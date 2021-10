Jukka Jalonen teki ensimmäiset valintansa – nämä kolme supertähteä nähdään olympialaisissa!

Jääkiekkoliitto tiedotti pelaajavalinnoista torstaina.

Aleksander Barkov on yksi kolmesta olympialaisiin valitusta leijonasta.

Jääkiekon miesten A-maajoukkueen valmennus on nimennyt kolme ensimmäistä pelaajaa helmikuun olympiaturnaukseen, tiedottaa Jääkiekkoliitto. Valinta kohdistui kolmeen hyökkääjään: Florida Panthersin Aleksander Barkoviin, Carolina Hurricanesin Sebastian Ahoon ja Colorado Avalanchen Mikko Rantaseen.

Kansainvälinen Jääkiekkoliitto IIHF, NHL ja NHL:n pelaajayhdistys toivoivat maajoukkueita valitsemaan kolme pelaajaa jo nyt. Heidät tulee valita myös lopulliseen joukkueeseen, mikäli terveystilanne niin sallii.

Leijonien valmennus toimittaa lokakuussa Olympiakomitealle yli sadan nimen listan pelaajista, joiden joukosta valinnat tehdään. Lopullinen olympiajoukkue julkistetaan ensi tammikuussa.

– NHL:llä on vielä mahdollisuus vetäytyä olympialaisista koronatilanteen vuoksi. Siksi pitkällä listalla on iso määrä pelaajia Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta ja lopullinen joukkue voidaan lyödä lukkoon vasta tammikuussa. Tuolloin tiedämme myös paremmin, mikä on pelaajien terveystilanne, Leijonien GM Jere Lehtinen toteaa Jääkiekkoliiton tiedotteessa.

Pekingin olympialaiset pidetään ensi helmikuussa. NHL-pelaajat ovat olleet edellisen kerran mukana olympiaturnauksessa Sotshissa 2014.