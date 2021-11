Nuorista Leijonista tuttu Rasmus Kulmala, 27, on pelannut ja asunut pitkään Unkarissa. Hän on hakenut maan passia ja edustaa jo Unkarin maajoukkuetta.

Kun Rasmus Kulmala, 27, puki ensimmäistä kertaa päälleen Unkarin maajoukkueen pelipaidan torstaina, tunteet olivat ristiriitaiset.

Ennen kaikkea tunteet olivat hyvin erilaiset kuin esimerkiksi vuonna 2014, kun hän juhli Nuorissa Leijonissa sensaatiomaista maailmanmestaruutta Ruotsissa.

– Oli outo fiilis. Jännitti, miten yleisö ottaa minut vastaan, Kulmala kuvailee olotilaansa ennen Italiaa vastaan pelattua maaottelua, joka päättyi Unkarin 4–1-voittoon.

– Ei siinä ole samanlaista tunnetta kuin vetäessä leijonapaitaa päälle. Tiedän kuitenkin, kuinka tärkeää tämä on pelikavereilleni, ja kuinka paljon he ovat tehneet hommia maajoukkueen eteen. Se motivoi minuakin.

C-nuorena Loimaan Rocketsista TPS:n juniorimyllyyn siirtynyt Kulmala pelaa jo viidettä kauttaan Unkarissa.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n sääntöjen mukaan arvokisoissa pelannut pelaaja voi vaihtaa edustusoikeuttaan pelattuaan neljä kautta peräkkäin uudessa kotimaassaan.

– Pari vuotta sitten kyseltiin ensimmäisen kerran halukkuuttani edustaa Unkarin maajoukkuetta. Vastasin jo silloin myöntävästi, mutta tuolloin pelaaminen ei onnistunut, koska olin edustanut Suomea arvokisoissa, Kulmala muistelee.

Kulmala teki heti ensimmäisessä ottelussaan Unkarin paidassa tehot 1+1.

Kulmala on hakenut Unkarin passia. Jos passi myönnetään kevääseen mennessä, Kulmala saanee edustaa Unkaria myös MM-kisojen toiseksi korkeimmalla tasolla.

– Olen kiinnostunut mahdollisuudesta. Olen nyt ollut viikon Unkarin maajoukkueen mukana ja olen viihtynyt hyvin, maalinteossakin Italiaa vastaan onnistunut Kulmala sanoo.

Kaukana kirkkaimmista valoista pitkään pelanneen Kulmalan ”maajoukkueenvaihto” tuli monelle yllätyksenä. Kiekkoilijan puhelin täyttyi hämmästelijöiden viesteistä.

– Lähimmät henkilöt tiesivät, että näin tapahtuu. Tällä viikolla on kuitenkin ollut vähän hässäkkää, kun puolitutut ja vanhat pelikaverit saivat kuulla. Osa on ihmetellyt, mutta mitään negatiivista ei ole tullut, Kulmala kertaa.

Kulmala on pääosin erittäin innostunut Unkarin maajoukkueen edustamisesta, mutta yksi asia häntä hieman arveluttaa.

– Olen miettinyt paljon sitä, että vien tavallaan yhden unkarilaisen pelipaikan maajoukkueessa. Toisaalta tämä lisää heillekin kilpailua, enkä ole ensimmäinen ”kaksoispassin” mies täällä.

– Kaikki eivät välttämättä tykkää minusta, jos he ajattelevat minun vievän heidän pelipaikkansa. Suurin osa maajoukkueen pelaajista on kuitenkin kavereitani. Siksi koin oloni tervetulleeksi.

Unkarissa Kulmala on niittänyt menestystä sekä henkilökohtaisella että joukkuetasolla. Tällä hetkellä hän edustaa budapestilaista Ferencvarosia Erste Ligassa, jossa pelaa unkarilaisten joukkueiden lisäksi muutama joukkue Romaniasta.

– Meidän joukkueessamme on ammattimainen meininki. Meillä on hyvä halli, johon mahtuu hieman alle 3 000 katsojaa. Olen viihtynyt todella hyvin. Kaupunki on hieno, Kulmala kuvailee Budapestia.

Jääkiekko on Unkarissa pieni laji ja jää jalkapallon, käsipallon ja vesipallon jalkoihin. Tästä syntyy Kulmalan mukaan suurin ero jääkiekkoammattilaisen arjessa Suomeen verrattuna.

– Täällä jääkiekkopiirit ovat pienet, ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Joukkueissa saa olla rennosti oma itsensä, eikä pelaajia ”kytätä” niin paljoa. Tämä ainakin omiin kokemuksiini pohjaten, Kulmala ruotii.

– Paikallinen sarja on menossa mielestäni koko ajan parempaan suuntaan – tasoerot tasoittuvat. Yleisöä käy vaihtelevasti, ja joillain paikkakunnilla pelaamme halleissa, jotka ovat Suomen mittapuulla harjoitushalleja, hän kertoo.

Unkari tähtää MM-kisojen korkeimmalle tasolle.

SM-liigassakin 122 runkosarjan ottelua pelannut Kulmala suuntasi eksoottisempiin kiekkomaihin kaudella 2016–2017 juututtuaan Mestikseen.

Hän ehti piipahtaa Valko-Venäjällä ja Puolassa ennen asettumistaan Unkariin. Kotoutumista on entisestään helpottanut unkarilainen tyttöystävä ja suomen sukulaiskielen omaksuminen.

– Unkari tuntuu jo toiselta kodilta. Puhun jonkin verran kieltä ja ymmärrän sitä hyvin.

Erste Liga on kaukana SM-liigan tasosta, mutta siitä huolimatta Kulmala saa pelata ammattilaisena kelvollisella korvauksella.

– En saisi Suomesta tällaista diiliä, hän sanoo rehellisesti.

– Palkka on moninkertainen Mestikseen verrattuna. En tiedä tarkalleen mitä SM-liigan pelaajat tienaavat, mutta arvelisin, että täällä maksetaan suunnilleen saman verran kuin keskivertoiselle liigapelaajalle. Ei täältä tietenkään sellaisia rahoja saa kuin mitä SM-liigan kärkipelaajat tienaavat.