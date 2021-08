Naisleijonat ampaisi johtoon pronssipelissä – Sveitsin maalivahti ihmeissään

Tanja Niskanen tulitti Suomen johtoon pronssiottelussa.

Suomi tarrasi mitaliin naisten jääkiekon MM-kisojen pronssiottelussa Sveitsiä vastaan. Naisleijonat johtaa ottelua ensimmäisen erän jälkeen lukemin 1–0.

Suomi aloitti maalinteon jo puolentoista minuutin pelin jälkeen, kun Tanja Niskanen laukoi turnauksen toisen osumansa.

Maali oli Niskasen osaamista parhaimmillaan. Hän tulitti kiekon ranteella yläkulmaan ennen kuin Sveitsin maalivahti Saskie Maurer ehti edes hievahtaa.

Naisleijonat on kerännyt MM-kisoista peräti 12 pronssimitalia historiansa aikana. Lisäksi olympialaisista on tullut kolme pronssia. Sijoitus on joukkueelle harmittavan tuttu. Viime MM-kisoissa Suomi venyi hopealle.

USA ja Kanada pelaavat MM-kullasta aamuyöllä kello 2:30.