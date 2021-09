Rene Faselin seuraajalta kova linjaus olympialaisten kiekkoturnauksesta – yksi joukkue uhataan potkia pois

Luc Tardifin mukaan Kiinan ”riittämätön urheilullinen taso” saattaa estää isäntämaan osallistumisen Pekingin olympialaisten miesten jääkiekkoturnaukseen.

Tulevan talven olympiakisoja isännöivä Kiina saattaa joutua pois Pekingin kisojen miesten jääkiekkoturnauksesta, kertoi Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n tuore puheenjohtaja Luc Tardif uutistoimisto AFP:lle maanantaina. Syynä on "riittämätön urheilullinen taso".

– Tämä kysymys koskee miesten joukkuetta, ei naisten joukkuetta. IIHF:n edustaja tarkkailee Kiinan otteluita ja päätös asiassa tehdään sen jälkeen, Tardif kertoi.

– 15–0-tulokset eivät ole hyväksi kenellekään, eivät Kiinalle tai jääkiekolle.

Tardifin mukaan päätös tehdään lokakuun loppuun mennessä.

Kiinalla on olympiaisäntänä automaattinen pääsy turnaukseen. Maa on IIHF:n maajoukkuerankingissa vasta 32:s, eikä Kiinan maajoukkue ole pelannut otteluakaan sitten vuoden 2019. Kiinan lohko olympiakiekossa on armoton: vastassa ovat Kanada, Yhdysvallat ja Saksa.

– Jos (osallistuminen) ei ole mahdollista Kiinalle, tarvitsemme B-suunnitelman ja se (muodostuu) Norjan "rankingista", Tardif kuvaili.

Norja on olympiaturnauksen ulkopuolisista kiekkomaista korkeimmalle rankattu (11:s).