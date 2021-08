Suomen 17-vuotias kiekkolupaus kiinnitti The Athleticin huomion upeilla otteillaan – kutkuttava ennustus ensi kesän varaustilaisuudesta

The Athletic ylistää Pikkuleijonien Joakim Kemellin otteita.

Pikkuleijonat sijoittui alle 18-vuotiaiden poikien perinteisessä Hlinka Gretzky Cupissa neljänneksi. Suomi hävisi Tshekissä ja Slovakiassa pelatun turnauksen pronssipelissä Ruotsille niukasti 4–3. Turnaus tarjosi nuorille suomalaislupauksille näyteikkunan Pohjois-Amerikan kaukaloihin, vaikka lajin suurmaa Kanada ei tänä vuonna turnaukseen osallistunutkaan.

Arvostettu yhdysvaltalainen urheilulehti The Athletic arvioi turnauksen onnistujat artikkelissaan.

Suomelta suitsutusta keräsi laitahyökkääjä Joakim Kemell, joka on varausikäinen kesällä 2022. JYPissä pelaava nuorukainen arvioitiin Suomen ”selkeästi parhaimmaksi pelaajaksi, joka nousi jatkuvasti esiin jäällä ollessaan”.

Kemelliä pidetään yhtenä ikäluokkansa lupaavimmista pelaajista maailmassa. Jyväskyläläinen on 181 senttiä pitkä ja painaa 81 kiloa.

– Hänellä on kaikki avut NHL:ään paitsi koko. Hän on hyvä luistelija, ja erittäin lahjakas ja luova pelaaja kiekon kanssa, lehti arvioi.

Ylistystä saavat osakseen myös Kemellin syöttö- ja laukaisutaidot.

Arviossa todetaan, että Kemellin seurakaveri Brad Lambert on edelleen selvästi suomalaisnuorista lupaavin, mutta Kemellin esitykset turnauksessa ja U18-kisoissa ovat kaventaneet eroa. Kemellin arvioidaan sijoittuvan ensi kesän varaustilaisuudessa kärkikahinoihin.

Kemell iski huhtikuussa ensimmäisen maalinsa SM-liigassa heti debyyttiottelussaan. Hänestä tuli samalla sarjan ensimmäinen vuonna 2004 syntynyt maalintekijä.

The Athletic nosti artikkelissaan esiin myös turnauksessa mainiosti pelanneita seuraavan NHL:n varaustilaisuuden kolmen ensimmäisen kierroksen kandidaatteja. Suomelta maininnan saivat Jokerien Kasper Kulonummi, HIFK:n Otto Salin ja Tapparan Topi Rönni. Kolmikosta Kulonummi arvioidaan lahjakkaimmaksi.

Nykyään Hlinka Gretzky Cupina tunnettu alle 18-vuotiaiden maajoukkueturnaus on pelattu vuodesta 1991 vuotta 2020 lukuun ottamatta vuosittain pääasiassa Tshekissä ja Slovakiassa. Suomi on osallistunut turnaukseen 18 kertaa, mutta mitalisaldo on jäänyt vaatimattomaksi: kaksi hopeaa ja kaksi pronssia.