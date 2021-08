Naisleijonille hirveä takaisku: Noora Räty kieltäytyi MM-kisoista – kertoo IS:lle syyt

Noora Räty jää sivuun elokuun MM-kisoista.

Maailman paras naismaalivahti Noora Räty joutuu jäämään sivuun elokuun lopulla Calgaryssa pelattavista MM-kisoista.

Räty oli nimetty Naisleijonien leirivahvuuteen Vierumäellä, mutta hän ei päässyt mukaan joukkueeseen.

– Kieltäydyin kisoista naisurheilijan todellisuuden takia, Räty, 32, sanoo IS:lle.

– En yksinkertaisesti pysty lähtemään töistä. En saanut lomaa, koska minulla on niin iso vastuu.

Yhdysvaltojen Minnesotassa asuva Räty pyörittää kiekko-osavaltiossa omaa maalivahtikoulua.

– Nyt on kahdeksas vuosi menossa. Tällä hetkellä siellä on noin 115 maalivahtia. Jos sieltä lähtee kuudeksi viikoksi pois, ei tarvitse odottaa, että asiakkaat tulisivat takaisin. Elokuu on tärkeää sesonkiaikaa.

Naiskiekon edelliset arvokisat olivat Espoon kevään 2019 MM-kisat, joissa Räty pisti parasta pöytään. Suomi eteni finaalin jatkoajalle asti.

On selvää, että ilman Rädyn torjuntoja finaalipaikasta ja hopeasta olisi voinut vain haaveilla.

– Se on harmi, että laskuja ei voi maksaa pyhällä hengellä. Naisten liigassa pelaaminen ei tuota penniäkään, Hämeenlinnan Pallokerhoon olympiavuodeksi siirtyvä Räty sanoo.

– Kun mietittiin kisoja, vaihtoehdoksi jäi, että olisi pitänyt ottaa lopputili kuuden viikon poissaolon takia.

Naisleijonien MM-leirivahvuuteen nimettiin maalivahdeista Räty, polvivaivojen kanssa kamppaileva Meeri Räisänen, Anni Keisala ja Jenna Silvonen. Eveliina Suonpää on varamaalivahdin roolissa.

Pekingin talviolympialaiset odottavat helmikuussa 2022.

– Pekingin olympialaiset ovat edelleen tähtäimessä. Mutta ymmärrän myös hyvin, että kieltäytymiseni MM-kisoista ei auta asiaa, Räty sanoo.

– Pasilla (maajoukkueen päävalmentajalla Pasi Mustosella) on isona osana ryhmähenki ja -dynamiikka. Ymmärrän hyvin, jos tämä kieltäytyminen sulki portin olympiaprojektiin.

Räty lupaa, että hän tekee kaikkensa ollakseen parhaimmillaan ensi helmikuussa, jahka elokuun maalivahtikoulut on hoidettu.

– Syyskuusta eteenpäin laitan kaiken peliin, jotta olen elämäni parhaassa kunnossa. Sydämeni vain sanoi, että nämä elokuun kisat eivät ole minun kisani.