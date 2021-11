Kommentti: Pasi Mustosen ja Noora Rädyn sanasota äityi rumaksi – tästä Naisleijonia repivässä riidassa on kyse

Naisleijonien päävalmentaja käy sellaista julkista kamppailua, että aikuisten pitäisi jo puuttua tilanteeseen, kirjoittaa urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen.

Taivas varjele mitä sieltä seuraavaksi tulee.

Tässä on pitkin syksyä kukin tahollaan saanut jännittyneenä odottaa, mitä Naisleijonista kuuluu.

Ensin yllättyi päävalmentaja Pasi Mustonen, kun hän omien sanojensa mukaan sai lukea Ilta-Sanomista, että lajihistorian kenties paras maalivahti Noora Räty jättää elokuulle siirretyt MM-kisat väliin.

Pasi Mustonenhan on vastaavasti, varmasti myös omastakin mielestään, lajihistorian paras naismaajoukkueen valmentaja. Mustosen 2014 alkaneella kaudella Suomen maajoukkue on kehittynyt hurjasti ja kilpailee uskottavasti USA:n ja Kanadan kanssa maailman parhaan tittelistä.

Myös Naisleijonien julkinen profiili on noussut huomattavasti Mustosen aikana. Mustonen ei ole koskaan kaihtanut julkisuutta tai räväköitä mielipiteitä, myöskään omista pelaajistaan tai joukkueen suorituksista, olivat arviot sitten ylistäviä tai vastakkaisia.

Mustosen moraalisesta palkintokaapista löytyy myös yksi MM-kulta, kotikisoista 2019, kun epäselvä tuomaripäätös vei Suomelta jatkoaikavoiton finaalissa USA:ta vastaan.

Pasi Mustonen sanoi yllättyneensä Noora Rädyn kieltäytymisestä.

Mustonen onkin matkalla historiaan ainoana jääkiekon maailmanmestarina, jota ei ole virallisesti sellaiseksi tunnustettu.

Räty lienee ollut yhtä yllättynyt Mustosen yllättymisestä, koska oman muistikuvansa mukaan hän kertoi maajoukkueen johdolle hyvin selvästi jo aiemmin kesällä, että joutuu jäämään Kanadan-kisoista pois Minnesotassa toimivan maalivahtikoulunsa velvoitteiden vuoksi.

Rikkinäinen puhelin ei selitä näin perustavanlaatuista väärinymmärrystä, vaikka kommunikaatio joukkueen supertähden ja päävalmentajan välillä onkin enimmäkseen tapahtunut julkisuudessa. Mediassa käytyä sanasotaa voisi sanoa farssiksi, ellei se olisi viime aikoina saanut jo huomattavasti vakavampia sävyjä.

Räty arveli viime viikonloppuna Ilta-Sanomissa, että hänen uransa maajoukkueessa saattaa olla ohi. Samana viikonloppuna Räty ja Mustonen tapasivat ensi kertaa pitkästä aikaa, ja hetken näytti, että kaksikon välille oli syntymässä haalea sopu.

Mutta Mustosen piti sitten kuitenkin heittää bensaa Rädyn palavan maajoukkuepaidan päälle. Mustosen mielestä Räty ei olisi apurahaurheilijana saanut kieltäytyä edustustehtävästä.

– Hän rikkoi opetusministeriön lainsäädäntöä. Minä päävalmentajana oletin, kuten laissa ja määräyksissä lukee, että apurahaurheilijan on aina oltava maajoukkueen käytössä, Mustonen latasi maanantaina MTV Urheilun erinomaisessa jutussa.

Joten vain pari päivää sen jälkeen, kun oli tavannut Rädyn ja keskustellut vihdoin asioista, Mustonen päätti syyttää maalivahtia ”opetusministeriön lainsäädännön rikkomisesta” ja, kuten sitten nopeasti nololla tavalla osoittautui, vastoin parempaa tietoaan.

Valehteliko hän tarkoituksella vai puhuiko hän vain tyhmyyksiä? Siihen ei saatane koskaan vastausta, mutta kumpikaan vaihtoehto ei mairittele valmentajaa, joka on kantanut syvää huolta joukkueen yhtenäisyydestä ennen olympialaisia.

Noora Räty on kiekkoillut tämän syksyn HPK:ssa.

Mustosen ja Rädyn välillä on kipinöinyt ennenkin, mutta nyt riita on äitynyt tasolle, jolla tarvittaisiin aikuisten väliintuloa. Sellaisia ei vain tunnu Jääkiekkoliitossa olevan.

Toimitusjohtaja Matti Nurminen on kieltäytynyt kategorisesti kommentoimasta sanasotaa, eikä hän halunnut ottaa julkisesti kantaa edes päävalmentajansa ”ihmettelyyn”, jossa ei ollut totuuden hiventäkään.

Se on työantajalta omituinen linjaus mutta toisaalta kertoo, miten hankala tilanne on. Liitossa tiedetään, että Räty on myös itse petiään pedannut.

Räty on Mustosen silmissä ongelmatapaus. Mustonen kokee, että julkisilla, joukkueen toimintaa mahdollisesti häiritsevillä ulostuloillaan Räty rakentaa omaa brändiään Leijona-logon suojissa ja kasvaa joukkuetta suuremmaksi.

Ei Mustonen täysin väärässä ole. Eivät kaikki Naisleijonatkaan seiso Rädyn fanikuorossa. Jääkiekossa ja etenkin Suomen jääkiekossa joukkuepelaamisen ja joukkueen ehdoilla toimimisen eetos on vahva ja on tuottanut menestystä. Minkäänlainen sooloilu ei ole tässä kulttuurissa hyväksyttävää.

Noora Räty on Naisleijonien historian paras maalivahti.

Mustonen on saattanut ajatella, että Räty yrittää suurta julkisuutta hallitsemalla nimityttää itsensä väkisin Pekingin olympialaisiinkin, joten hän on arvellut kurinpalautuksen olevan paikallaan.

Ja samalla hän on tehnyt julkisesti selväksi myös muille pelaajille, ettei Naisleijonat tanssi yhdenkään pelaajan pillin mukaan, joskaan Räty ei ole kieltäytymisensä jälkeen missään vaiheessa sanonut tai tehnyt mitään kyseenalaista.

Joten sanasota alkaa vaikuttaa yksipuoliselta.

Ja on tietenkin selvä, että Rädyn kieltäytyminen ärsyttää valmentajaa, joka olisi saattanut Rädyn avulla saada hyllyynsä leikkikullan tilalle oikean.

Voi myös olla, että Mustosta kaihertaa se, että vaikka hän on Naisleijonien nykyisen suuruuden luoja, on joku julkisuudessa vielä suurempi kuin hän.

Kateus on inhimillinen tunne: ihmisiähän jääkiekkovalmentajat pyrkivät aina ensisijaisesti olemaan, ja ihmisiä ihmismäisesti valmentamaan ja kasvattamaan.

Mutta joukkueena ja joukkueelle olemisen eetos joutuu Mustosenkin käytöstä tarkasteltaessa omituiseen valoon. Ihan kuin joukkuepelin vaatimukset eivät koskisi häntä. Pelaajat heittäytyvät kaukalossa toistensa puolesta. Jonkun on otettava mustelma että joku saa tehdä maalin, mutta kun Räty alkoi esiintyä Mustosen mielestä häiritsevästi julkisuudessa, ei Mustosella ollut halua ottaa hiljaa mustelmaa joukkueen puolesta, vaan hänen piti lähteä näkyvään vastahyökkäykseen.

Mustosen esiintymisessä heijastelevat huonosti piilotetut kiukku, katkeruus ja kostonhalu, mutta näitä ei Leijonissa yleensä liitetä joukkuepelin arvoihin.

Mustonen on tullut tunnetuksi tasa-arvon ja naisjääkiekon voimakkaana puolestapuhujana sekä miesten jääkiekon väkivallan vastustajana.

Kotikisojen pettymyksen jälkeen huhtikuussa 2019 hän puhui Ilta-Sanomissa avoimesti valmennusfilosofiastaan ja kiitti, millainen opintomatka naisten valmentaminen on hänelle ollut.

– Näinä vuosina naiskiekkoilijat ovat avanneet minulle oven täysin uudenlaiseen ihmisten valmentamisen maailmaan. En ole huudellut mitään huvikseni, vaan kaiken pohjalla on ollut joukkueen etu, Mustonen sanoi ja korosti, että avoimuus ja rehellisyys ovat hänen filosofiansa kulmakiviä.

– Nyt meillä on Naisleijonissa niin avoin ilmapiiri, että pelaajat voivat sanoa minullekin, mitä tahtovat. Esimerkiksi ennen kotikisoja yksi pelaajista kysyi, ”aiotko sä, Pasi, olla taas yhtä tyhmä kuin olympialaisissa (2018) ja haukkua omia pelaajia medialle”, Mustonen paljasti.

– Vastasin, että en aio. Tämäkin on esimerkki siitä, kuinka olemme oppineet toisiltamme paljon.

Aika palauttaa opit mieleen?