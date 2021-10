HäSa: Jääkiekko-ottelusta tulossa täysi farssi Oulussa – maajoukkueen tähtipelaaja parahti: ”On tää touhua”

HPK joutuu pelaamaan kaksi liigaottelua vain kahdella kentällisellä.

Naisten jääkiekkoliigan HPK lähti perjantaina pelimatkalle Pohjois-Suomeen räikeästi alimitoitetulla joukkueella, kertoo Hämeen Sanomat. Seitsemän joukkueen pelaajaa on asetettu karanteeniin.

Syynä on viime sunnuntain vierasottelu Kuopiossa. Yksi vastustajajoukkue KalPan pelaajista oli saanut koronatartunnan. HäSan mukaan HPK:n karanteeniin asetetut pelaajat eivät vielä olleet ehtineet saada toista rokotusta.

HPK:n ja Naisleijonien tähtimaalivahti Noora Räty arvosteli Naisten liigan toimintaa Twitterissä. Rädyn viestistä käy ilmi, että HPK oli yrittänyt siirtää viikonlopun pelejä.

– Puolet jengistä karanteenissa, kun viime sunnuntain pelissä altistuminen. Ei kuulemma tarpeeksi hyvä syy siirtää pelejä. Kohta lähtee 10 pelaajaa ja kaksi maalivahtia kohti napapiiriä. On tää touhua. Pelattaisiinko SM-liigassa, jos joukkue saisi koronan takia kasaan kaksi kenttää? Kaverin puolesta kyselen, Räty twiittasi.

HPK kohtaa lauantaina Kärpät Oulussa. Sunnuntaina pelit jatkuvat Rovaniemen Kiekkoa vastaan Napapiirillä.

HPK on liigassa kahdeksantena. Sarjassa pelaa 10 joukkuetta. Räty on pelannut lokakuussa kaksi ottelua HPK:n luukulla ja päästänyt vain yhden maalin. Torjuntaprosentti on 98,4.