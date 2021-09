Jaromir Jagr, 49, jatkaa hurjassa vireessä armottoman pelitahdin aikana – taas syntyi kovat tehot

Jaromir Jagr on tehnyt kahdessa viime ottelussaan kuusi pistettä.

Tshekin jääkiekon elävä legenda, jo 49-vuotiaaksi varttunut Jaromir Jagr, jatkaa kovaa pistetehtailuaan. Hän on jo noussut hengittämään Tshekin Extraliigan pistepörssin terävimmän kärjen niskaan.

Jagr teki maalin ja syötti kaksi, kun hänen seuransa Rytiri Kladno hävisi Karolvy Varylle vieraskaukalossa tiistain kierroksella. Kylpyläkaupungin joukkue vei pisteet maalein 7–4. Jagr oli mukana kolmessa neljästä hänen joukkueensa osumista.

Jagr pelasi joukkueensa ykkösvitjassa NHL:stä ja Tshekin maajoukkueesta tutun Tomas Plekanecin vierellä.

49-vuotias esiintyi kauden kahdessa ensimmäisessä ottelussa ns. kiikaritehoilla. Sen jälkeen hän vaikuttaa päässeen kunnolla vauhtiin.

Viime perjantaina konkari teki kauden ensimmäisen maalinsa ja äityi taituroimaan sunnuntain kierroksella tehot 2+1.

Jagria - joka on pelannut 15.05 minuuttia per ottelu - ei ole tuntunut hätkähtäneen Tshekin liigan kovaa pelitahtia. Sarjassa on tahkottu peräti viisi ottelua kymmenessä päivässä. No, jokaisen Kladnon ottelun välissä on ollut yksi lepopäivä.

Tiistain kierroksen jälkeen Jagrin tilillä on viidestä ottelusta neljä maalia ja kolme syöttöä eli seitsemän tehopistettä. Jagr on Tshekin pääsarjan pistepörssin kuudennella sijalla.

Pistepörssin kärkipaikalla on 38-vuotias Lukas Pech yhdeksällä pisteellä (1+8). Pisteen päässä hänestä on Martin Ruzicka, 35. Alle 30-vuotiaat miehittävät seuraavat sijat: Filip Chlapik, 24, ja Tomas Mikus, 28, ovat myös kahdeksan pinnan pelaajia.

Jagrin edellä on tiistain kierroksen jälkeen 35-vuotias Milan Gulas. Hän on tehnyt viisi maalia ja syöttänyt kaksi.

TPS:sta ja HIFK:sta muutaman vuoden takaa tuttu ruotsalainen Erik Thorell, 29, on pistetilastossa seitsemäntenä.