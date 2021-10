Michaela Pejzlova tuli Suomeen jääkiekon ja opintojen perässä. HIFK:n tähtipelaajan haaveena on tulevaisuudessa olla neurologi. IFK:n tyttö- ja naistoiminta on kasvanut ihailtavaa tahtia.

Michaela ”Misha” Pejzlova on HIFK:n naisten liigajoukkueen tähtisentteri.

– Tshekissä monet eivät edes tiedä, että naisetkin pelaavat lätkää. Jos kulkee lätkäkassin kanssa, joku saattaa kysyä, onko tuo veljesi kassi.

Näin hymähtää keskushyökkääjä Michaela Pejzlova, 24, joka pelaa toista kauttaan Helsingin IFK:ssa.

Pejzlova ei vain pelaa jääkiekkoa. Pelintekijä on siinä taidoiltaan maailman eliittiä. Kuluva kausi alkoi vahvasti: kuuteen otteluun peräti 17 (5+12) tehopistettä.

Sitten hän joutui käsivamman takia sivuun – paluu kaukaloon tapahtuu ensi kuussa, kun Pejzlova ja muut tshekit tavoittelevat naisten maajoukkueen historian ensimmäistä olympiapaikkaa karsintaturnauksessa.

Tshekin miesten maajoukkue voitti ensimmäisen olympiakultansa 1998. Pejzlova oli alle vuoden ikäinen. Äiti on kertonut, että tytär ilmaisi tuolloin halukkuutensa tulla kiekkoilijaksi.

Pejzlova syntyi ja kasvoi Pardubicessa, josta maailmalle lähtivät myös ehkä historian paras maalivahti Dominik Hasek sekä SM-liigalegenda Otakar Janecky.

Kotoa hän muutti kauas pois kesällä 2012 täytettyään juuri vasta 15. Tie vei kahdeksi vuodeksi Pennsylvaniaan, sitten kahdeksi vuodeksi Quebeciin ja sieltä neljäksi vuodeksi Clarksonin yliopistoon New Yorkin osavaltioon.

Pejzlova kuvattuna haastattelussa Pirkkolan uudessa jäähallissa, joka on HIFK:n kotiareena. Tshekkihyökkääjä uskoo, että pelit Naisten liigassa tasoittuvat: K-Espoo ja IFK ovat alkukaudesta ottaneet murskavoittoja.

Matkaan Pejzlova lähti lähes kielitaidottomana teininä. Jenkkiyliopisto oli jo silloin selvä tavoite.

– Se on ainoa tapa yhdistää opiskelu ja lätkänpeluu. Lähes missä tahansa muualla se on aika hankalaa, erityisesti Tshekissä lähes mahdotonta, hän sanoo nyt täydellisellä englannillaan.

Yhdysvalloissa pääsee pelaamaan kovatasoista jääkiekkoa tuhansien katsojien edessä – ja siinä sivussa saa tutkinnon. Pejzlova opiskeli biotieteitä ja biologiaa.

Hän sai kandin paperit, ja seniorivuonna (4:s ja viimeinen) hänet palkittiin myös All-American Scholars -tunnustuksella erinomaisesta opiskelumenestyksestään.

Kaukalossa syntyneen tuloksen (64+102=166 pistettä 148 ottelussa, kaksi NCAA:n mestaruutta) lisäksi vaikutuksen tekivät siis myös opinnot.

– Tiesin, että naisena jääkiekosta ei tule ammattiani, koska emme saa palkkaa. Täytyy siis hoitaa koulu hyvin ja löytää ammatti, josta saa hyvän toimeentulon.

Keväällä 2020 Pejzlova otti yhteyttä HIFK:n joukkueen valmentajaan ja manageriin Saara Niemeen, jonka yhteystiedot sai joukkueen toiselta tshekkipelaajalta Veronika Lorencovalta, josta on sittemmin tullut kämppis ja sydänystävä.

Helsinkiin Pejzlovan toi kiekon lisäksi yliopisto, josta hän sai paikan. Siellä hän opiskelee neurotieteitä. Kaukaisena tulevaisuuden haaveena on opiskella neurologiksi.

– Ihmisen aivot ylipäätään ovat aika kiehtovat. Opin ensimmäisillä aiheeseen liittyneillä oppitunneilla Parkinsonin ja Alzheimerin taudeista. Ne ovat sairauksia, joihin ei vieläkään ole parannuskeinoa. Emme vieläkään tiedä niistä paljoakaan. Se on kiinnostavaa, Pejzlova kertoo.

Pejzlova voitti Yhdysvalloissa kaksi peräkkäistä NCAA:n mestaruutta 2017 ja 2018. Kuva välierästä Ohio Statea vastaan 2018.

Pelaaminen HIFK:ssa on naisten liigajoukkueen pelaajille maksutonta. Ulkomaalaispelaajille tarjotaan myös asunto.

IFK aloitti tyttö- ja naiskiekkotoimintansa 2015. Edustusjoukkue perustettiin 2018 – ja jo nyt se on naisten liigan kärkijoukkue ja Kiekko-Espoon ykköshaastaja.

IFK:n seuraorganisaatiossa on jo yli 200 tyttöpelaajaa.

– Olin jopa vähän shokissa, kun näin kerran Malmilla niin paljon tyttöpelaajia. Kysyin, että onko täällä joku turnaus. Veronika kertoi, että kaikki ovat IFK:n tyttöjä. Olin että ”mitä?”, Tshekissä on yleensä 12 tyttöä yhdessä joukkueessa ja se on siinä.

Pejzlova hymyilee, kun hän kuulee IFK:n toimitusjohtajan Jukka Valtasen sanoista. Panostus naiskiekkoon lähti nimenomaan Valtasesta, joka kertoi Ilta-Sanomille asian olevan aika yksinkertainen.

Jos jonkin asian eli naiskiekon koetaan olevan tärkeää, sen eteen tehdään sitten myös kunnolla töitä.

– Olen samaa mieltä. Tosi hienoa, että hän sanoo noin. Monien pitäisi kuulla tuo. Monet eivät ajattele, että tyttöjen on tärkeä pelata jääkiekkoa. He eivät vieläkään näe naisten urheilua kuin miesten urheilun. Ihmisten täytyy päättää, että sekin on yhtä tärkeää, Pejzlova sanoo.

Pejzlova kuvattuna viime syksynä ottelussa KalPaa vastaan. Viime kevään välierässä IFK taipui juuri KalPalle voitoin 2–3 vaikka johti sarjaa 2–0. Pejzlova uskoo, että kokemus kasvatti HIFK:sta valmiimman tulevan kevään ratkaisupeleihin.

Erityisen tärkeää hänelle itselleen on tällä kaudella päästä olympialaisiin. Tshekki on marraskuun karsintalohkonsa ylivoimainen suosikki. Se emännöi turnauksessa Unkaria, Norjaa ja Puolaa. Voittaja lunastaa kisapaikan.

Siksi myös opinnoista on nyt käynnissä välivuosi. IFK mahdollistaa olympialaisiin tähtääville naispelaajilleen myös harjoittelun poikien kanssa.

Keväällä HIFK:n päätavoite on voittaa SM-kultaa. Pejzlova nähtäneen Suomen kaukaloissa myös lähivuodet. Vähintäänkin ensi vuonna, jolloin tarkoitus on viedä opinnot loppuun.

Ajatuksissa on, että silloin voisi myös kokea tavallista opiskelijaelämää, joka on koronapandemian aikana jäänyt vähiin.

Pejzlova myös toivoo monien muiden tapaan, että naisillakin olisi tulevaisuudessa jonkinlainen jääkiekon ammattilaissarja – edes sellainen, että pelaajat saisivat keskittyä vain urheiluun.

Hänen omat pitkän tähtäimen suunnitelmansa ovat kuitenkin kaukalon ulkopuolella.

– Haluan pelata tällä tasolla vielä muutaman vuoden, Pejzlova kertoo ja tähdentää kysyttäessä, että ehkä 5–6 vuoden jatko kuulostaa todennäköiseltä.

