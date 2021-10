Entiselle SM-liigapelaajalle sakot pahoinpitelystä

Pahoinpitely tapahtui yksityisasunnossa tämän vuoden kesäkuussa.

SM-liigassa 1980- ja 1990-luvuilla pelannut entinen jääkiekkoilija on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa 50 päiväsakkoon pahoinpitelystä.

Sakoista kertyy vastaajalle maksettavaa yhteensä 800 euroa. Lisäksi hän joutuu korvaamaan valtiolle rikosuhrimaksun ja todistelukustannukset, sekä asianomistajalle 52 euron lääkärikulut.

Tuomioon johtanut pahoinpitely tapahtui tämän vuoden kesäkuussa asianomistajan yksityisasunnossa, jossa vastaaja oli asunut vuoden ajan.

Kiekkoilija ja asianomistaja olivat ajautuneet sanaharkkaan, jonka seurauksena kiekkoilija oli asianomistajan mukaan pahoinpidellyt häntä fyysisesti muun muassa lyömällä häntä nyrkillä oikeaan silmään, lyömällä häntä avokämmenellä poskelle ja puristamalla kurkusta. Asianomistajan mukaan kaksikko oli nauttinut ennen tapahtumia muutaman oluen.

Syytetty myönsi sanaharkan, mutta kiisti aiheuttaneensa asianomistajalle fyysisiä vammoja.

Oikeuden johtopäätösten mukaan on todistettu riittävällä varmuudella, että vastaaja on lyönyt asianomistajaa nyrkillä oikeaan silmään, mistä on aiheutunut mustelma. Näyttämättä kuitenkin jäi, että vastaaja olisi tehnyt muutoin fyysistä väkivaltaa asianomistajalle.

Todisteina käytettiin todistajalausuntojen lisäksi asianomistajan sairauskertomusta ja poliisin välikohtauksen jälkeisenä päivänä ottamaa kuvaa, jossa asianomistajan mustelma näkyy.

Asianomaisen ja syytetyn lisäksi oikeuskäsittelyssä kuultiin kahta todistajaa, joista toinen, samassa talossa asuva henkilö, kertoi kuulleensa riitelyn ääniä rappukäytävästä ja menneensä rauhoittelemaan tilannetta. Hän ei ollut itse nähnyt väkivaltaa, mutta oli pannut merkille seuraavana päivänä mustelman asianomistajan kasvoilla.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Ex-kiekkoilija ei joutunut nyt ensimmäistä kertaa oikeuden eteen. Jo aiemmin hänet on tuomittu päiväsakkoihin vahingonteosta ja lievästä pahoinpitelystä. Lisäksi hän on saanut useampia rattijuoppoustuomioita, joista viimeisimmästä hän sai ehdottoman vankeustuomion.