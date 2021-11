Nuorten Leijonien nimilistat julki – näistä pelaajista tiivistyy Kanadaan lähtevä MM-ryhmä

Joakim Kemell on ryhmän kirkkain tähti.

Joakim Kemell on suomalaisen jääkiekon suurlupaus.

SM-liigan maalipörssissä 11 täysosumalla toisena oleva KooKoon Heikki Liedes, 28, pääsi ensimmäistä kertaa miesten maajoukkueeseen, kun Jääkiekkoliitto julkaisi maanantaina maajoukkueet marraskuun tapahtumiin.

Maalipörssiä johtava JYPin Joakim Kemell, 17, tyytyy vielä alle 20-vuotiaiden maajoukkuepeleihin.

– Olemme yllättyneitä, että nuori mies pystyy pelaamaan noin monipuolista lätkää. Ei vain tee maaleja tai syöttele. Hän pystyy myös puolustamaan, kamppailemaan ja olemaan fyysinen. Mielenkiintoinen pelaaja on kasvamassa, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen vastasi STT:n kysymykseen Kemellistä.

Syksyn liigapeleissä 12 maalia tykittänyt Kemell nimettiin nuorten Leijonien Ruotsiin lähtevään ryhmään. Haastajaryhmä kiekkoilee Vierumäellä. Suuresta pelaajajoukosta tiivistyy jouluun mennessä MM-joukkue vuodenvaihteessa Kanadassa pelattaviin kisoihin.

– Olemme pelanneet 11 kansainvälistä ottelua, joista olemme saavuttaneet 9 voittoa, alle 20-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentaja Antti Pennanen summasi loppukesän kokemukset.

– Olemme nähneet paljon pelaajia maajoukkuetapahtumissa ja tarkkailleet pelaajia sarjaotteluissa syksyn aikana. Haastajajoukkue on mielenkiintoinen. Siinä on mukana Liigassakin pelanneita pelaajia.

Pennanen nosti esiin molempien alle 20-vuotiaiden ryhmien alakerrat.

– Pakisto on vahvuus. Pakkipuolella on kova kilpailu. Topi Niemelä esiintyi hyvin jo viime MM-kilpailuissa ja on alakerran ykköstykki, Pennanen mainitsi ykkösjoukkueeseen kuuluvan Kärpät-puolustajan.

Pohjoisesta löytyi myös yllätysnimi, mutta rajan länsipuolelta.

– Luulajasta otettiin Olli Nikupeteri mukaan. Juttelin Luulajan valmentajan kanssa hänestä, Pennanen sanoi ja kehui 18-vuotiaan hyökkääjän temppua napata pelipaikka kivikovasta SHL:stä.

Päävalmentaja nosti kysymättä esiin Kemellin, josta odotetaan kärkipään ratkaisijaa myös kansainvälisille jäille.

– Joakim Kemell on pelannut hienon syksyn ja kehittynyt JYPissä.