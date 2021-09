Suomessa pelatun junioriottelun loppunäytös hämmästyttää: Syytön pelaaja sai ottelurangaistuksen – video paljasti totuuden

Syytön pelaaja sai ensiksi ottelurangaistuksen ja sitten vielä yhden pelin pelikiellon, vaikka video osoitti hänen syyttömyytensä. Vasta Urheilun oikeusturvalautakunta kumosi pelikiellon. Asiasta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.

Naantalissa 12. syyskuuta pelatun U19-poikien ottelun lopussa nähtiin kummallinen tapaus. Asiasta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.

Kotijoukkue VG-62 voitti Pirkkalan Pingviinit 10–6. Turun Sanomat sekä Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös tapauksesta kertovat, että kotijoukkueen pelaaja laukoi kohti vastustajan maalia summerin jo soitua.

Sen jälkeen vierasjoukkueen pelaaja löi myöhästyneen laukauksen lähettänyttä pelaajaa poikittaisella mailalla niskaan. Ottelun erotuomari määräsi iskusta ottelurangaistuksen väärälle pelaajalle.

Ottelurangaistuksen saanut pelaaja valitti asiasta Urheilun oikeusturvalautakuntaan ja vaati, että erotuomarin hänelle tuomitun ottelurangaistuksen perusteella määrätty yhden ottelun pelikielto kumotaan.

Urheilun oikeusturvalautakunnan mukaan ottelun videotallenteelta ilmenee, että kyseinen pelaaja ei ole syyllistynyt hänelle tuomitun ottelurangaistuksen perusteena olleeseen poikittaiseen mailaan. Sen mukaan erotuomariraportissa poikittaista mailaa koskeva tapahtumainkuvaus on koskenut Pingviinien toisen pelaajan toimintaa.

Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksestä käy ilmi, että sille toimitetun tulosseurantapalvelun otteen perusteella ottelurangaistuksen saanut pelaaja on ottelun päättyessä kärsinyt peliajassa 59.51 saamaansa kahden minuutin rangaistusta.

– Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella A (pelaaja) ei ole syyllistynyt tai muutenkaan osallistunut siihen tekoon, josta ottelurangaistus on hänelle määrätty, eikä ottelurangaistuksen määräämiselle ole siten ollut perusteita. Näin ollen myöskään A:lle (pelaajalle) kurinpitomenettelyssä määrätylle pelikiellolle ei ole ollut hänen menettelyynsä liittyviä perusteita.

Varsin hämmentävältä kuulostaa etenkin ottelun jälkeinen päätös.

Jääkiekkoliiton kurinpito määräsi pelaajalle yhden ottelun pelikiellon ottelurangaistuksen vuoksi. Videotallenteen perusteella Jääkiekkoliitto tiesi, ettei kyseinen pelaaja ollut syyllistynyt poikittaiseen mailaan, mutta katsoi käsiensä olevan sidotut.

Jääkiekkoliiton kurinpitosäännöissä sanotaan, että:

– Ottelurangaistus (OR) johtaa aina erilliseen kurinpitokäsittelyyn, jossa pelikiellon pituus määrätään. Pelaaja tai toimihenkilö, joka on saanut ko. rangaistuksen, on peli- tai toimintakiellossa, kunnes asia on käsitelty kurinpitoelimessä ja kurinpitopäätös on annettu tiedoksi. Kurinpitäjä ei voi olla määräämättä pelikieltoa.

Eli toisin sanoen ottelurangaistus johtaa vähintään yhden ottelun pelikieltoon, eikä liitto voinut poiketa siitä, vaikka video osoitti pelaajan syyttömyyden.

– Otteluiden jälkeen erotuomareiden päätösten muuttaminen johtaa kestämättömään tilanteeseen niin yhdenvertaisuuden kuin otteluiden lopputulosten osalta. Kaikkeen joukkueurheiluun ja urheiluun muutenkin, jossa on mukana erotuomarit, olennaisena osana kuuluvat erotuomarien tekemät ratkaisut, Jääkiekkoliiton vastineessa oikeusturvalautakunnalle perustellaan.

Oikeusturvalautakunta siis kumosi hänelle määrätyn pelikiellon.

– Oikeusturvalautakunta toteaa, että näissä olosuhteissa lisärangaistuksen antamista voidaan kurinpitopäätöksen sääntöjenmukaisuudesta huolimatta kuitenkin pitää sillä tavoin kohtuuttomana, että määrätty pelikielto on kumottava.

Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila korostaa, kuten oikeusturvalautakunnan päätöksessäkin todettiin, ettei liiton kurinpito toiminut asiassa väärin.

– On selvää, että pelikielto olisi ollut kohtuuton minunkin mielestäni tätä syytöntä pelaajaa kohtaan ja siksi oikeusturvalautakunta poisti sen, Antila sanoi.

Se, miksi Jääkiekkoliitto alun perin toimi asiassa kuten toimi, liittyy Antilan mukaan etenkin yhdenvertaisuuden periaatteeseen.

Olisi loputon suo pohtia, mitä asioita kumotaan jälkikäteen ja mitä ei. Erityisen mahdotonta se olisi juniorisarjoissa, joista videokuvaa on tarjolla vaihtelevasti.

– Olen aika monta vuotta näitä tutkinut, joten voin sanoa, että 90 prosenttia junnupeleistä tulevista videoista on niin epäselviä, ettei niistä erota pelaajien numeroita ja vastaavia. Tässä tapauksessa on oikein, ettei pelaaja saanut pelikieltoa, mutta mihin se raja vedetään. Onko oikein, että ”Matin” pelikielto perutaan, mutta sitten samanlaisessa tilanteessa ”Pekan” ei, koska jälkimmäisestä pelistä ei ole videota? Antila kyselee.

Miesten puolella SM-liigassa, Mestiksessä ja U20 SM-sarjassa vastaava tapaus ei olisi mahdollinen, koska niissä ei tuomita ottelurangaistuksia otteluiden aikana, vaan mahdolliset ottelurangaistuksen aiheuttavat teot tutkitaan myöhemmin automaattisesti videolta.