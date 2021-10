Noora Räty lataa kovaa tekstiä Suomen naisten liigasta: ”Miehet eivät ikinä pelaisi SM-liigassa kymmenellä pelaajalla”

Noora Rädy sanoo, että Suomen pitäisi ottaa mallia Ruotsista.

Noora Räty on Suomen naisten liigan ykköstähti.

Se lähti yhdestä twiitistä.

Puolet HPK:n naisten liigajoukkueesta oli koronakaranteenissa, mutta joukkue joutui silti lähtemään vierasotteluihin Oulun Kärppiä ja Rovaniemen Kiekkoa vastaan.

Räty twiittasi asiasta 8. lokakuuta.

– Ei kuulemma tarpeeksi hyvä syy siirtää pelejä. Kohta lähtee 10+2 kohti napapiiriä. On tää touhua, hän tokaisi hymiöiden kera.

Räty sanoo nyt, että kirjoitti twiittinsä ”puolisarkastisesti”.

– Toimittajat soittivat joukkueemme general managerille. Oli perjantai-ilta ja GM soitti minulle, että mitä sä nyt twiittailet, tähtimaalivahti naurahtaa.

HPK:lle ei annettu lupaa siirtää otteluita toiseen ajankohtaan.

– Se oli ihan hirveä säätö. Olimme jo menossa bussin, niin ensin sai siirtää ja sitten ei saanutkaan. Eivät ne naisten liigassa oikein osanneet päättää, että saako vai eikö saa.

– Miehet eivät ikinä pelasi SM-liigassa kymmenellä pelaajalla.

HPK lähti pitkälle vierasreissulle kokoonpanossaan kymmenen kenttäpelaajaa. Oulussa odotti tieto, etteivät pelaajat tienneet, itkeäkö vai nauraa.

– Meille sanottiin, että täällä on A-juniorien peli peruttu koronan takia. No, me ajoimme juuri kymmenen tuntia tänne, eikä peliä peruttu.

Ihme kyllä vajaanaisinen HPK kaatoi sekä Kärpät että RoKin.

– Voittavaa kokoonpanoa ei vaihdeta! Olimme seuraavalla viikolla ihan hämillämme treeneissä, että täällä on ihan liikaa porukkaa, kun oli kolme kenttää, Räty nauraa hekottaa.

Räty on naisten liigan tunnetuin pelaaja. Hän tuhahtaa, ettei liigalla näytä olevan edes markkinointisuunnitelmaa

– Tämän liigan kehittämisessä on ihan sairaasti tehtävää. Ei tarvitse kuin katsoa länsinaapuriin, että mitä voisi tehdä liigan profiilin nostamiseksi, Räty sanoo.

Suomessa naisten liigalla ei ole edes omia verkkosivuja. Ruotsissa naisten SDHL on hyvin brändätty.

– Ruotsissa tehdään koko ajan oikeita asioita, Suomessa asiat eivät oikein etene tai parane. Vielä on hirveästi matkaa, Räty vertaa.

Oma tragikoominen lukunsa on ollut naisten otteluita näyttävä Leijonat-tv, jonka laatu on lähinnä surkuhupaisa. Pelaajatkin ovat kironneet lähetysten huonoa laatua.

– Seurat voisivat itse tuottaa ne ottelut ammattimaisesti YouTubeen, Räty ehdottaa.

– Isoin ongelma on, että naisten liigasta kaikki tähtipelaajat lähtevät ulkomaille. Kaikki pelaavat Ruotsissa, jossa sarja on oikeasti hyvin hoidettu ja brändätty ja se on kiinnostava liiga.

Noora Räty on Suomen kiekkohistorian menestynein naismaalivahti.

Suomessa tasoerot ovat valtavat. Kiekko-Espoo ja HIFK jyräävät, sillä parhaat pelaajat hakeutuvat näihin seuroihin. Kiekko-Espoo murskasi esimerkiksi Sportin maalein 17–2.

– Siinä mietitään, että kuka tekee viisi maalia tänään. Naisten liigaa palvelisi, että kärkipelaajat jakaantuisivat enemmän eri joukkueisiin. Mutta niin kauan kun raha ei liiku, näin siinä tuppaa käymään, Räty sanoo.