyökkääjä on draamaelokuva. Marko Jantusen roolissa nähdään Severi Saarinen. Muissa päärooleissa näyttelevät Katariina Havukainen, Jorma Tommila ja Tommi Eronen. Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Mikko Kouki ja Petja Lähde.

– Mahtavaa, että saamme osan tarinaani elokuvaksi. Hienoa nähdä elämä tietyssä pisteessä elokuvana nyt, kun matkani on jatkunut jo eteenpäin. On mielenkiintoista katsoa sitä tästä hetkestä taaksepäin, Jantunen kommentoi Solar Filmsin tiedotteessa.

Severi Saarinen esittää Marko Jantusta tulevassa elokuvassa. Kuva vuodelta 2018.

Jantusen elämästä kertovan elokuvan pääasiallisena lähteenä on käytetty Ilta-Sanomien toimittajan Marko Lempisen kirjoittamaa menestyskirjaa Läpi helvetin. Elokuvassa pureudutaan erityisesti kirjan kuvaamaan muutamaan viimeiseen vuorokauteen Lahdessa vuonna 2015.

Jantunen, 50, on menestynyt ex-jääkiekkoilija, joka kärsi pahoista päihdeongelmista. Nykyisin hän keskittyy laaja-alaiseen päihdetyöhön muun muassa nuorison keskuudessa. Hänen Läpi helvetin -luennoillaan on ollut jo yli 100 000 kuulijaa.

Jääkiekon SM-liiga Oy on yksi elokuvan pääyhteistyökumppaneista.

– Jantunen on tietysti kiekkoilija, mutta ennen kaikkea ihminen, joka on tehnyt paljon arvokasta työtä päihdetyön saralla nuorison keskuudessa. On hienoa, että hänen tarinansa kerrotaan nyt vielä laajemmin isolle yleisölle. Meille on tärkeää olla tukemassa tämän viestin leviämistä, SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi kommentoi tiedotteessa.

Elokuvaa kuvataan pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa joulu- ja tammikuussa.