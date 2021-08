Jaromir Jagr ei haluaisi ”tehdä itsestään pelleä” – 49-vuotias NHL-legenda paljasti, että uran jatkamisen takana on synkkä syy

Jaromir Jagr pelannee jääkiekkoa ammattilaistasolla 50-vuotiaaksi saakka.

Tshekkilegenda Jaromir Jagr se vain jaksaa. Kaiken voittanut 49-vuotias konkari, joka takoi NHL:ssä huimat 1 941 ottelua, on pelannut kasvattajaseurassaan Rytiri Kladnossa keväästä 2018 lähtien.

Viime kaudella Jagr johdatti seuransa sarjanousuun Tshekin toiseksi korkeimmalta sarjatasolta pääsarjaan eli Extraligaan. Jagr teki toiseksi korkeimmalla sarjaportaalla viime kaudella 19 runkosarjapelissä 12 tehopinnaa ja 16 pudotuspelissä 10 pistettä.

Pelimäärä viime kaudella jäi verrattain vähäiseksi, koska Jagr kärsi harjoituskaudella tulleista vammoista. Pudotuspeleissä kookas ja taiturimainen laitahyökkääjä oli jälleen elementissään.

Jagr on NHL:n nettisivujen mukaan ollut Rytiri Kladnon pääomistaja vuodesta 2011 lähtien. Sitä ennen seurasta vastasi hänen isänsä, nimeltään myöskin Jaromir.

Nyt vaikuttaa erittäin todennäköiseltä, että Jagr pelaa kuin pelaakin 50-vuotiaaksi. Juhlapäivä olisi helmikuun 15. päivä.

– Sen lisäksi, että Jagrilla on mahdollisuus pelata uudelleen Tshekin pääsarjassa, hänellä on vielä yksi tärkeä virstanpylväs edessään kaudella 2021–22. Jagr vavisutti aiemmin jääkiekkomaailmaa väittäen, että hän pelaa 50-vuotiaaksi. Jotkut pilkkasivat. Mutta nyt hän on lyhyen matkan päässä tuon rajan saavuttamisesta, kirjoittaa The Hockey News.

Sivuston mukaan viime keväällä tshekkimedia oli enemmän kiinnostunut Jagrin joukkueen noususta ja legendan tarinasta kuin pääsarjan pudotuspeleistä.

Mutta ei Jagr jatka uraansa pelkästä pelaamisen ilosta. Osittain kyse on velvollisuudentunnosta. Kuten The Hockey News kirjoittaa, Jagrin kasvoilla myydään Tshekissä muun muassa sähköpolkupyöriä, vitamiinivesiä, kelloja ja grillattua kanaa.

– Tiedättekö, miksi jatkan pelaamista? Minulla on velvollisuuteni seuralle, muuten en lentäisi tänne ja tekisi itsestäni pelleä. Mutta jos lopetan, sponsorit jättävät seuran ja se voi olla joukkueen loppu. Ihmiset eivät ymmärrä sitä, mutta en minä välitä. Vain jumala voi tuomita minut, Jagr lateli The Hockey Newsin mukaan.

Jagr kertoi odottavansa itseltään edelleen paljon, ja hän uskoo yhä pystyvänsä hyviin suorituksiin kaukalossa.

Mutta Jagr myös totesi, etteivät ihmiset tunnu ymmärtävän, että hän ei enää pysty samanlaisiin suorituksiin kuin nuorempana. Kaksi Stanley Cupia, kaksi olympiakultaa ja kaksi MM-kultaa voittanut Jagr myönsi, että pahinta uran jatkuessa on se, kun ei pysty vastaamaan katsojien ja fanien odotuksiin.

Jagr nähdään ensi kaudellakin kaukalossa Rytiri Kladnon paidassa. Kuva syksyltä 2019. Jagr teki sillä kaudella Tshekin pääsarjassa 38 ottelussa 29 tehopinnaa.

Hän kuitenkin kertoi pelaavansa edelleen, koska se on parasta seuralle – seuralle, jota hänen isänsä piti ensin pystyssä 20 vuotta.

– Enää se (pelaaminen) ei ole helppoa, uskokaa pois. Aiemmin urani aikana pystyin tekemään maalin kun vain halusin. Mutta yhtäkkiä se ei enää toimikaan niin. Täytyy kiinnittää enemmän huomiota harjoitteluun, jotta en painaisi taas 120 kiloa.