16-vuotias Sanni on Suomen uusi superkyky – vastaavaa ei ole nähty koskaan aiemmin: ”Puhutaan uskomattomasta lahjakkuudesta”

Sanni Vanhanen, 16, vei maalillaan Naisleijonat MM-kisojen välieriin.

Sanni Vanhanen ei epäröi sanoa sitä ääneen:

– Tavoitteeni on olla maailman kärkipelaajia.

Kommentti on rohkea – varsinkin kun sen sanoo Naisleijonien MM-joukkueen nuorin pelaaja, vasta 16-vuotias sentteri.

Calgaryn kisoissa hän upotti maalillaan Tshekin ja vei Suomen välieriin Yhdysvaltoja vastaan. Vanhasesta tuli 16-vuotiaana Naisleijonien arvokisahistorian nuorin maalintekijä.

Hänen arvokisadebyyttinsä aikuisten tasolla olisi tapahtunut jo 15-vuotiaana, ellei kisoja olisi viime keväänä jouduttu siirtämään koronan takia.

Vanhasen ura on vasta alkanut, joten ensin on syytä kertoa, miten hän on tähän pisteeseen päässyt.

Kun Nokialla vuonna 2005 syntynyt Vanhanen valittiin viime keväänä MM-kisajoukkueeseen, iän lisäksi hänessä hätkähdytti myös toinen erikoinen seikka. Seuran kohdalla luki ”Ilves/Tappara”.

Kyse oli siitä, että Vanhanen pelasi Tapparan 15-vuotiaiden poikien joukkueessa, josta hänet oli lainattu loppukaudeksi Ilveksen naisten SM-liigajoukkueeseen.

Vanhanen teki vaikutuksen kaikkiin ympärillään.

– Puhutaan uskomattomasta lahjakkuudesta, joka on harjoitellut ja pelannut aina poikien kanssa. Se on ollut tärkeä asia hänen kehityksensä kannalta, Ilveksen naisten päävalmentaja Linda Leppänen sanoo.

Leppänen on itsekin entinen huippusentteri, joka Espoon vuoden 2019 kotikisoihin päättyneellä pelaajaurallaan tunnettiin sukunimellä Välimäki.

– Sannilla on loistava pelinäkemys ja pienestä koostaan huolimatta hän on vahva kaksinkamppailuissa, Leppänen kuvailee.

Vanhasta onkin jo verrattu Sebastian Ahoon.

– Jos harjoittelu maistuu, hän on tulevaisuudessa varmasti Suomen kärkipelaaja kansainvälisissä kisoissa.

Sanni Vanhanen ja Naisleijonat taistelevat maanantaina MM-kisojen välierässä hallitsevaa maailmanmestaria USA:ta vastaan.

Vanhanen ei ole lähtenyt Calgaryyn ujostelemaan. Hän on iskeytynyt heti pelin ytimeen ja ajanut maalintekotilanteisiin.

– Tiesin, että pystyn pelaamaan näissäkin peleissä. Vielä enemmän olisi voinut pelata kiekolla, hän ruotii itseään.

Päävalmentaja Pasi Mustonen on kehaissut joukkueensa kuopusta tokaisemalla tälle, että hyvin on mennyt.

– Tämä on ollut tosi positiivinen kokemus. Tästä vain pitäisi jatkaa vielä parempaa peliä, että saavuttaisikin jotain, Vanhanen sanoo arvokisamitaliin viitaten.

Poikien kanssa pelaamisesta on ollut hyötyä.

– Hyvin se on auttanut täällä, koska poikien peleissä vauhti on niin kova – ja myös fyysisyyttä tarvitaan.

Vanhanen on harvinainen lahjakkuus, oikea poikkeustapaus. Sen osoittaa sekin tosiasia, että hän on Naisleijonien nuorin arvokisapelaaja sitten Noora Rädyn, joka oli 15-vuotias torjuessaan vuoden 2005 MM-kisoissa.

Monista muista naispelaajista Vanhasen erottaa myös se, että tällä kaudella hän aikoo pelata vain poikien sarjassa.

– Tavoitteeni on pelata mahdollisimman pitkään poikien kanssa, Vanhanen sanoo.

Tällä kaudella hän pelaa Tapparan U16-poikien joukkueessa SM-sarjaa. Mutta ensin olisi tuotava mitali kotiin Kanadasta.

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen semifinaali pelataan maanantaina kello 22 Suomen aikaa.