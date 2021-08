Naisleijonien valmentaja Pasi Mustoselta kovaa tekstiä Kanadan voittomaalista – tylytti ”luistelutaidotonta tuomaria”

Suomella on mahdollisuus revanssiin heti MM-kisojen avausottelussa viikonloppuna.

Helsinki/Calgary

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue pääsi pitkästä aikaa kansainvälisen pelin makuun, kun Naisleijonat kohtasi MM-kisojen kenraaliharjoituksessa turnauksen emäntämaan Kanadan. Kanada vei valmistavan ottelun Calgaryssä maalein 4–1, mutta sitkeä Suomi piti pelin pitkään tasatilanteessa.

Suomen päävalmentajan Pasi Mustosen mukaan Kanadan voittolukemat eivät kertoneet aivan koko totuutta ottelusta. Luotsi jakoi oman näkemyksensä voittomaaliin johtaneesta tilanteesta, jossa laitahyökkääjä Emily Clark vei Kanadan 2–1-johtoon ajassa 50.23.

– Viimeistä kymppiä mentiin. Luistelutaidoton tuomari taklaa meidän pelaajaa hyökkäyspäässä, kun kiekko on meidän hallussamme. Siitä lähti Kanadan ylivoimahyökkäys ja tuli 2–1-maali, Mustonen sivalsi Leijonien videohaastattelussa.

Suomi pääsi ottelun loppuhetkillä kahden pelaajan ylivoimalle, mutta maalit syntyivät väärään päähän. Kanada niittasi alivoimalla kaksi osumaa Suomen tyhjään verkkoon.

Anni Keisala ja Meeri Räisänen jakoivat torjuntavastuun Naisleijonien maalilla ja torjuivat 40 kertaa. Laukausten valossa Kanada vei ottelua selvästi, sillä vaahteralehtipaitojen maalivahdeille kertyi ottelussa vain 15 torjuntaa.

Suomen johtomaalin iski avauserässä 18-vuotias Kuortaneen hyökkääjä Sofianna Sundelin.

Suomi puolustaa Calgaryssä historiallista MM-hopeaansa kahden vuoden takaisista Espoon kotikisoista. Kun kisat pelataan Pohjois-Amerikassa, on saavutuksen uusiminen äärimmäisen kovan työn alla – puhumattakaan mitalin kirkastamisesta. Suomi on kuitenkin sopeutunut pieneen kaukaloon hyvin.

– En näe, että meillä on pelin vauhdin kanssa sen kummempia ongelmia. Meidän pelaajien luisteluvoima on lisääntynyt. Täytyy muistaa, että joukkue on erittäin nuori, ja meillä on kahdeksan ensikertalaista, Mustonen sanoi.

Yhdysvallat ja Kanada olivat olleet jokaisessa naisten MM-finaalissa ennen vuotta 2019 ja Suomen välierävoittoa Kanadasta. Kotikisojen dramaattisessa finaalissa Naisleijonat oli äärimmäisen lähellä mestaruuspaukkua, mutta Suomen jatkoajalla tehty maali hylättiin pitkän videotarkastuksen jälkeen. Lopulta Yhdysvallat vei kullan voittolaukauskisan kautta.

Suomi kohtaa Kanadan heti turnauksen avausottelussa, joka alkaa Suomen aikaa lauantaina kello 1. Kisojen tasokkaammasta A-lohkosta kaikki viisi joukkuetta etenevät puolivälieriin.