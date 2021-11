Leijonien luottohyökkääjä sai suoran palautteen tärkeästä suunnasta

Harri Pesonen antoi vahvoja näyttöjä kevään MM-kotikisoja varten.

Leijonien kokenut hyökkääjä Harri Pesonen sai välittömän ja suoran palautteen tappiollisen Ruotsi-ottelun jälkeen, kun hän jäi kaukalosta poistuttuaan tervehtimään perhettään.

– Poikani sanoi, että et tehnyt isi yhtään maalia. Sieltä tulee aina suora palaute, Pesonen naurahti henkilökohtaisesti hyvin sujuneen turnauksen päätteeksi.

– Kiva, että perhe pääsi katsomaan peliä. Isänpäivä on erityinen päivä. Mielellään päivän viettäisi perheen kanssa, mutta tämä on vähän erilainen tapa viettää sitä. Olen saanut pelata tämän pelin useampana vuotena. Nämä ovat hienoja kokemuksia.

Pesonen, 33, ei ollut ainoa, joka ei heiluttanut verkkoja Karjala-turnauksen päätösottelussa. Ruotsi kairasi perinteisessä isänpäivän ottelussa 3–1-voiton tehokkaan ylivoimapelinsä turvin.

– Tässä kävi vähän klassiset. Eilen Tshekkiä vastaan teimme joka paikasta kolme maalia ensimmäisessä erässä, ja nyt Ruotsi oli tehokas omissa paikoissaan ylivoimalla, mutta ei me pystytty tänään ihan parhaimpaamme, Pesonen myönsi.

Pesonen oli jälleen kerran Leijonien voimahahmoja hyökkäyksessä. Sveitsin liigassa SCL Tigersia edustava laitahyökkääjä palasi väkevästi kahden vuoden tauon jälkeen maajoukkuepaitaan. Pesonen oli Leijonien kolmanneksi tehokkain saldolla 1+2.

Pesonen löysi turnauksessa nopeasti yhteisen sävelen toisen Sveitsin liigan tähtihyökkääjän Toni Rajalan kanssa.

– Tämä taisi olla ensimmäinen kerta, kun olimme samassa vitjassa. Ylivoimalla olemme olleet samassa kentässä, mutta ei tasakentällisin. Vähän ihmettelimme alkuun, koska olemme umpivasenlaitoja, että kumpi menee oikeaan laitaan ja miten tämä lähtee kulkemaan, Pesonen sanoi.

– Vanhempana pelaajana minä otin vasemman laidan, mutta pelien aikana paikat vaihtuivat aika paljon. Silloin on pelattava sen mukaan, mutta saimme sen toimimaan yllättävän hyvin.

Kokonaisuutena Leijonien turnauksesta jäi Pesoselle positiivinen maku. Turnauksen kakkossija perustui laadukkaaseen puolustuspelaamiseen. Pesonen jakaa jämäkästä yleisilmeestä kiitosta Jukka Jalosen valmennusryhmän suuntaan.

– Yksi periaatteista on, että meidän pitää puolustaa viidellä jätkällä. Yritämme myös hyökätä viisikkona ja saamaan pakit mukaan. Se on se tapa, jolla Jukka haluaa meidän pelaavan.

– Kun pelaajana tietää sen, se on suhteellisen helppo sisäistää. Se tuo fiiliksen, että homma on kasassa. Sijoittuminen on hyvää ja otamme oikealla tavalla riskejä, Pesonen ruoti.

Pesosen kausi Sveitsin liigassa on lähtenyt loistavasti käyntiin. Muuramelainen on tehnyt 23 ottelussa kovat tehot 12+13, mikä oikeuttaa pistepörssin kuudenteen sijaan.

Pesonen on pelannut kerran aikaisemmin MM-kisoissa. Tämä tapahtui keväällä 2019, kun Leijonat voitti maailmanmestaruuden. Seuraava MM-reissu voi olla edessä tulevana keväänä kotikisoissa.

– Nämä turnaukset tuovat lisää itseluottamusta. Nautin pelaamisesta. Kun täällä pärjää ja pysyy mukana, niin sen jälkeen on mukavampi lähteä tarpomaan arkea omaan sarjaan.