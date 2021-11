Tunnettu formulaääni Oskari Saari selostaa nyt Leijonien suurottelut – kertoo saamastaan palautteesta

Oskari Saari oli nuoruudessaan kiivas HIFK-fani.

Kun Oskari Saari kipusi torstaina Hartwall-areenan selostajaparvelle, hänet valtasi erikoinen tunne.

Häntä jännitti.

– Se oli vähän vieras tunne, että miten tämä nyt menee. Mietin sitä. Minulla oli yli vuosi edellisestä jääkiekkoselostuksestani, Saari kertoo.

– Se pisti vähän skarppaamaan.

Loppu hyvin, kaikki hyvin. Konkariselostaja hoiti urakan kunnialla, kun jäällä Leijonat peittosi Karjala-turnauksen avauksessa Venäjän maalein 3–0.

Saari selostaa Suomen otteluita TV5-kanavalla ja Discoverylla, joka omistaa tätä nykyä useiden jääkiekon maajoukkuekoitosten tv-oikeudet. Palettiin kuuluvat muun muassa Euro Hockey Tour ja olympialaiset.

Selostaminen maistuu.

– Olihan se ihan älyttömän kivaa. Vaikka ei ollut ehkä elämäni paras veto, jäi kuitenkin tunne, että meni ihan ok. Ja pystyn varmasti vielä parantamaan, kun saan taas lisää tatsia, Saari ruotii itseään kuin urheilija.

Suomalaiset tuntevat Saaren parhaiten formulaselostajana, mutta pohjimmiltaan hän on lätkä-äijä henkeen ja vereen. Hän oli teini-iässä 1990-luvulla HIFK:n fanikerhon aktiivijäsen ja kausikorttilainen.

– Olen niitä Nordiksen elinkautisvankeja. Kymmenvuotiaasta asti olen ollut faijan kanssa väijymässä pelejä, hän tarinoi.

Oskari Saari on pitkän linjan urheiluselostaja. Hän on kirjoittanut myös kirjoja.

– Suuri yleisö on oppinut tuntemaan minut ehkä formuloista, mutta lätkä on minulle oikeasti se tutumpi laji.

Urheilutoimittajan ammatin takia jopa rakkaan IFK:n kiivas kannattaminen on saanut jäädä.

– Ei pelejä tietenkään enää samalla tavalla katso, kun tästä on tullut ammatti. Olen analyyttisempi kuin aiemmin, ainakin toivottavasti, Saari heittää vähän itseironisesti.

Mikä on suosikkijoukkueesi tänä päivänä?

– Suomen maajoukkue, hän vastaa naurahtaen.

– Vähän on värilasit päässä.

Saari selosti pitkään formuloita Maikkarilla, vuodesta 2004 aina vuoteen 2016. Leijonien pelejä hän tulkitsi ensi kerran Pyeongchangin olympialaisissa helmikuussa 2018.

Kynnys lähteä sinivalkoiseksi leijonaääneksi ei ollut iso.

– Paljon isompi kynnys oli hypätä kylmiltään formula ykkösiin, Saari vertaa.

Hän kuitenkin tunnistaa paineet, jotka Suomen jääkiekkomaajoukkueen pelien selostamiseen liittyvät. Asia on monelle katsojalle jopa pyhä.

Oskari Saari aloitti formulaselostukset Maikkarilla vuonna 2004 ollessaan 28-vuotias.

– Tiedän, miten paljon nuo pelit merkitsevät isolle osalle suomalaisista. Siitä syntyy sellainen kunnia ja myös velvollisuudentunne. Haluan tehdä absoluuttisen parhaan, minkä osaan. Varsinaisia paineita en kuitenkaan osaa ottaa.

Kiekkokansa saa tottua Saaren ääneen, sillä viime talviolympialaisten tavoin häntä kuullaan myös Pekingin kisoissa ensi helmikuussa. Hän selostaa kaikki Leijonien ottelut.

Saari kertoo saamansa palautteen olleen pääasiassa positiivista.

– Ihmiset tuntuvat keskimäärin tykkäävän – ainakin ne, jotka minulle haluavat mielipiteensä kertoa. Se tuntuu kivalta, hän sanoo.

– Mutta se pitää myös hyväksyä, että kun on iso yleisö, on aina osa, joka eivät tykkää. Ei, vaikka tekisi miten hyvin sen, mitä osaa. Ne ovat makuasioita. Se on ihan ok. Jokaisella on oikeus mielipiteeseensä.

Saari korostaa, että selostajan on oltava oma itsensä. Aina.

– Se pitää tehdä omalla tyylillä oman persoonan läpi. Muuten se on feikkiä. Ja se kuuluu kauas, jos selostus on teeskenneltyä.

Pitkältä selostajauraltaan Saari nostaa esiin kaksi kohokohtaa: olympialaiset ja Brasilian GP:n vuodelta 2007, kun Kimi Räikkönen ajoi maailmanmestariksi.

Kohokohdista jälkimmäinen on tosin osin sumun peitossa.

– En muista juuri mitään siitä viimeisestä kierroksesta, Saari naurahtaa.

– Olen kuullut, että se meni tunteen puolelle.