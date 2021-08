Naisleijonien päävalmentaja Pasi Mustonen pettyi syvästi Noora Rädyn yllätyspäätöksestä: ”Turha niistä minulta on kysellä”

Naisleijonien päävalmentaja luki tähtimaalivahdin kieltäytymisestä Ilta-Sanomista.

Kun Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina Noora Rädyn kieltäytyneen MM-kisoista, Naisleijonien päävalmentaja Pasi Mustonen tunsi olonsa petetyksi.

Maailman paras naismaalivahti oli kutsuttu Vierumäen MM-leirille, jonne hän ei kuitenkaan koskaan ilmestynyt.

– Olin yllättynyt. Olimme jatkuvasti suunnitelleet, että hänet on valittu leirille, ja sitten hän kieltäytyi, Mustonen kommentoi IS:lle.

– Hänhän vain ne syyt tietää. Turha niistä minulta on kysellä. Hän on ilmoittanut Ilta-Sanomissa, ettei hän tule.

Suomen MM-joukkueen maalivahdeiksi valittiin Meeri Räisänen, Anni Keisala ja Jenna Silvonen.

– Minulla on muutakin ja tärkeämpääkin tekemistä (kuin puhua Rädystä). Keskityn MM-kisoihin, Mustonen sanoi.

Naisleijonien maalivahtiosastolla on ollut paljon kysymysmerkkejä, sillä Räisänen on taistellut polvivaivoja vastaan. Mustosen mukaan Räisänen on pelikunnossa.

– Joo, se on testattu. Viime viikko on vedetty täysillä Vierumäellä. Hän on pelannut harjoitusottelun ja treenannut kovaa, Mustonen sanoi.

– Hän menee ääriasentoihin ja on täysin pelikunnossa. Hänen MM-valintansa varmistettiin viime viikolla vasta. Polvi kestää.

Mustonen ei suostu kertomaan, kuka on Suomen aloittava maalivahti MM-kisa-avauksessa Kanadaa vastaan 20. elokuuta. Sopii olettaa, että Keisala ja Räisänen ovat pelaavat maalivahdit.

– Ei voi tietää, kuka pelaa 20. elokuuta, Mustonen toteaa.

Suomen joukkue lentää kisapaikalle Calgaryyn 10. elokuuta.

Miten Noora Rädyn MM-kisakieltäytyminen vaikuttaa ensi helmikuun olympiavalintoihin?

– En ota siihen mitään kantaa. Ensin pelataan nämä MM-kisat ja sitten mennään seuraaviin kysymyksiin, Mustonen sanoo.

Suomen joukkueessa on Calgaryssä yhteensä kahdeksan ensikertalaista.

– Ensikertalaisia on valtavasti. Ja varmasti Calgaryn suorituksilla on merkitystä olympiavalintoihin.