Näin raju syöpä muutti Antti Törmästä – läheinen työtoveri kertoo

Antti Törmänen valmentaa EHC Bieliä uudenlaisella elämänilolla.

Bielissä eletään innostavia jääkiekkoaikoja. Sveitsin pääsarjaseura EHC Biel porskuttaa maan kiekkoliigan kärkipäässä.

Elämä hymyilee maan kolminkertaiselle mestarijoukkueelle. Sen päävalmentaja Antti Törmänen on myös tyytyväinen.

Jääkiekon maailmanmestarilla diagnosoitiin kesällä 2020 sappirakkosyöpä. Sen toipumisennuste ei ole ruusuinen, mutta 51-vuotias Törmänen on toipunut ja kyennyt palaamaan taas valmentamaan penkin taakse.

Hoidot, jotka Törmänen kävi läpi, olivat erittäin raskaita.

Diagnoosia seurasi mittava operaatio, jossa häneltä poistettiin sappirakko, pala maksaa ja imusolmukkeita. Tätä seurasi puolen vuoden lääkinnällinen syöpähoito, jonka sivuvaikutukset olivat fyysisesti ja henkisesti raskaita.

Törmänen kertoi hoitokokemuksistaan Ilta-Sanomille viime helmikuussa.

Suomalaisen uudesta alusta Bielin peräsimessä kertoi sveitsiläinen Blick-lehti.

– Ensimmäisestä päivästä (syöpädiagnoosin jälkeen) saakka minulla on ollut vain yksi tavoite: palata porukkaan mukaan. Se oli elämäni kovin taistelu, Törmänen kertoi lehdelle.

Hän kuvaili hoitoihin valmistautumistaan kuin ”pudotuspeliotteluksi”.

Antti Törmänen on toiminut myös tv-asiantuntijana. Kuva on vuodelta 2019.

Lehden haastattelemien joukkueen muiden jäsenten mukaan Törmäsen otteissa on uutta iloisuutta. Hyökkääjä Luca Cuntin mukaan ei ole sattumaa, että Biel on sarjan kärkipäässä.

Törmäsen taistelu diagnoosin jälkeen inspiroi koko ryhmää. Sairastuminen järkytti ja pelotti kaikkia.

Nyt hyvävointinen Törmänen antaa kaikille energiaa. Apuvalmentaja Thomas Zamboni kertoo, että Törmäsen suhtautuminen asioihin on välillä erilaista kuin ennen koettelemuksia.

– Antti on todella iloinen työssään ja elämässään. Hän on aina nauttinut tästä ja ihmisten ympärillä olemisesta, mutta kaikki korostuu nyt entisestään. Ennen oli tilanteita, joissa hän – kuten me kaikki – suuttui. Nyt hän on todella rento. Ongelmat on tehty ratkaistaviksi, Zamboni kuvaili lehdelle.

Konkaripuolustaja Beat Forsterin mukaan Törmäsen aiempaa rennompi asenne heijastuu positiivisella tavalla joukkueen tekemisiin.

– Olemme yleisesti paljon rauhallisempia. Silloinkin, kun olemme 0–3-tappiolla, uskomme vahvuuksiimme. Antti toi sen mukanaan: hän on aina henkisesti niin vahva.

Viime viikonloppu toi joukkueelle myös tuloksellisesti hyviä uutisia. Biel kaatoi Bernin 6–2 kotiyleisönsä edessä. Tätä edelsi kaksi tappiota: 1–3 Servettelle ja ruma 0–8-tyrmäys kärkiseura Davosin käsittelyssä.

Törmänen on toiminut Bielin päävalmentajana kaudesta 2017–18 lähtien. Hän oli sivussa kauden 2020–21 syöpähoitojensa vuoksi. Tuolloin joukkuetta valmensi Lars Leuenberger.

Viime huhtikuussa uutisoitiin, että Törmänen palaa Bielin päävalmentajaksi alkavalle kaudelle.