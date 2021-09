Suomen jääkiekkoliiton uusi striimauspalvelu ei toimi.

Suomen jääkiekkoliitto tiedotti syyskuun 3. päivä, että Jääkiekkoliiton alainen sarjakausi käynnistyy ja samalla aloittaa toimintansa uusi katselualusta, Leijonat TV.

Liitto kertoi, että Leijonat TV on liiton sarjojen uusi koti, sillä se näyttää jatkossa kaikki naisten SM-Liigan, U20 SM-sarjan, U20 Mestiksen, U18 ja U16 SM-sarjojen sekä miesten Suomi-sarjan ottelut sekä tuhansia muita jääkiekko-otteluita, kuten yksittäisiä nuorisomaajoukkueiden turnauksia.

Ongelmat alkoivat välittömästi. Tänään, lauantaina 4. syyskuuta, Jääkiekkoliitto tiedotti, että Leijonat.tv:n lähetykset eivät toistaiseksi toimi, vaan tekninen vika estää otteluiden näkymisen alustalla.

– Ottelut tallentuvat suurelta osin, mutta emme valitettavasti saa toimimaan striimausta ja otteluiden siirtoa verkkopalveluun katsottavaksi, Sportwayn toimitusjohtaja Daniel Frank kertoi tiedotteessa.

Sportway on ruotsalainen yhtiö, joka on erikoistunut tapahtumien automaattikuvaukseen. Malli Leijonat TV:lle otettiinkin länsinaapurista.

– Olemme seuranneet kahden kauden ajan tarkasti Ruotsia, jossa automaattikamerat kattavat jo valtaosan jäähalleista. Halusimme Suomeen vastaavan järjestelmän, joka mahdollistaa seurojen näkökulmasta vaivattoman striimauksen pikkujunnujen peleistä aina SM-sarjatasolle, Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen kertoi aiemmin palvelun käyttöönotosta.

Leijonat TV:n kuva perustuu automaattikameraan, joka kuvaa kaukaloa neljällä linssillä. Kuva kohdistuu kaukalon osaan, jossa peli kulloinkin on, ja muut kuvakulmat ovat käytettävissä kurinpidollisiin tarkoituksiin, minkä uskotaan parantavan merkittävästi pelin ja pelaajien turvallisuutta, liitto tiedotti aiemmin. Hankkeen teknisestä toteutuksesta, järjestelmästä ja tukipalvelusta vastaa Sportway, joka oli rekrytoinut hanketta varten Suomeen työntekijöitä.

Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Nurminen pahoitteli nyt ilmenneitä ongelmia.

– Tämä on kaikkien kannalta äärimmäisen nolo ja turhauttava tilanne. Palvelua on testattu viime kaudella useammassa hallissa ja ottelut pyörivät verkossa ilman ongelmia. Kesän aikana laitteet on saatu seurojen ja hallien avustuksella toimintavalmiiksi, ja nyt lähetyksiä ei kuitenkaan saada näkyviin. Jääkiekossa olemme tottuneet siihen, että ottelut ovat katsottavissa ja emme todellakaan haluaisi olla tässä tilanteessa nyt, kun ensimmäisten sarjojen kausi on juuri alkanut, Nurminen totesi.

Tiedotteen mukaan Sportwayn tiimi ratkoo teknistä ongelmaa ja toivoo, että ongelmat saataisiin ratkotuksi mahdollisemman pian, mutta mitään tarkkaa päivää lähetysten alkamiselle ei voitu antaa.

Alkukankeuksiin, tosin tuskin näin pahoihin, oli varauduttu. Liitto kertoi aiemmin, että Leijonat TV:n alusta ei julkaisuhetkellä ole täysin valmis, ja siksi syyskuun ajan palvelu on käyttäjille ilmainen.

Lokakuusta alkaen palvelu muuttuu maksulliseksi ja striimejä voi lunastaa katsottavaksi joko ottelu (4,99 euroa), kuukausi (9,99 euroa) tai vuosi kerrallaan (69,99 euroa). Kuukausi- ja vuosimaksut sisältävät oikeuden suoriin lähetyksiin sekä arkistoon.