Venäjän presidentti Vladimi Putin tarttui heti puhelimeen ja soitti Luc Tardifille.

Ranskalainen Luc Tardif valittiin lauantaina Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n uudeksi puheenjohtajaksi.

Tardif, 68, kukisti ratkaisevassa äänestyksessä saksalaisen kilpakumppaninsa Franz Reindlin äänin 67–39.

Puheenjohtaja valittiin IIHF:n kongressissa Pietarissa. Tardif sai pian valintansa jälkeen onnittelupuhelun Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta.

Uutistoimisto Ria Novostin mukaan Putin toivoi Venäjän ja IIHF:n ”hedelmällisen yhteistyön” jatkuvan myös Tardifin kaudella.

IIHF:n puheenjohtaja vaihtui pitkästä aikaa. Tardifin edeltäjä Rene Fasel hallitsi pestiä vuodesta 1994 lähtien.

Sveitsiläinen Fasel, 71, tunnettiin hyvistä suhteistaan Venäjään ja Valko-Venäjään. Läksiäishaastattelussaan Blick-lehdessä hän kertoi kunnioittavansa Putinia suuresti.

– Presidentti Putin on saavuttanut paljon lyhyessä ajassa. Maan hallitseminen stabiilisti, vaikka siellä on 11 aikavyöhykettä ja 100 eri kieltä, on urotyö. Kyllä, ihailen häntä, Fasel sanoi.

Match tv:n mukaan Fasel siirtyykin välittömästi Venäjän jääkiekon palkkalistoille. Hän saa pestin sekä maan jääkiekkoliitosta että KHL-liigasta.

Ex-puheenjohtajan tarkka tehtävänkuva määritellään myöhemmin, mutta Faselin kokemusta aiotaan hyödyntää kansainvälisessä suhdetoiminnasta.