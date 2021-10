Pekingin olympialaisten Kanadan miesten kiekkojoukkueeseen nimettiin pelaajia.

Kanada on nimennyt ensimmäiset kolme pelaajaansa ensi vuoden Pekingin olympialaisten miesten jääkiekkojoukkueeseen.

Joukkueen general manager Doug Armstrong kertoo NHL:n nettisivuilla, että joukkueeseen on valittu Sidney Crosby, Connor McDavid ja Alex Pietrangelo.

Hyökkääjä Crosby, 34, on ollut Pittsburgh Penguinsin kantavia voimia vuosikaudet. Lisäksi hän on moninkertainen Stanley Cup- ja arvokisavoittaja. Edmonton Oilersissa leipänsä tienaava McDavid, 24, on NHL:n valovoimaisimpia tähtiä ja on nakutellut viime kausina mykistäviä tehopistemääriä.

Nykyisin Vegas Golden Knightsissa ammatikseen kiekkoileva Pietrangelo, 31, johti St. Louis Bluesin kapteenina Stanley Cup -mestaruuteen vuonna 2019. Hän on myös voittanut kultaa Sotshin olympialaisissa vuonna 2014 sekä World Cupin 2016.

Armstrongin mukaan valinnat olivat selviä.

– Sid on Sid, Connor on Connor ja Alexilla on paljon kokemusta maajoukkueesta sekä muun muassa Stanley Cup -mestarijoukkueen kapteenina pelaamisesta, Armstrong sanoi.

Pekingin talviolympialaiset järjestetään ensi vuoden helmikuussa.

Kanada pelaa kiekkoturnauksen A-lohkossa, johon on asetettu Yhdysvallat, Saksa ja Kiina.

Leijonat kiekkoilee C-lohkossa, jossa se kohtaa Ruotsin, Slovakian ja Latvian.