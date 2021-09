Elämä hymyilee kovia kokeneelle Hannes Hyvöselle – kertoo perheonnesta ja unelmatyöstään: ”Ollaan ihan fiiliksissä”

Hannes Hyvönen pääsi tekemään työtä, jota hän sanoo sisimmässään aina halunneensa.

Hannes Hyvönen on Mestis-seura Heinolan Peliittojen tuore päävalmentaja ja urheilujohtaja.

HEINOLA

HIFK sanoi ei. Jokerit sanoi ei. Blues sanoi ei.

Takavuosien maalitykki Hannes Hyvönen kysyi pääkaupunkiseudun seuroista juniorivalmentajan töitä, mutta missään ei ollut tilaa.

Se lannisti miestä, sillä Hyvösellä oli aitoa paloa palata jääkiekon pariin valmentajana. Kun ovi ei auennut, hän muutti Helsingistä takaisin synnyinkaupunkiinsa Ouluun vuonna 2019.

Vanhoilla kotikulmillaan hän marssi Kärppien urheilujohtajan Harri Ahon juttusille ja esitti saman kysymyksen: Olisiko hommia?

Olihan niitä.

Hyvönen alkoi vetää parin viikon välein maalintekoharjoituksia Kärppien miesten liigajoukkueelle ja hyppäsi kaudeksi 2020–21 Kärppien U16-joukkueen apuvalmentajaksi.

Uusi ura alkoi valjeta.

Syyskuisena arkipäivänä Heinolan jäähallin oven avaa Hyvönen, Mestis-seura Peliittojen tuore päävalmentaja ja urheilujohtaja.

Asiat ovat edenneet pikavauhtia.

– No ovathan ne. Kaikki ovat sanoneet, että ei minun päätä paljon palele, Hyvönen naurahtaa yllään Peliittojen musta huppari.

– Tätä olen aina halunnut sisimmässäni.

46-vuotias Hyvönen tarkoittaa valmentamista.

– Koutsaaminen on aina kytenyt sisälläni. Kun ura loppui ja jäin Ruotsiin, oli vähän huonoja aikoja. Yritin väkisin niin sanottuja normitöitä, mutta en innostunut oikein mistään. Ja aina loppujen lopuksi päädyin seuraamaan jääkiekkoa ja mietin kaikkea, miten eri joukkueet pelaavat.

Hannes Hyvönen kävi pelaajauransa jälkeen syvissä vesissä.

Kuten niin monet kohtalotoverinsa, myös Hyvönen putosi loisteliaan peliuransa jälkeen syvälle, lähes kuolemanporteille.

Romahdus oli raju ja pelottava. Hyvönen jäi kodittomaksi. Hän oli itsetuhoinen. Hän päätyi suljetulle osastolle.

Näistä kokemuksistaan hän kertoi kirjassaan Häkissä.

Lue lisää: Uutuuskirja paljastaa Hannes Hyvösen brutaalin tarinan – näin hän tuhlasi miljoonaomaisuutensa ja ajautui päihdehelvetistä pakkohoitoon

Lue lisää: Hannes Hyvönen kertoo kyynelsilmin reilun vuoden takaisen illan tapahtumista – kaikki lähti liikkeelle yhdestä puhelusta

Lue lisää: Hannes Hyvönen biletti Lontoossa 20 000 euroa ja pelkäsi kuolevansa – Hyvösen mukaan Jere Karalahden neuvo pelasti: ”Juo sitä puoli litraa”

Nyt Heinolan hallilla Hyvösen olemus huokuu rauhaa ja tasapainoa. Hän nauraa, myös itselleen – ja puhuu järkeviä.

– Perhesuhteeni ja kotiarkeni ovat nyt mallillaan. Se antaa minulle hyvän alustan tehdä tätä valmentajan työtä, Hyvönen sanoo.

Hän meni kesällä naimisiin rakkaansa Netta Suikkasen kanssa. He muuttivat Lahteen, josta Hyvönen ajaa joka päivä Heinolaan.

– Elämä maistuu hyvälle. On helvetin kiva herätä aamulla aina kuudelta ja tietää, että pääsen hallille.

Lue lisää: Ex-jääkiekkoilija Hannes Hyvönen ja fitness-urheilija Netta Suikkanen menivät naimisiin – kertoivat häistä riemastuttavalla yhteiskuvalla

Peliitoissa Hyvösellä on valtava vastuu. Hän vastaa paitsi valmentamisesta myös joukkueen kokoamisesta.

Kokoonpanossa näkyy heti Hyvösen kädenjälki. Joukkue on Mestiksen isokokoisin, höystettynä parilla kaksimetrisellä ja satakiloisella karjulla.

– Haluan, että meillä on isoja pakkeja. Meidän maalin eteen on vaikea päästä ja kulmissa pelataan kovaa. Annetaan ensimmäinen kova isku ja pleksit rytisevät kunnolla, Hyvönen innostuu.

– Hyökkäyssuuntaan olemme nopeita ja sielläkin on pari vahvaa hyökkääjää, jotka vetävät kunnon pusuja tuonne päätyyn.

Hyvönen kertoo pitävänsä ”vähän sellaisesta old school -jääkiekosta”.

– Sitä on kiva katsoa ja sitä on pelaajien kiva pelata. Tykkään suoraviivaisesta jääkiekosta, en niin sellaisesta kiekossa pysymisestä ja kaartelusta. Tykkään, että on tunnetta pelissä.

Hyvönen haluaa, että Peliitat erottuu muista.

– Siihen kuuluvat fyysisyys ja yksinkertaisuus, mutta hyökkäyssuuntaan saa olla myös luova. Ollaan varmaan erilainen joukkue kuin muut.

Hannes Hyvönen haluaa Peliittojen pelaavan yksinkertaista ja fyysistä jääkiekkoa, jossa laidat ryskyvät.

Epäilijöitä Hyvösen ja Peliittojen ympärillä riittää. Asetelma muistuttaa hieman Olli Jokista ja Jukureita.

– Kukaan ei ole tullut suoraan sanomaan, mutta ihan varmasti tuolla on lyöty vetoa, että olen jouluna pihalla, Hyvönen murjaisee.

– Totta kai saa olla epäilyksiä. Yritän tehdä tätä asiaa päivä kerrallaan niin hyvin kuin pystyn.

Torstaina alkavan Mestis-kauden ehdottomaksi tavoitteeksi Hyvönen on asettanut pudotuspelit. Hänen sopimuksensa on kaksivuotinen.

– Haluan olla hyvä valmentaja ja saada tästä valmennusmaailmasta itselleni paikan, Hyvönen sanoo.

– Jos onnistun täällä ja pystyn kehittämään pelaajia ja pääsemme tavoitteeseen, olen itsestäni ylpeä. Ja jos valmentajaurani jatkuu vielä kahden vuoden päästä, niin sitten olen itsestäni tosi ylpeä.

Ainakin Hyvönen lyö kaiken likoon. Oulussa valmentamisen ohessa hän opiskeli Rovaniemellä valmentajan ammattitutkinnon.

Valmentajana Hyvönen haluaa olla helposti lähestyttävä. Raivoajaksi tai määrääjäksi hän ei ryhdy – tai ei ainakaan halua ryhtyä.

– En ole sellainen pakottaja. Haluan keskustella asioista, liittyy se sitten peliin tai jonkun pelaajan henkilökohtaisiin asioihin, Hyvönen sanoo.

– Haluan olla tuolla heitä varten. Olen auttamassa noita pelaajia menemään urallaan eteenpäin.

Heinolan jäähalli on ”Hurja-Hannes” Hyvösen uusi työmaa.

Omalta uraltaan Hyvönen, entinen maajoukkue- ja NHL-pelaaja, nimeää parhaiksi valmentajikseen Curt Lindströmin ja Kari Jalosen, joiden alaisuudessa hän loisti Ilveksen ja Kärppien nutussa ja takoi maaleja.

– Kun itselläni oli paljon haasteita keskittymisen ja itseluottamuksen kanssa, he tekivät minusta henkisesti paljon vahvemman.

– He välittivät pelaajan hyvinvoinnista ja siitä, että pelaajalla on oikeasti hyvä olla ja kiva tulla treeneihin. Se on asia, mitä pyrin tuomaan myös tänne.

Peliittojen jäätreeneissä Hyvönen heittäytyy välillä itsekin mukaan peliin. Hän on kuin yksi pojista – rakkaudesta lajiin.

– Tykkään olla mukana peliosioissa ja näyttää mallia. Välillä olen innostunutkin, vetänyt nilkkarallit ja mennyt pää edellä laitaan. Ei se mitään. Jätkät nauravat, Hyvönen hekottaa.

– Ja kun pelataan viidellä viittä vastaan, olen tuolla seassa ja kohellan. Haluan olla innokas valmentaja, Hyvönen sanoo ja into kieltämättä paistaa olemuksesta.

Netta Suikkanen ja Hannes Hyvönen menivät naimisiin viime kesänä. Urheilu yhdistää nuortaparia.

Kun Hyvöseltä kysyy, mikä hänet tekee onnelliseksi, vastaus on tasapaino.

– Olen kokenut elämässä aika räiskyviäkin vaiheita, milloin mikään ei ollut hyvin kotona eikä muuallakaan, hän sanoo.

Onnen tekevät nyt avioliitto ja arjen pienet asiat.

– Tykkään niin paljon vaikka käydä ruokakaupassa, ostaa jonkin jäätelötuutin ja syödä sitä autossa.

Urheilu yhdistää nuortaparia, sillä Hyvösen Netta-rakas paiskii töitä fitness-urheilun parissa sekä kilpailijana että valmentajana.

– Me juodaan aamukahvit aina yhdessä ja lähdetään siitä hyvillä mielin tekemään omia juttuja päiväksi. Ja illalla ollaan ihan fiiliksissä, kun nähdään. Kumpikaan ei valita toisen tekemisistä vaan kannustaa, Hyvönen kiittelee.

Netta Suikkanen on menestyneen jääkiekkovalmentajan Kai Suikkasen tytär.

– Pystymme keskustelemaan jopa jääkiekosta, mikä on aivan luksusta, Hyvönen naurahtaa.

– Vaimo on tosi fiiliksissä tästä minun työhommastani ja ihan innoissaan seuraa pelejä ja tarkkailee tilastoja.