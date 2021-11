HäSa: Jääkiekkoliitto käsittelee Pasi Mustosen kyseenalaiset syytökset Noora Rädystä – näin puheenjohtaja kommentoi

Hämeen Sanomien tietojen mukaan Jääkiekkoliiton hallitus käsittelee Pasi Mustosen lausuntoja, mutta puheenjohtaja Harri Nummela ei vahvista tietoa.

Naisleijonien päävalmentaja Pasi Mustonen väitti maanantaina MTV Urheilun haastattelussa, että apurahaurheilija Noora Räty olisi rikkonut lakia kieltäytyessään elokuussa jääkiekon MM-kilpailuista.

Samassa MTV Urheilun jutussa Opetus- ja kulttuurinimisteriön ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola tuli kumonneeksi kovan väitteen sanomalla, ettei lainsäädäntöä asiaan ole olemassa.

Hämeen Sanomien mukaan Jääkiekkoliiton hallitus käsittelee Pasi Mustosen lausuntoja ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä ensi perjantaina kokouksessaan. HäSan haastattelussa myös HPK Liiga Oy:n toimitusjohtaja Antti Toivanen vahvistaa olevansa samassa käsityksessä.

Ilta-Sanomien tavoittama Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kuitenkin sanoo, ettei hallituksen kokouksen esityslista ”ole vielä ollut jakelussa”.

– Se (HäSan uutinen) pitää paikkaansa vain sen verran, että meillä on hallituksen kokous ensi viikon perjantaina normaalisti. Esityslista ei ole vielä ollut jakelussa. En osaa sanoa, mitä esimerkiksi toimitusjohtajan katsauksessa Matti ( Matti Nurminen) käsittelee, Nummela sanoo.

Et siis vahvista, että Jääkiekkoliiton hallitus käsittelee Pasi Mustosen lausuntoja kokouksessaan?

– En voi vahvistaa.

– Ainoa varma fakta on se, että Jääkiekkoliiton hallituksella on normaali kokous suunnitelman mukaisesti ensi perjantaina, kun on Suomi-kiekkopäivä Karjala-turnauksen yhteydessä. Meillä on strategiaworkshoppi ja hallituksen kokous.

Et myöskään poissulje mahdollisuutta, että käsittelisitte Pasi Mustosen lausuntoja?

– Ei varmaan ole syytä mitään poissulkua tehdä. Aina me puhumme kaikki ajankohtaiset asiat läpi. Se ei tietenkään tarkoita, että yhtään mitään välttämättä päätettäisiin.

Harri Nummela.

Ilta-Sanomat yritti aiemmin tavoittaa Jääkiekkoliiton toimitusjohtajaa Matti Nurmista kommentoimaan Mustosen Rätyyn kohdistuneita syytöksiä, mutta Nurminen sanoi, ettei Jääkiekkoliitto kommentoi asiaa.

Myöskään puheenjohtaja Nummela ei kommentoinut asiaa.

– Matti huolehtii, koska hänellä on esimiesrooli ja henkilöstöjohtaminen, ei minulla ole hänen linjaansa mitään täydennettävää.

– Ehkä ylipäänsä sen verran voin todeta, että kuten hyvään johtamiseen kuuluu, näitä erilaisia henkilöstöasioita Jääkiekkoliiton tapana ei ole hoitaa julkisuuden kautta vain sillä lailla kuin hr-asioita kuuluu hoitaa. Eli jos tarvetta on, niin henkilöiden kanssa.

Noora Räty kieltäytyi työkiireisiinsä vedoten pelaamasta jääkiekon MM-kisoissa elokuussa.

Hämeen Sanomien uutisessa sanottiin, että hallitus käsittelee kokouksessaan Mustosen sanomisten ”mahdollisia jatkotoimenpiteitä”. Voitko kommentoida, mitä tämä voisi tarkoittaa?

– Mitähän nyt tarkoitetaan jatkotoimenpiteillä? Näitä käsitellään henkilöiden kanssa suoraan silloin kun aihetta on, ei julkisuudessa.