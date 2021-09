Jääkiekon MM-mitalisti julkaisi karun avunhuudon – joutuu pulittamaan valtavan summan pelaamisestaan

Naisleijonien maalivahti Meeri Räisänen jahtaa olympiapaikkaa. Unelmalla on kova hinta.

Naisleijonien maalivahti Meeri Räisänen kertoi torstaina karun uutisen Twitterissä.

Samalla, kun Räisänen kääntää katseensa elokuun MM-kisoista alkavaan seurajoukkuekauteen, on myös kukkaron nyörit taas avattava.

– Paluu arkeen alkaa asap. Karu totuus on edessä myös ensi kaudella, kun kausimaksut palaavat kuvioihin, hän kirjoitti.

31-vuotias maalivahti pelaa ensi kaudella JYP Akatemiassa alle 20-vuotiaiden poikien Mestiksessä. Viime kaudella naisten SM-liigaseura HPK maksoi Räisäsen kausimaksut.

Poikien juniorisarjassa tätä etua ei enää ole – vaikka kyseessä olisi olympiatason jääkiekkoilija. Kokeneen leijonavahdin on nyt löydettävä omat sponsorinsa.

– Kausimaksut ovat sellaiset vajaat 5 000 euroa kaudessa, hän kertoo Ilta-Sanomille.

– Ne tulevat jäävuoroista ja pelimatkoista. Ihan peruskuluja, samoin kuin 7-vuotiailla pojillakin. Kaikki maksaa. Tavallaan nyt mennään sinne juurille takaisin.

Räisäsen mukaan kaikilta naisten maajoukkueringissä olevilta pelaajilta vaaditaan ensi kaudella harjoittelua poikien kanssa. Suuntaus on ollut naiskiekossa näkyvissä jo pitkään. Huipulle tähtäävät pelaajat kaipaavat koko ajan kovempaa haastetta.

– Jyväskylästä aukesi paikka, niin se oli jackpot. Saan olla kotona, pelata itselle mieluisaa sarjaa ja harjoitella laadukkaasti.

Meeri Räisänen vetää ensi kaudella ylleen JYPin hurrikaanipaidan.

Naiskiekkoilijan ja sponsoroivan yrityksen yhteistyö rakentuu perinteisen kaavan mukaan. Sponsori tarjoaa rahallista tukea pelaajalle, ja saa vastineeksi näkyvyyttä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Räisäsellä on jo valmiiksi muutama yhteistyökumppani, mutta lisääkin mahtuisi.

– Mukana on urheiluvaatebrändi, lisäravinnebrändi ja kellobrändi. Kaikkia sellaisia firmoja, joita käytän arjessa muutenkin.

Räisäsen avunhuuto aiheutti somessa paljon keskustelua. Monet miettivät, mistä naisten jääkiekkoon löytyisi ylipäätään enemmän rahaa.

Maalivahti tiedostaa taloudelliset realiteetit. Tyhjästä on paha nyhjäistä, vaikkei hän toki suuria summia odotakaan.

– En sano, että meille pitäisi maksaa palkkaa. Kyse on kysynnän ja tarjonnan faktasta. Mutta urheilen silti kansainvälisellä huipulla ja haluan jatkossakin taistella mitaleista. Se vaatii ratkaisuja, jotka vievät minua urheilijana eteenpäin. Nyt se ratkaisu on pelaaminen paikassa, jossa on maksut, Räisänen kirjoitti Twitterissä.

– Kyllä naisten liigapelistä pitää ensin tehdä tapahtuma ja tuote, jonne halutaan mennä sen atmosfäärin ja kokemuksen takia. Ihan niin kuin jokaisesta kiinnostavasta urheilutapahtumasta.

Kaudella 2018–19 Räisänen pelasi Yhdysvalloissa ammattilaisena. Seuraavaksi kaudeksi hän siirtyi Ruotsiin, jossa tilanne oli sama kuin Suomessa naisten SM-liigassa. Tuolloinkin seura kattoi hänen kausimaksunsa, mutta palkkaa ei tullut.