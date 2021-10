Jani Säteristä piti tulla uusi Antero Mertaranta – MM-selostukset ovat jääneet vielä haaveeksi: "Minua voidaan pitää aikapommina"

Jani Säterin tie selostajaksi alkoi niin sanotusti mutkan kautta 22-vuotiaana.

Jokainen vitsi ei ole kestänyt aikaa. Mutta iso osa vuonna 2013 julkaistun YouTube-videon jutuista naurattaa edelleen.

Videon nimi on Best of Jani Säteri – ”Turkulainen kultakurkku”. Video sisältää otteita TuTon kauden 2012–2013 Mestis-peleistä, joita parikymppinen selostajanalku Jani Säteri tulkitsee. Ja tulkitsee värikkäästi, esimerkiksi näin:

– Todellinen lampaankulli helähtää TuTon maalin alakulmaan.

– Kyllä. Se on Iiro Vehmanen, joka hyppää. Kiipeääkö pleksin yli? Tämä äijähän on todellinen eläin. Katsokaa, hän on kuin nuori Rocky Balboa, kun hän ottaa Kupittaan haltuun. Hän on Turun uusi Rocky Balboa. Hän tuulettaa edelleen! Tämä on todennäköisesti Mestis-historian pisin tuuletus.

– Se oli märkä lompakko! Se oli cristianoronaldomainen kierteinen laukaus.

– Sitten lähtee! Hyvä nähdä Mestiksessä mylly. Siellä on Micke Aaltonen. Häntä riepotellaan kuin paskaista lakanaa.

Nyt, kahdeksan vuotta myöhemmin, Säteri hymyilee, kun vanhat selostukset tulevat puheeksi.

– Tyhmältähän se nyt kuulostaa, mitä silloin tuli länkytettyä. En välttämättä sanoisi enää ihan samalla tavalla. Tai sitten sanoisin, en tiedä. Tuskin selostamista olisi saanut duunikseen tehdä, jos koostevideoita ei joku olisi tehnyt, Säteri sanoo Turussa, ravintolassa, jota hänen puolisonsa pyörittää.

Paikka on kiinni lounasaikaan. Backstreet Boysin kappale soi.

C Moren Mestis-selostajalla on päässään beigen värinen Boston Red Soxin baseball-lippis. Niiden alta valuvat blondit, pitkät hiukset. 36-vuotias turkulainen näyttää ja kuulostaa mieheltä, jonka kanssa olisi mukavaa viettää kesäilta jokilaivalla. Hiljaista tai tylsää hetkeä ei tulisi, Turun murre täyttäsisi perry lightin huurtaman yön.

Säteri tuskin pahastuu kuvauksesta, sillä hän todella on viettänyt aikaa Turun kuuluisilla ravintolalaivoilla Aurajoen rannassa – hän kutsuu erästä niistä ”kotipesäkseen”.

Säterin selostusuran alkupiste on siipiravintolassa, jonka hän perusti Turun keskustaan 22-vuotiaana ystävänsä kanssa. Paikasta tuli suosittu kaupungin jääkiekkoilijoiden keskuudessa. Säteri oli supliikkimies, joka tutustui pelaajiin sekä seuraväkeen ja sai ystäviä tulevista NHL-tähdistä.

– Turun kiekkopiirit ovat aika pienet, mutta täällä ei ole yhtään mätää jätkää. Se on hyvin harvinaista, Säteri sanoo.

Yksi ravintolan asiakkaista oli TuTo-pomo Elmo Aittola, joka tarvitsi Toverien otteluihin selostajaa syksyksi 2011. Kaikki Mestis-pelit televisioitaisiin alkavalla kaudella, joten tekijöille oli tilausta. Säteri arasteli ensin.

– Ainahan kaikki selostajat sanovat, että silloin kun muut pelasivat pihapelejä, niin he selostivat. Mää en selostanut. Pelasin pihapelejä ihan huumassa.

Mutta selostuskoppiin hän päätyi. Kun Säteri lähti Kupittaan jäähalliin tekemään ensimmäistä ottelulähetystään, hänellä ei ollut hajuakaan, mitä pitäisi tehdä.

– Ajattelin vain, että vittu, minä olen oma itseni. Toisesta pelistä lähtien olenkin saanut selostamisesta fyrkkaa ja saanut sitä ammatikseni tehdä, Säteri kertoo.

Jani Säteri katseli kauniina syyspäivänä ”kotipesäänsä” Aurajoen rannassa.

Säterin tyyli herätti nopeasti huomiota. Hän puhui paksua murretta, veti törkeästi kotiin päin TuTon puolesta ja käytti kieltä, jonka oli oppinut nuoruudessaan juniorikaukaloissa. Maalin alakulmaa hän sanoi ”alanahaksi” tai ”alapajatsoksi”, tietynlaista laukausta ”laseriksi yläkaleviin”. Kielenkäyttö oli värikästä ja luovaa. Muuta hän ei osannut. Jos halutaan mahdollisimman hyvä uutistenlukija, mää en ole se äijä, hän ajatteli.

Ensin hänestä tehtiin videoita YouTubeen, sitten Iltalehti kirjoitti videoista jutun otsikolla ”Kalpene Mertaranta”. Facebookiin kyhätyllä fanisivulla häntä tituleerattiin ”tulevaksi MM-kiekon selostajaksi”.

Kun TuTon 19-vuotias maalivahti Kaapo Kähkönen teki maalin vuonna 2015, Säterin hurmioitunut selostus nousi jopa globaaliksi viraalihitiksi, joka pyöri ESPN:llä ja jonka maalivahtilegenda Martin Brodeur jakoi sosiaalisessa mediassa. Kähkösen maali on Säterin selostajauran rakkain tähtihetki toistaiseksi.

MM-selostajaa hänestä ei kuitenkaan ole vielä tullut. SM-liigaa hän on selostanut, mutta tällä kaudella Säteri pääsee ääneen vain Mestiksessä. Miksi isompien kaukaloiden luukut eivät ole auenneet suomen kielen hiomattomalle virtuoosille?

– Ei vaan varmaan riitä. Isoilla kanavilla voidaan pitää minua aikapommina. Minulta voi tulla mitä vaan. Mutta jos rupean himmailemaan, en usko, että minulla on siinä vaiheessa hirveästi annettavaa, Säteri sanoo.

– Mutta paskaa puhuisin, jos sanoisin, etten haluaisi MM-kisoja selostaa. Valtamediassa ei vain koskaan tule olemaan mahdollista, että pääsisin omalla tavallani pelejä tekemään. MM-lätkä on pyhä tuote. Ei ole kauhean todennäköistä, että tällainen turkulainen perseenreikä tulee sinne mölöttämään.

Ainakin kerran aikapommi on räjähtänyt. Sitä Säteri katuu. Hän kommentoi Mikkelin Jukurien cheerleadereita alatyylisesti ”luuskiksi”. Nousi kohu, joka siirtyi Mestis-kaukalosta myös otsikoihin. Säteri pääsi kuitenkin paikkaamaan tilanteen Mestis-risteilyllä, jolla Jukurien cheerleaderit olivat esiintymässä. Hän pyysi ryhmältä julkisesti anteeksi.

– Kommentointini oli ikävää ja todella tyhmää. Työni oli helvetin haastavaa siihen aikaan. Selostin yli 100 peliä vuodessa ja seisoin 300 tuntia yksin kopissa. Vedin koko ajan vähän rajalla. Vittu välillä se läikähti yli, hän sanoo.

Säterillä oli monen vuoden ajan täysin ainutlaatuinen näkökulma suomalaiseen Mestis-kiekkoon. Hän matkusti TuTon vieraspeleihin joukkueen bussissa, yöpyi välistä joukkueen tähtipelaajan Aki Keinäsen kämppäkaverina ja tutustui valmentajapersooniin, kuten Ismo ”Ika” Lehkoseen ja Juhani ”Tami” Tammiseen, joka oli Säterin mukaan aivan erilainen kuin julkisuudessa – ”vimpan päälle äijä”. Säteri oli niin syvällä joukkueessa, että selostamossa oli päällä sinipunavalkoiset lasit.

Juhani Tamminen valmensi TuToa vuosina 1993–94 ja 2012–13.

– Ihan väärinhän se kotiinpäin vetäminen oli. Ei se ole mitään median tekemistä, mutta se oli siistiä. Vieraspaikkakunnilla Mestis-peleissä jengi huuteli, että vitun kusipää. Täytyy sanoa, että kyllä mä vähän sytyin sellaisesta, Säteri sanoo.

Silloin hän olisi tehnyt työtään ilmaiseksi. Ei enää. Nykyisin hän hoitaa selostuskeikkansa objektiivisella ammattitaidolla. Kyytikin on vaihtunut ”omaan johtotähteen”, sillä TuTon bussissa aika on ajanut ohi.

– Nykyään pelaajien kanssa pitäisi puhua mopoautoista. Minulla ei ole heille enää annettavaa. Ei ole sellaista fyrkkaa, jolla enää lähtisin hommaan. Minulla oli joskus 14 päivään 13 peliä välillä Nordenskiöldinkatu–Rovaniemi. Olihan se ihan häiriintynyttä.

Säteri näki TuTon matkassa myös Mestis-pelaajan arjen raadollisuuden. Esimerkiksi Keinänen, Mestiksen kaikkien aikojen pistelinko, teki 20 maalia per kausi, mutta kävi samalla päivätöissä koulunkäyntiavustajana. Jos pelattiin vieraspeli Savonlinnassa, matkaan lähdettiin Turusta aamulla ja tultiin illalla takaisin. Aamulla Keinänen lähti kahdeksaksi koululle ja meni töiden jälkeen suoraan harjoituksiin.

– Onhan se hemmetin kovaa touhua, kun palkat ovat olemattomia, Säteri kuvaa elämää Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.

Aki Keinänen lopetti legendaarisen pelaajauransa vuonna 2018.

Nykyisin hän ja Keinänen tekevät yhdessä lätkäaiheista podcastia nimeltä Puun takaa. Podcast on Säterille tärkeää terapiaa, sillä siellä hän voi olla täysin oma itsenä ilman pelkoa siitä, että puhuu ohi suunsa ja joku suuttuu. Vieraat, vaikkapa NHL-tähdet Rasmus Ristolainen ja Mikko Rantanen, haetaan omasta kaveripiiristä sillä kriteerillä, että juttu luistaa.

– Otamme mieluummin jätkiä, joilla on sanottavaa ja jotka pelaavat Ranskan vitosdivaria, kuin 1 500 NHL-pelin äijiä, jotka eivät ole värittelijöitä.

Säteri on selostanut jääkiekkoa työkseen 10 vuotta. Hän arvioi selostaneensa 700 ottelua. Vettä on jo Aurajoessa virrannut, mutta jano ei ole sammunut. Säteri haluaa vielä näyttää epäilijöille.

– Vallalla oleva käsitys on, etten osaa muuta kuin rällätä, huutaa ja reuhoa. Mutta minä sanon, että pystyn selostamaan pelejä aika monella tavalla. Haluaisin vielä todistaa, että pystyn selostamaan lätkäpelin objektiivisesti ja ammattimaisesti, jos sitä tarvitaan.