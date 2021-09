Mikko Leppilampi lähti teini-ikäisenä Kanadaan – päätös muutti elämän suunnan

Mikko Leppilampi lähti teininä Kanadaan pelikaverinsa Toni Söderholmin suosituksesta. Siellä jääkiekkoilijalle alkoi kirkastua, millä alalla hän tekee uransa.

Kun 17-vuotias Toni Söderholm palasi joululomalla 1995 Kanadasta Suomeen ja vanhan joukkueensa HIFK:n harjoituksiin, hänellä oli asiaa ikätoverilleen Mikko Leppilammelle.

Trinity Collegessa opiskelleella ja lukion joukkueessa pelanneella Söderholmilla oli mukanaan koulun vuosikirja, jota hän esitteli lapsuudesta asti tuntemalleen Leppilammelle, jonka kanssa he pelasivat C-ikäisestä asti yhdessä HIFK:ssa.

– Tonilla oli year book mukana kopissa. Hän pyysi, että tule käymään tässä ja sanoi, että ”olen nyt ollut tuolla puoli vuotta. Tiedän, että se on sun paikka!” Katsoimme kirjasta kuvia ja olin, että oi vitsi, Leppilampi muistelee.

– Matseja ei pelata niin paljoa eikä koulu ole niin hokipainotteista. Kausi on lyhyempi, mutta lätkä on ihan hyvää ja siellä on muitakin lajeja, vahvat draamapuolet ynnä muuta. Tämä on sinun mestasi ja tulet rakastamaan tätä, Leppilampi muistelee Söderholmilta saamaansa evästystä.

Leppilampi innostui. Keväällä koulun Head of Admissions tuli Suomeen tapaamaan Leppilampea. Pääsykokeiden ja jääkiekkotaituruutensa ansiosta myös hän sai paikan Trinity Collegesta.

Hyökkääjä Leppilampi, joka on yhä innokas harrastekiekkoilija, oli aiemmin ehtinyt katsella paikkaa Kanadan junioriliigoista QMJHL:stä tai WHL:stä. Ainakin harjoitusleirille olisi ollut paikka sieltäkin.

– Yksi ruotsalainen Toronto Maple Leafsin skoutti, joka etsi samalla pelaajia Calgary Hitmenille, oli käynyt katsomassa matseja ja treenejä HIFK:ssa.

Kun Leppilampikin sitten lähti Trinityyn, päätös muutti hänen elämänsä. Nyt, 42-vuotiaana, hän on muun muassa yksi Suomen tunnetuimpia ja suosituimpia juontajia sekä maineikas näyttelijä.

Palkintokaappiin ei tullut jääkiekon mestaruussormuksia, mutta muun muassa parhaan miespääosan Jussi sieltä löytyy.

Pohja alkoi rakentua Kanadasta, jossa hänelle alkoi vähitellen valjeta, mitä isona olisi kiva tehdä.

– Siellä se rupesi kirkastumaan. Menin draamaryhmään, tein musikaaleja, olin kuorossa ja kaikkea.

Näyttelijyys ei vielä ollut mielessä.

– Olin aina ajatellut, että haluaisin tuottajaksi. Pyrin ja pääsin Montrealiin Concoardia-yliopistoon. Minun oli tarkoitus mennä opiskelemaan film production -linjalle.

Mikko Leppilampi Pietarinkadun Oilersin Pukkiklassikko-hyväntekeväisyyspelissä 2013.

Trinitystä ylioppilaaksi päässyt Leppilampi pyrki myös Princetonin yliopistoon. Jääkiekko ja muut osa-alueet olisivat riittäneet sinne, mutta keskiarvo ei aivan riittänyt.

– Montreal oli kuitenkin tietyllä tavalla ykkösvaihtoehtoni. Tulin kuitenkin vielä inttiin ja IFK:n A-junnuihin viimeiseksi vuodeksi ajatuksella, että kun menen takaisin Kanadaan, voin stipendillä tai jotenkin rahoittaa opiskelujani.

Suomessa häntä kuitenkin kannustettiin pyrkimään Teatterikorkeakouluun.

– Ajattelin sitten, että jottei asiaa tarvitse kiikkustuolissa jossitella, käyn pääsykokeissa ja lähden sitten Kanadaan, Leppilampi hymähtää.

Oletus oli, että Teatterikorkeakoulun, johon on tunnetusti erittäin vaikeaa päästä, ovet eivät aukea.

Toisin kävi.

– Pääsinkin. Jäin sille tielle.

Asiat voisivat olla toisinkin, jos hän ei olisi lähtenyt jääkiekon perässä Pohjois-Amerikkaan.

– Kipinä ja oivallus alasta kirkastui ehdottomasti siellä Kanadassa.