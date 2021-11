Valtteri Filppula koki suuren muutoksen pitkän NHL-uran jälkeen – ”Se on hyvä ongelma”

Valtteri Filppula, 37, antaa vahvoja näyttöjä Leijonien valmennusjohdon suuntaan.

Yli 1 200 NHL-ottelun kokemus näkyy. Kaikessa tekemisessä. Valtteri Filppula on aloittanut uransa ensimmäisen Karjala-turnauksen vahvasti.

Leijonien nestori kantoi lauantain ottelussa kapteenin C:tä rinnassaan hyvästä syystä. Filppula on ollut turnauksen kahdessa ensimmäisessä ottelussa Leijonien pelillinen suunnannäyttäjä.

Lauantain 4–2-voitossa Tshekkiä vastaan Filppulan johtama ketju, laidoilla Iiro Pakarinen ja Jere Innala, oli Leijonien ehjin koostumus. Filppula otti roolia kriittisessä vaiheessa ottelua, kun hän iski 4–2-puskurimaalin päätöserän alkuun.

– Tyypillinen riparimaali. Yritin vain osua kiekkoon ja nyt sattui menemään längistä maaliin. Ei siinä sen kummallisempaa. Välillä noissa käy tuuri, Filppula niputti ottelun jälkeen.

Filppulan 60 metrin esimerkillisessä pelaamisessa tuurilla ei ole mitään tekemistä.

Lauantain ottelu oli kokonaisuutena Leijonille haastava, mutta Filppulan ketju pystyi rakentamaan tasapainoisia hyökkäyksiä ja sitä kautta maalipaikkoja.

Eikä vähiten Filppulan takia. Konkarisentterin pelinlukutaito, kahden suunnan tunnollisuus ja rauhallisuus kiekon kanssa ovat omaa luokkaansa tämän vuoden joukkueessa.

Yli 160 pudotuspeliä NHL:ssä pelannut Filppula on nauttinut maajoukkueessa pelaamisesta pitkän tauon jälkeen.

– On ollut todella kiva pelata Suomessa pitkästä aikaa hienon yleisön edessä ja viettää täällä aikaa. Maajoukkuepelejä on aina ikävä, koska niitä ei ole tullut itselleni liikaa. Tämä on ollut kaikin puolin positiivinen kokemus, 37-vuotias Stanley Cup -voittaja myhäili.

Filppula jätti NHL-kaukalot viime kauden jälkeen. Tällä kaudella EVU:n kasvatti edustaa Sveitsin pääsarjassa Geneve-Servetteä, jossa hän kuuluu joukkueen tähtipelaajiin.

Muutos on ollut suuri 16 vuoden NHL-uran jälkeen.

– Sveitsissä on tullut paljon peliaikaa. Välillä on tuntunut, että jopa vähän liikaa, mutta se on hyvä ongelma, naurahti Filppula, joka keräsi ennen maajoukkuetaukoa 20 ottelussa tehot 8+13.

– Sveitsissä pelaaminen on aika erilaista. Jää on todella paljon isompi NHL:ään verrattuna. Se tuo erilaisia juttuja pelaamiseen. Taklauksia ei tule niin paljon. NHL:ssä pysähdytään enemmän, mutta Sveitsissä pyritään pitämään jatkuvaa vauhtia enemmän. On ollut hauskaa pelata.

Genevessä kiekkoilee myös niin ikään NHL:stä siirtynyt Sami Vatanen. Vahvaa turnausta pelaava Vatanen, 30, on erittäin varteenotettava nimi Pekingin olympialaisiin.

Miksei myös Filppula, joka tunnettiin viimeisillä NHL-kausillaan tasapainottavana puolustussuunnan hyökkääjänä. Juuri sellaisena pelaajana, jolle voisi olla tilausta Leijonien olympiajoukkueen nelosketjun keskelle.

– On se sitten olympialaiset tai MM-kisat, maajoukkue kiinnostaa aina niin kauan kuin pelaan. On hienoa, että meillä on paljon huippupelaajia NHL:ssä ja samoin Euroopassa. Valmentajilla ja GM:llä on vaikea tehtävä, kun on paljon valinnanvaraa, Filppula sanoi.

Kevään MM-kotikisoihin Filppula on ainakin vahva kandidaatti. Peli on puhunut puolestaan.

– Rehellisesti sanottuna en ole hirveästi miettinyt kisoja. Olen aina keskittynyt vain niihin peleihin, jotka ovat tässä ja nyt, ja yritän pelata niin hyvin kuin pystyn. Sen enempää ei itse voi tehdä. Muut tekevät päätökset siitä, ketkä ovat kisoissa.