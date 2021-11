Kari Jalonen kertoo, miksi ryhtyy yllättäen Nuorten Leijonien päävalmentajaksi – lataa samalla kovan arvion SM-liigan tasosta

Kari Jalonen palaa Nuorten Leijonien päävalmentajaksi 20 vuoden tauon jälkeen. Sopimus alkaa virallisesti 1. toukokuuta.

Kari Jalonen on seuraava Nuorten Leijonien päävalmentaja.

Tiedote tuli puskista, kun Jääkiekkoliitto julkisti 12. marraskuuta Kari Jalosen kaksivuotisen päävalmentajapestin Nuoriin Leijoniin.

Jalonen, 61, on puhunut viime vuosina halustaan työskennellä jossain organisaatiossa niin sanottuna vanhempana neuvonantajana. Siksi siirtyminen Nuorten Leijonien päävalmentajaksi oli yllättävä.

– Olin itsekin yllättänyt, kun (Nuorten Leijonien GM) Kimmo Oikarinen lähestyi noin kuukausi sitten ja kysyi, olenko käytettävissä, Jalonen sanoo Ilta-Sanomille.

Kokonaispaketti kiehtoi. Jalosen työnkuvaan kuuluu muutakin kuin Nuorten Leijonien valmentaminen.

Jalonen liittyy osaksi ryhmää, jonka vastuulla on koko suomalaisen huippukiekon kehittäminen. Samassa tehtävässä on työskennellyt nykyinen Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen, joka on siirtymässä tämän kauden jälkeen IS:n tietojen mukaan Jokerien päävalmentajaksi.

Myös Jalonen olisi ollut meriiteiltään ja kokemukseltaan looginen valinta Jokereihin, mutta veri veti takaisin maajoukkuetoiminnan pariin.

– Kaksikymppisissä saa tehdä töitä Suomen parhaiden junioripelaajien kanssa. Se kiehtoi. Kirsikkana kakun päällä on nuorten MM-kisat. Se on hieno tapahtuma, jossa pääsee työskentelemään kansainvälisen huippujääkiekon parissa.

– On tässä sitäkin, että haluan maksaa takaisin siitä, mitä olen Leijonista ja Suomi-kiekosta saanut, Jalonen perustelee.

Ensi keväästä lähtien huippujääkiekosta päävastuun kantavat Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen, Kari Jalonen ja Kimmo Oikarinen.

– Se on uusi juttu, jota ei ollut kun olin Leijonissa. Se alkoi kiinnostaa, joten soitin Jukalle. Jukka siirtyi 2015 alle 20-vuotiaiden päävalmentajaksi, ja hän kertoi olleensa todella innoissaan siitä hommasta. Sitä kautta itselleni alkoi tulla innostus pestiä kohtaan, Kari Jalonen sanoo.

– Hommaan kuuluu myös alle 16-, 17- ja 18-vuotiaiden maajoukkuevalmentajien mentorointia. Samalla tehtävään kuuluu palautteen antoa seuratoimintaan ja pääsee näkemään sitä puolta.

Leijonat saavutti MM-hopeaa Kari Jalosen alaisuudessa keväällä 2016.

Leijonien päävalmentajana vuosina 2014–16 työskennellyt Jalonen on menestyneimpiä suomalaisia päävalmentajia. Pitkältä meriittilistalta löytyy neljä Suomen mestaruutta ja kaksi Sveitsin mestaruutta.

Jalonen valmensi edellisen kerran Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkuetta 20 vuotta sitten. Kun Jalonen luotsasi joukkuetta kaudella 2000–01, pääikäluokkana oli 1981 syntyneet. Tuolloin saldona oli nuorten MM-hopea.

– Silloin paikan päälle tuli yksi suomalainen toimittaja. Maailma on siinäkin mielessä muuttunut, ja hyvä niin. Alle 20-vuotiaiden MM-kisat ovat nykyisin iso tapahtuma. Kotikisat 2016 olivat valtava menestys koko juniorikiekkoilulle kaiken kaikkiaan.

Euroopan huippusarjoissa valmentanut Jalonen on kokenut ja menestynyt valmentaja, jolla riittää näkemystä. Jalosta ei kuitenkaan mielletä nuorten pelaajien kehittäjänä.

Jalonen itse on puhunut viime vuosina aiempaa enemmän pitkäjänteisestä kehitystyöstä ja pelaajalähtöisen ilmapiirin luomisesta.

– Tässä on ollut aikaa miettiä ja käydä asioita läpi. Olen aina uusien haasteiden perässä. Nyt se liittyy nuorten pelaajien kanssa työskentelyyn. Se on todella mielenkiintoista. Minulla on jo ajatuksia siitä, miten lähdemme poikien kanssa liikkeelle ensi vuonna, kertoo Jalonen.

Ensi kaudella Nuorissa Leijonissa Jalonen valmentaa vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneitä pelaajia eli Brad Lambertia, Joakim Kemelliä ja kumppaneita.

– Kun olin viimeksi alle 20-vuotiaissa, silloin Mestis oli paikka, missä U20-pelaajat kävivät pelaamassa miesten pelejä. Nyt melkein pääsääntöisesti kaikki pelaavat liigassa, ja ihan vastuurooleissa, Jalonen vertaa.

– Ikäluokasta toiseen Suomesta pullahtelee kärkipelaajia NHL:n varaustilaisuuksiin ja lahjakkuuksia. Suomi-kiekossa tehdään hyvää työtä junioreissa. Nyt minulla on hyvää aikaa tutustua tarkemmin 2003, 2004 ja 2005 syntyneisiin pelaajiin.

Jalonen on vaikuttunut tavasta, jolla alle parikymppiset lahjakkuudet saapuvat nykyisin SM-liigaympyröihin.

– He tulevat niin heittämällä liigaan, siis positiivisessa mielessä. Esimerkiksi viime kaudella TPS:ssä näki hyvin, kuinka kypsästi nuoret pelaajat tulivat miesten peleihin. Pelaajien ennakkoluulottomuus on silmiinpistävää, mikä on hieno asia, Jalonen arvioi.

SM-liigan nykyisestä pelillisestä tasosta Jaloselle on jäänyt positiivinen kuva.

– Mielestäni SM-liigassa pelataan pirun hienoa lätkää tällä hetkellä. SM-liigaa kritisoidaan vähän turhan kriittisesti monelta kantilta. Pelissä on paljon älyttömän hyviä elementtejä. On vauhtia ja pelissä on aktiivisuutta. Se on yleisöönkin menevää, kuvailee Jalonen.