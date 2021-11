Jesse Puljujärvi pudotettiin ykkösketjusta haalarimieheksi – päävalmentaja kertoi syyn

Jesse Puljujärvi ei pelannut enää Edmonton Oilersin säihkyvässä ykkösketjussa.

Supertähtien Connor McDavidin ja Leon Draisaitlin rinnalla Edmonton Oilersin ykkösketjussa alkukauden viilettänyt Jesse Puljujärvi menetti paikkansa ottelussa Arizonaa vastaan.

Oilers otti vieraskaukalossa 5–3-voiton, ja Puljujärven tilalle nostettu romuluinen Zack Kassian nakutteli 1+2 tehopistettä. Draisaitl ja McDavid puolestaan namuttelivat 2+2 tehopistettä mieheen.

Puljujärvi kiekkoili Oilersin nimellisessä kolmosketjussa Ryan McLeodin ja Warren Foegelen kanssa.

Puljujärvi sai jääaikaa reilut 12 minuuttia ja jäi vaille tehopisteitä. Kassian pelasi liki 17 minuuttia.

Kassian, 30, oli ennen Arizona-ottelua koonnut tällä kaudella viisi tehopistettä. Puljujärvelle, 23, on kirjattu tällä kaudella 19 ottelussa 6+9=15 tehopistettä.

Edmontonin päävalmentajalta Dave Tippettiltä kysyttiin ykkösketjun muokkaamisesta Arizona-pelin lehdistötilaisuudessa, josta Oilers julkaisi nettisivuillaan videon.

– McDavid ja Draisaitl ovat todella hyviä ja he pelaavat omilla vahvuuksillaan, mutta meidän on rakennettava joukkuepeliämme heidän ympärilleen. Kassian on pelannut heidän kanssaan aiemmin. Sekoitimme vähän pakkaa, mutta monet näistä ketjuista on nähty aiemminkin yhdessä, Tippett taustoitti.

– Sekä Kassian että Puljujärvi ovat isoja miehiä. He pelaavat samantyyppistä peliä. ”Pulju” on ollut viime aikoina hieman epäonnekas maalin edessä, ja etsimme siihen jotakuta, joka pystyisi viimeistelemään. Heitimme Kassianin siihen ja katsoimme, että saammeko jotain aikaiseksi. Se onnistui, Tippett selvitti.