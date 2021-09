Kiekkopomo René Fasel puhuu ihailevasti Vladimir Putinista – ”Se on urotyö”

René Faselin pitkä valtakausi Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtajana on päättymässä.

Tämän viikon lauantaina, 25. syyskuuta, Pietarissa äänestetään Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n uudesta puheenjohtajasta. Edellisen kerran puheenjohtaja vaihtui vuonna 1994, jolloin IIHF:n puheenjohtajaksi valittiin sveitsiläinen René Fasel.

71-vuotiaan hammaslääkärin Faselin 27-vuotinen valtakausi päättyy. Uusi puheenjohtaja on IIHF:n nettisivujen mukaan joku näistä viidestä: Henrik Bach Nielsen (Tanska), Petr Briza (Tshekki), Sergei Gontsharov (Valko-Venäjä), Franz Reindl (Saksa) tai Luc Tardif (Ranska).

Fasel antoi jäähyväishaastattelunsa sveitsiläislehti Blickille. Hän kertoi, että kohokohtia puheenjohtajuuden ajalta ovat NHL-pelaajien saaminen olympialaisiin ensimmäistä kertaa Naganossa 1998, sekä Etelä- ja Pohjois-Korean naisten yhdistetyn kiekkojoukkueen saaminen olympialaisiin Pyeongchangiin 2018.

Kohuja Faselin valtakaudella on riittänyt. Monen mielestä Faselin kausi päättyy vihdoin ja viimein. Vuosien varrella suuttumusta on herättänyt etenkin veljeily Valko-Venäjän, Venäjän ja KHL:n suuntaan.

Esimerkiksi viime vuoden lopulla ja alkuvuodesta 2021 paine jääkiekon MM-kisojen siirtämiseksi pois Valko-Venäjältä ihmisoikeusrikkomusten ja poliittisen kuohunnan vuoksi kasvoi kovaa vauhtia. Sitten mediassa alkoikin levitä kuvia Valko-Venäjän itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukashenkan ja Faselin halailusta.

Videon Faselin ja Lukashenkan tapaamisesta jakoi tuolloin muun muassa toimittaja Simone Brunner.

Videon Faselin ja Lukashenkan tapaamisesta jakoi tuolloin muun muassa toimittaja Simone Brunner.

Blick kysyi Faselilta, oliko halaus Lukashenkan kanssa hänen uransa pahin moka.

Blick kysyi Faselilta, oliko halaus Lukashenkan kanssa hänen uransa pahin moka.

– Kyllä, luulen, että minun pitää myöntää se. Tarkoitus oli hyvä, mutta lopulta se meni huonosti, Fasel vastasi.

Fasel sanoo olleensa naiivi ja saaneensa sellaisen palautevyöryn, että hänen piti ”piiloutua muutamaksi päiväksi”.

Kuvista tyrmistyi myös IIHF ja sen varapuheenjohtaja Kalervo Kummola. Lopulta viime kevään miesten MM-kisat siirrettiin pois Valko-Venäjältä ja pelattiin Latviassa, jonka piti alun perin isännöidä kisoja yhdessä Valko-Venäjän kanssa.

Lue lisää: Kalervo Kummola vastaa Rene Faselin koviin väitteisiin: ”En tiedä, mistä hän tämän oli keksinyt”

Fasel ei peitellyt haastattelussa välejään Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, kun Blick kysyi häneltä, yrittikö IIHF koskaan ohjailla hänen toimintaansa Venäjän suuntaan.

– Rakastan maata (Venäjää) ja sen ihmisiä, niin se vain on. Suostuttelu muuhun ei olisi vaikuttanut mitenkään. Presidentti Putin on saavuttanut paljon lyhyessä ajassa. Maan hallitseminen stabiilisti, vaikka siellä on 11 aikavyöhykettä ja 100 eri kieltä, on urotyö. Kyllä, ihailen häntä.

Vladimir Putin (oik.) ja René Fasel seurasivat Venäjän ja USA:n ottelua alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa Sotshissa vuonna 2013.

Fasel kertoi myös Blickille, millaiset ovat bileet, ennen kuin hän sanoo hyvästit IIHF:lle. Faselin mukaan paikalla on myös suomalaisia.

– Ensimmäisenä iltana menemme oopperaan. Maailmankuulu ohjaaja ( Valeri) Gergijev on suunnitellut erityisen ohjelman vain meille. Sitten on urheilullinen ilta, legendaottelu, jossa on paljon isoja nimiä. Arno Del Curto valmentaa joukkuetta, ja Jari Kurri, Valeri Kamenski, Esa Tikkanen, Martin Gerger sekä monia muita on paikalla.

Fasel on jo aiemmin kertonut haluavansa opetella puhumaan täydellistä venäjää, ja on myös arveltu, että hän saattaisi siirtyä KHL:n johtajaksi.

Näihin asioihin Fasel vastasi arvoituksellisesti Blickille, että hänellä on vielä paljon tehtävää Venäjällä, mutta KHL:n operationaalisista johtotehtävistä hän ei ole innostunut.

Fasel kertoi, että hänellä on kontakteja Venäjällä sekä suunnitelmia, mutta ”niistä saatte kuulla sitten myöhemmin”.