Tv-kasvo kertoi rajuja yksityiskohtia kiusaamisestaan jääkiekkojoukkueessa – purskahti itkuun pitkän vaikenemisen jälkeen

Ruotsalainen tv-ekspertti, ex-jääkiekkoilija Erik Granqvist avautui kokemuksistaan.

V sportin ruotsalainen jääkiekkoasiantuntija Erik Granqvist avautui marraskuun alussa juniorivuosinaan kokemastaan kiusaamisesta Viaplay Hockey Podcastissa.

Granqvist, 49, pelasi 1990-luvulla Luulajan maalivahtina Ruotsin pääsarjassa.

Ex-maalivahti puhui podcastissa myös NHL:n suurskandaalista, jonka keskipisteenä ovat olleet Chicago Blackhawks, sen entinen maalivahtivalmentaja Brad Aldrich ja hänen väitetyn seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutunut Kyle Beach.

Granqvistin ääni murtui ja hän alkoi itkeä, kun mies puhui hänen mieltään järkyttäneistä asioista. Granqvist kertoi pitäneensä omakohtaiset kokemuksensa poissa ulkopuolisten tiedosta selviytyäkseen.

Hän päätti avautua erään vierasottelun jälkeisistä tapahtumista vasta kolmisenkymmentä vuotta myöhemmin. Granqvistin mukaan vanhemmat joukkuetoverit repivät hänet silloin väkisin suihkutiloihin.

– He ottivat hierontapöydän ja siirsivät sen suihkun puolelle. He ottivat pois kaikki vaatteeni. Luistimennauhan toinen pää oli kiinni heidän kasvoissaan ja sen toinen pää oli kiinni sukuelimissäni. He sanoivat nykivänsä narusta, jos vastustelisin. Sitten he ottivat esiin partaveitsen ja ajoivat pois kaikki ihokarvani sekä hiukseni.

Granqvist pysyi kokemuksestaan vaiti myös kotonaan. Granqvist pelkäsi, että tuon ajan kulttuurissa puhuminen olisi aiheuttanut hänelle ongelmia.

– Silloin ennen ajattelin, että en saisi olla enää mukana jääkiekossa, jos kertoisin asiasta jollekin. Silloin se asia, jonka eteen olin tehnyt taistellut koko elämäni, olisi otettu minulta pois.

– Vaikenemisen kulttuuri ei tarkoita sitä, että asiasta ei voisi puhua ja yrittää muuttaa sitä. Tapa sen murtamiseen on uskaltaa puhua, kuunnella ja toimia.

Granqvist kertoi saaneensa kannustavia yhteydenottoja sekä jopa satoja viestejä ja puheluita henkilöiltä, jotka halusivat kertoa vastaavanlaisista kokemuksistaan.

– Mutta nämä pelkurit, jotka olivat kimpussani, eivät ole pyytäneet minulta koskaan anteeksi.

Granqvist on pitänyt puhumisen kulttuuria esillä myös sosiaalisessa mediassa ja saanut siellä paljon palautetta rohkeudestaan.

Ruotsalaislehti Expressen tiedusteli joukkueen toimintakulttuurista sen päävalmentajana vuosina 1988–1991 toimineelta Mikael Lundströmiltä.

– Tämä on tietysti otettava erittäin vakavasti. Erik on kertonut tapahtumista erittäin selkeästi. Olen pahoillani, että hän on joutunut elämään tämän asian kanssa, Lundström sanoi.

Lundström myönsi yleisellä tasolla, että vastaavantyyppiset kiusaamisrituaalit olivat käytössä joukkueissa varsinkin takavuosina.

– Kun olin Luulajassa tällainen elementti oli käytössä vähän kuin armeijassakin jossain määrin. Se osoitti, että sinut on hyväksytty tietylle tasolle. Uskon, että vastaavaa on tapahtunut useammissakin seuroissa ja pelaajat pitivät siitä ns. huolta.