Jos NHL-pelaajat ovat mukana Pekingin olympialaisissa, Leijonien olympiajoukkueeseen ei ole tunkua Euroopassa pelaavista pelaajista.

Jos kaikki menee hyvin, noin kymmenen viikon päästä maailman parhaat jääkiekkoilijat kohtaavat toisensa kahdeksan vuoden tauon jälkeen olympialaisissa.

NHL-pelaajat ovat ilmaisseet vahvan halunsa pelata Pekingin olympialaisissa, mutta koronatilanne on nostanut esille huolenaiheita.

Jos korona aiheuttaa merkittäviä lisäongelmia, olympiaturnaus pelataan Euroopassa pelaavilla jääkiekkoilijalla. Varotoimenpiteenä Ilta-Sanomat puntaroi mahdollisia kokoonpanovaihtoehtoja Euroopassa pelaavista suomalaisista.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen on saanut erinomaisia tuloksia kaksissa edellisissä MM-kisoissa niin sanotuilla eurojoukkueilla, vaikka mukana on toki ollut myös muutamia täsmävahvistuksia Pohjois-Amerikasta.

Marraskuussa pelatussa Karjala-turnauksessa nähtiin hyvä kattaus parhaista Euroopassa pelaavista suomalaistähdistä. Jos NHL-pelaajat eivät ole Pekingissä mukana, Leijonien olympiajoukkue olisi hyvin lähellä Karjala-turnauksessa nähtyä joukkuetta.

Jos NHL-pelaajat ovat olympialaisissa mukana, on vaikea nähdä tilannetta, missä Leijonien kokoonpanoon mahtuisi yhtään Euroopassa pelaavaa hyökkääjää.

Marraskuun kotiturnauksessa Leijonien pelilliset johtajat keskikaistalla olivat väkevästi maajoukkueeseen palannut Stanley Cup -voittaja Valtteri Filppula ja vahvaa kautta KHL:n Vitjaz Podolskissa pelaava Miro Aaltonen.

Filppula, 37, on pelannut alkukauden Sveitsin pääsarjassa Geneve-Servetten riveissä yli piste per peli -tahdilla. Yli 1 000 NHL-ottelun konkari on paras kahden suunnan suomalainen keskushyökkääjä Euroopassa, ja täten vahvin ehdokas sentterin rooliin europelaajista.

KHL:ssä pelaavista senttereistä Aaltosen lisäksi Salavat Julajev Ufan Sakari Manninen, Moskovan Spartakin taiturimainen pelintekijä Jori Lehterä ja Pietarin SKA:n Joonas Kemppainen ovat listalla seuraavina. Myös Jokerien luottoratsu Hannes Björninen on antanut Leijonissa vahvoja näyttöjä puolustavan sentterin roolissa.

Laituriosastolla riittää valinnanvaraa. Karjala-turnauksessa vahvimmat näytöt löivät tiskiin Harri Pesonen, Toni Rajala ja Iiro Pakarinen. Kolmikko on vahvasti tyrkyllä ensi kevään MM-kotikisoihin, mutta esimerkiksi Pesonen ja Pakarinen voivat jopa kilpailla nelosketjun paikoista NHL-pelaajilla kuorrutettuihin olympialaisiin.

Karjala-turnauksessa työteliäs Pesonen ja juonikas Rajala täydensivät mainiosti toisiaan ja muodostivat toimivan laiturikaksikon. Tutuista MM-hyökkääjistä Marko Anttila ja Saku Mäenalanen ovat hyviä vaihtoehtoja nelosketjun laidoille.

Yksi kiinnostavimmista laitureista on tykkikautta KHL:ssä pelaava Niko Ojamäki, joka johtaa tällä hetkellä ylivoimaisesti KHL:n maalipörssiä. Vitjaz Podolskia edustava porilaishyökkääjä on paukuttanut 34 ottelussa 22 maalia ja 34 pistettä. Ojamäki, 26, oli Leijonien vaarallisimpia hyökkääjiä marraskuun kotiturnauksessa. Ufan suomalaisketjussa loistava Markus Granlund, 28, joutui jättämään Karjala-turnauksen väliin, mutta hän on KHL:n parhaita pelintekijöitä.

SM-liigassa pelaavista hyökkääjistä Mäenalasen lisäksi HIFK:n energinen maaliruisku Jere Innala on potentiaalinen ehdokas olympialaisiin, jos NHL-pelaajat eivät ole mukana.

Leijonien alakerrassa nähtäneen europuolustajia, vaikka NHL-pelaajat olisivat mukana. NHL:ssä pelaa vain kourallinen suomalaispuolustajia vakiominuuteilla, mikä avaa portin Euroopassa pelaaville puolustajille.

Karjala-turnauksessa Leijonien puolustuksen johtajat olivat NHL:stä palannut Sami Vatanen, Atte Ohtamaa ja Mikko Lehtonen. Kaksi edellä mainittua ovat vahvasti matkalla Pekingiin joka tapauksessa.

Kärppien kapteeni Ohtamaa, 34, on Jalosen monivuotinen MM-luottopakki, joka pelaa betonivarmaa puolustuspeliä ilman ylimääräistä säkenöintiä. Vatanen, 30, on kiekollisilta taidoiltaan ja ylivoimaosaamiseltaan kärkiehdokas Euroopassa pelaavista suomalaispakeista.

Yllättäen Pohjois-Amerikasta KHL:ään palannut Lehtonen, 27, ei ollut Karjala-turnauksessa parhaimmillaan, mutta hän on dynaamisuudeltaan ja viivapelaamiseltaan Euroopan puolustajaeliittiä. Lehtosen osakkeita laskee toki se, että hän on tällä hetkellä loukkaantuneena.

Muista KHL:n suomalaispuolustajista Ville Pokka ja Oliwer Kaski kuuluvat Leijonien luotto-osastoon Euroopasta. Valtteri Kemiläinen on myös mahdollinen vaihtoehto, sillä hän on Kasken tavoin erinomainen viivauhka ylivoimalle.

Maalivahtiosastolla Euroopasta erottuu yksi ylitse muiden. Metallurg Magnitogorskin Jussi Olkinuora on paras Euroopassa pelaava maalivahti. Vaikka NHL-pelaajat olisivat mukana, Olkinuora, 31, voi olla potentiaalinen kolmosvahti Pekingissä.

KHL:n muista suomalaisvahdeista Ufan Juha Metsola, 32, torjuu vakuuttavilla tilastoilla, ja on selkeä kakkosvaihtoehto eurovahdeista. Sibir Novosibirskin 31-vuotias ykkösvahti Harri Säteri oli erinomainen kakkosvahti viime kevään MM-kisoissa.

SM-liigan maalivahdeista Niclas Westerholm debytoi vahvasti Karjala-turnauksessa, mutta 24-vuotias SaiPan ykkösvahti on loukkaantumisen takia pitkää sivussa. Westerholmin jälkeen liigajäiltä ei ole päteviä vaihtoehtoja kisakoneeseen.