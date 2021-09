Törkeästi elehtineen jääkiekkoilijan rangaistukseen sisältyy hämmentävä pykälä – se sai täystyrmäyksen tunnetuilta toimittajilta

Banaaninsyöntiä esittänyt Andrei Deniskin pääsee jo pian takaisin kaukaloon.

Rasistisesti Ukrainan jääkiekkoliigassa elehtinyt Andrei Deniskin, 23, sai törkeästä tempustaan vain kolmen ottelun pelikiellon.

Deniskinin rangaistus on kokonaisuudessaan 13 ottelua, mutta hän pystyy kuittaamaan peleistä peräti kymmenen maksamalla sakkoa vaivaiset 1 600 euroa.

Rasistisen elehdinnän kohteeksi joutunut Jalen Smereck kertoi tiistaina, ettei aio pelata Ukrainan liigassa enää peliäkään, jos Deniskin ei lennä sarjasta ulos.

Myös muualla kiekkopiireissä ukrainalaispelaajalle vaadittiin tuntuvaa rangaistusta. Entinen NHL-maalivahti Kevin Weekes kertoi toivovansa teosta jopa vuoden pelikieltoa.

Kohua aiheuttaneessa tilanteessa Deniskin esitti kuorivansa banaanin ja syövänsä sen Smereckin edessä. Hän lensi törkeistä eleistään suihkuun.

Voit katsoa videon tilanteesta alta.

Smereckin joukkue HC Donbass Donetsk tulistui Twitterissä, kun päätös pelikiellosta julkaistiin.

– 1 600 euroa rasismista? Vaadimme oikaisua päätökseen, seura kirjoitti.

Myös useat jääkiekkotoimittajat ottivat kantaa päätökseen.

– On iloinen yllätys, kun koko jääkiekkomaailma on samaa mieltä jostain. Voimme kaikki allekirjoittaa, että Andrei Deniskinin pelikielto on täyttä roskaa, ESPN:n Greg Wyshynski kirjoitti.

– Tämä on hämmästyttävän huono päätös liigalta, joka väittää olevansa rasismia vastaan. Jalen Smereck ansaitsee parempaa, NHL:n sisäpiiritoimittaja Chris Johnston puolestaan tilitti.