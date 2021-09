Valkovenäläinen opposition kannattaja kuoli, kiekkopomoa epäiltiin osallisuudesta tapahtumiin – sai nyt rangaistuksen: ”Kovin tuomio, jonka muistan”

Kalervo Kummola uskoo, että poikkeuksellisen kovan rangaistuksen takana on väitetty osallisuus väkivaltaisuuksiin.

Valko-Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtaja Dimitri Baskov (oik.) sai IIHF:ltä peräti viiden vuoden toimintakiellon. Rangaistus on pisin IIHF:n langettama toimintakielto, jonka Kalervo Kummola (vasen yläkulma) muistaa pitkältä jääkiekkovaikuttajan uraltaan.

Valko-Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtaja Dimitri Baskov on hyllytetty kansainvälisen jääkiekkoliiton toiminnasta. IIHF:n itsenäinen kuripitolautakunta langetti Baskoville peräti viiden vuoden mittaisen toimintakiellon.

Kurinpitoelimen raportissa Baskovin todetaan syyllistyneen useiden IIHF:n sekä kansainvälisen olympiakomitean sääntöartikloiden rikkomiseen. Pöytäkirjan mukaan Baskov on rikkonut ainakin kahta IIHF:n käytöskoodiston (Code of Conduct) pykälää sekä Olympialaisen peruskirjan viidettä artiklaa.

Kurinpitoelimen päätöstä edelsivät peräti kymmenen kuukautta kestäneet tutkimukset.

Ensimmäinen rikkomus on seurausta siitä, että IIHF:n kurinpitolautakunnan mukaan Baskov on yrittänyt saada ihmisiä kannattamaan Valko-Venäjän hallintoa ja on uhkaillut ja syrjinyt valkovenäläisiä urheilijoita näiden poliittisten mielipiteiden vuoksi.

Lisäksi Baskovin todetaan käyttäneen väärin asemaansa jääkiekon edustajana tukeakseen Valko-Venäjän nykyistä presidenttiä Aljaksandr Lukashenkaa.

Vakavin syytekohta liittyy valkovenäläisen Raman Bandarenkan kuolemaan johtaneisiin väkivaltaisuuksiin.

11. marraskuuta 2020 joukko Lukashenkaa kannattavia naamiomiehiä oli ollut poistamassa opposition tunnuksia Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä sijaitsevalta aukiolta, kun oppositiomielinen Bandarenka oli tullut tiettävästi oman kotitalonsa pihamaalle.

Bandarenka oli joutunut naamiomiesten kanssa sanaharkkaan, ja hänet oli pahoinpidelty. 31-vuotias Bandarenka kuoli seuraavana päivänä sairaalassa päävammojen seurauksena.

Tapahtumapaikalta otetuissa valo- ja videokuvissa oli nähty suuresti Baskovia muistuttava henkilö. Baskov kielsi tuoreeltaan olleensa edes paikalla.

Valko-Venäjän urheilun solidaarisuuden säätiö BSSF (Belarusian Sports Solidarity Foundation) toimitti IIHF:lle raportin, jonka mukaan Baskov olisi ollut ”läheisesti osallinen” Bandarenkan kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin.

IIHF pyysi lisäksi riippumatonta tutkijayritystä tarkistamaan julkisesti saatavilla olevat tiedot väitteistä, joiden mukaan Baskov olisi ollut osallinen tapahtumiin.

Tiedotusvälineiden raporttien, äänitallenteiden ja valokuvien arvioinnin perusteella yritys arvioi, että vaikka Baskovin läsnäoloa tapahtumassa ei voida sulkea pois, se ei löytänyt todisteita Baskovin aktiivisesta osallistumisesta Bandarenkaan kohdistuneeseen iskuun.

Raporttien ja todistusaineiston läpikäymisen sekä Baskovin kanssa pidetyn muodollisen kuulemisen jälkeen IIHF:n kurinpitolautakunnan erillinen päätöslautakunta totesi, että on kohtuullinen syy epäillä Baskovin olleen tapahtumapaikalla 11. marraskuuta 2020. Tämä ei kuitenkaan riittänyt todisteeksi Baskovin osallisuudesta Bandarenkan kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin.

Päätöslautakunnan mukaan Baskov on kuitenkin syyllistynyt aiemmin mainittujen sääntöpykälien rikkomiseen. Lautakunta huomautti, että yksi Olympialaisen peruskirjan viidestä perusperiaatteesta, joita urheilujärjestöjen tulee noudattaa, on poliittinen puolueettomuus.

Päätöslautakunta katsoi, että Valko-Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtajana, kansallisen olympiakomitean jäsenenä sekä KHL-seura Dinamo Minskin puheenjohtajana toimiva Baskov on rikkonut tätä periaatetta.

Näiden rikkeiden seurauksena IIHF:n kurinpitolautakunta langetti Baskoville peräti viiden vuoden toimintakiellon ajalle 10.9.2021–9.9.2026.

Kalervo Kummola ei muista, että kansallisten jääkiekkoliittojen puheenjohtajille olisi aiemmin langetettu toimintakieltoja.

Aiemmin IIHF:n kurinpitolautakunnan puheenjohtajana toiminut Suomen jääkiekkoilun voimahahmo Kalervo Kummola ei muista omalta uraltaan yhtä pitkää toimintakieltoa.

– Tämä on kovin rangaistus, jonka muistan. Joskus dopingista on annettu elinikäisiä toimintakieltoja, joita on peruttu, Kummola kertoo.

Kummola ei myöskään muista, että kansallisten liittojen puheenjohtajia olisi aiemmin rangaistu.

– Ei ainakaan minun aikanani. Etelä-Afrikka maana oli aikanaan pannassa apartheidiin liittyvien asioiden takia, hän muistelee.

Kummolan näkemys on, että tosiasiassa Baskovin saaman kovan rangaistuksen taustalla ovat Bandarenkan kuolemaan johtaneet tapahtumat ja Baskovin väitetty rooli tapahtumissa.

– Siihen tämä liittyy. Koska heillä, eli Baskovilla ja Valko-Venäjän liitolla, ei ole ollut halua selvittää asiaa.

Eli he eivät ole halunneet eivätkä ole pystyneet todistamaan, että Baskov ei ollut osallinen tapahtumiin?

– Niin. Ei hän varmaan ollut suoranaisesti mukana väkivallanteossa, mutta sieltä oli kuvia, että hän oli siinä porukassa, Kummola sanoo.

Voiko tämä johtaa siihen, että koko Valko-Venäjä suljetaan IIHF:n toiminnasta?

– Toivottavasti ei. Tämähän on henkilökohtainen rangaistus. Tältä osin heidän liittonsa status IIHF:ssä ei muutu, Kummola vastaa.

Kummola kertoo seuraavansa raskain mielin Valko-Venäjän toimintaa jääkiekossa, urheilussa ja yleisemminkin.

– Ajattelen varmaan samalla tavalla kuin suurin osa muistakin ihmisistä. Valko-Venäjä on luku sinänsä. Onneksi se on kuitenkin poikkeus tässä niin sanotusti läntisessä maailmassa, Kummola sanoo.

– Urheilun perspektiivistä katsoen tässähän on paljon kyse myös siitä, että maan presidentti (Lukashenka) on sotkeutunut niin voimakkaasti myös urheiluun. Nämä ovat ikäviä juttuja, koska eihän kukaan haluaisi urheilijoita rangaista. Nyt kaikki kärsivät valtiojohdon vuoksi, Kummola harmittelee.