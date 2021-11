Syytteet: Jere Karalahti uhkaili potkia järjestyksenvalvojilta polvet murskaksi Levillä: ”Haluatko että lyön?”

Ex-kiekkoilija jouduttiin rauhoittamaan yökerhoreissulla panemalla hänet rautoihin.

Lapin käräjäoikeus käsittelee keskiviikkona Rovaniemellä ex-jääkiekkoilija Jere Karalahden syytteitä. Karalahden epäillään riehuneen tammikuussa 2020 Kittilän Levillä ”poikien reissulla”.

Karalahtea syytetään laittomasta uhkauksesta, pahoinpitelystä ja pahoinpitelyn yrityksestä. Syyttäjä vaatii hänelle vähintään 40 päiväsakon suuruista rangaistusta.

Käräjäoikeuden istuntoa on jouduttu siirtämään, koska oikeus ei tavoittanut Karalahtea aiemmin. Haasteen toimitti hänelle lopulta haastemies.

Karalahti ei osallistunut oikeuden istuntoon Rovaniemellä. Hän ei ollut nimennyt istuntoon myöskään avustajaa.

Oikeuden puheenjohtajana toimiva käräjätuomari Esko Hohti kertoo, että näissä tapauksissa tuomio annetaan ilman vastaajaa.

– Asia voidaan käsitellä vastaajan poissaolosta huolimatta. Puheenjohtajan on tällöin selostettava mitä vastaaja on asiassa lausunut. Jos ennakkovastausta ei ole tullut, niin puheenjohtajan on selostettava se, mitä vastaaja on esitutkinnassa lausunut. Näyttö asiassa otetaan sitten vastaajaan ja juttu ratkaistaan, Hohti kertoo.

Asianomistajina jutussa ovat vuosina 1982 ja 1988 syntyneet järjestyksenvalvojat.

Haastehakemuksen mukaan järjestyksenvalvojat ovat poistaneet ex-jääkiekkoilijan ravintola Ihkusta ja hänet on talutettu pihalle.

– Karalahti on pihalla tarttunut järjestyksenvalvojaa rinnuksista sekä sanonut "haluatko että lyön". Karalahti on kohta uudestaan uhannut tätä sanomalla, että hänellä on niin kovat potkut, että voi potkia tältä/heiltä polvet murskaksi. Ainakin jälkimmäisessä tilanteessa on läsnä ollut myös toinen järjestyksenvalvoja, haastehakemuksen teonkuvauksessa kerrotaan.

Tämän jälkeen Karalahti on teonkuvauksen mukaan tarttunut toista järjestyksenvalvojaa ja repäissyt tätä itseään kohti, minkä jälkeen Karalahti on edelleen yrittänyt lyödä nyrkeillä molempia miehiä.

Lyönnit eivät ole osuneet. Järjestyksenvalvojat ovat saaneet Karalahden maahan ja raudoitettua hänet.

– Karalahti on vielä raudoitettunakin uhkaillut miehiä sanomalla näille, että he ovat kuolleita miehiä ja että jengiläiset tulevat heidän kotiinsa kostamaan, teonkuvauksessa todetaan.