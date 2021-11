Kiinan kohutun jääkiekkojoukkueen suomalaisvalmentaja odottaa olympiatuomiota – tästä on kyse: ”Niitä ne selvittelevät”

Sisäpiiriläinen uskoo, että KHL-pelaajat saavat edustaa Kiinaa poikkeusluvalla.

Nähdäänkö Kiinan kohuttu jääkiekkomaajoukkue Pekingin olympialaisissa?

Paljon puhuttaneeseen kysymykseen saadaan vastaus torstaina, kun Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF antaa vihdoin päätöksensä asiassa.

Kisaisäntänä Kiinalla olisi sääntöjen mukaan automaattinen pääsy turnaukseen, mutta miesten maajoukkueen umpisurkea taso on herättänyt huolta. Sen sijoitus maailmanrankingissa on 32:s.

On pelätty, että Kiina häviää ottelunsa tragikoomisin lukemin, mikä tekisi koko olympiakiekosta naurunalaisen.

Kiinan kiekkoilijat eivät voi kuin odottaa päätöstä. Niin tekee myös Kiinan maajoukkueen ja KHL-seura Kunlun Red Starin suomalainen maalivahtivalmentaja Jari Kaarela.

– Joukkueessa on hyvä meno. Torstaina viisaat miehet kokoontuvat ja kertovat, mitä tapahtuu. Sen jälkeen olemme kaikki viisaampia tämän projektin suhteen, Kaarela sanoi.

Kiinan maajoukkue ei ole pelannut otteluakaan sitten vuoden 2019, eikä IIHF onnistunut järjestämään testiotteluita olympiatason mittaamiseksi.

Niinpä IIHF lähetti edustajansa tarkkailemaan kahta Kunlunin KHL-ottelua viime viikolla.

Lue lisää: Kiinan umpisurkean jääkiekko­joukkueen olympiakohtalo ratkaistaan näin – 120 minuutin testi voi johtaa kaaokseen

Tulokset olivat sinänsä siedettäviä. Kunlun taipui Amur Habarovskille rankkareilla maalein 4–5 ja Avangard Omskille 1–4.

Jari Kaarela on pitkän linjan maalivahtivalmentaja, joka työskentelee nyt Kiinan jääkiekon palveluksessa.

Ilta-Sanomat tavoitti IIHF:n valtuustoon tuoreeltaan valitun Heikki Hietasen, joka oli kuitenkin vielä vaitonainen.

– Vielä ei ole tullut valtuustolle raporttia asiasta (testiotteluista), joten minulla ei ole nyt kommentoitavaa. Asiasta kyllä tiedotetaan aikanaan, kun se on käsitelty, Hietanen viestitti tiistaina.

IIHF:n uusi puheenjohtaja Luc Tardif sanoi Karjala-turnauksen yhteydessä Urheilulehdelle, että raportit ratkaisevat Kiinan kohtalon.

– Takaraja on 25. marraskuuta (torstai). Jos raportit ovat hyviä, Kiina on mukana. Jos eivät, Norja on seuraavana jonossa, Tardif linjasi.

Kunlun sätkii KHL:n peräletkassa. Se on 31 ottelun jälkeen koko liigassa toiseksi viimeisenä maalierolla 66–116, eli aivan täydellisestä heittopussista ei kuitenkaan ole kyse.

Ongelma on, ettei kukaan tunnu tietävän, kuinka monella Kunlunin pelaajalla on edustusoikeus Kiinan maajoukkueessa. Selkeästi edustuskelpoisia pelaajia on noin kymmenkunta. Iso osa on kaksoiskansalaisia.

– Joo, niitä (edustusoikeuksia) ne selvittelevät. Katsotaan, kuinka käy, maalivahtivalmentaja Kaarela totesi.

Kunlunin hyökkääjä Tyler Wong on syntynyt Kanadassa, mutta hänellä on myös Kiinan passi ja edustusoikeuden ehdot täyttyvät.

Sisäpiiriläisten mukaan olympiapäätös on kiinni vain siitä, saako Kiina tarpeeksi monta pätevää pelaajaa jalkeille, jotta joukkue pystyy tarjoamaan edes näennäisen vastuksen muille kisoissa.

15–0-tulokset halutaan välttää keinolla millä hyvänsä.

IS:n haastattelema sisäpiiriläinen ei millään jaksa uskoa, että Kiinalta otettaisiin kisapaikka pois.

– En usko ennen kuin näen. Veikkaan, että IIHF myöntää pelaajille tarvittavat edustusoikeudet vedoten pandemian aiheuttamaan force majeure -tilanteeseen, lähde sanoi.

IIHF:n sääntöjen mukaan niiden kaksoiskansalaisten, jotka eivät ole edustaneet toista maata arvokisoissa, pitää edustaa yhtäjaksoisesti kahden kauden ajan seurajoukkuetta siitä maasta, jota he haluavat edustaa. Läheskään kaikilla Kunlunin pelaajilla tämä ehto ei täyttyisi.

Oli Kiinan olympiakohtalo kumpi tahansa, sillä on isot seuraukset.

Kiinan joukkue lähtisi olympialeirille jo joulukuussa, mikä käytännössä tyhjentäisi Kunlunin pukukopin. Kunlunin olisi tällöin koottava uusi joukkue loppukaudeksi, mikä voi mullistaa siirtomarkkinoita myös SM-liigan osalta.

Jos Kiinalle näytetään punaista valoa, nousee Norja varasijalta kisoihin.

Se olisi järisyttävä nöyryytys Kiinan urheilumahdille, joka on panostanut jääkiekon kehitykseen omia olympialaisiaan varten.